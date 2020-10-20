 Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.10.2020

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Культура и стиль жизни

Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей

Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.

Музей снаружи

Существенно обновленный Еврейский музей Франкфурта-на-Майне открывается сегодня, 21 октября. Этому событию предшествовал пятилетний период строительства, стоимость которого оценивается в 50 млн евро. Теперь рядом со старым зданием музея, построенным в стиле классицизма дворцом Ротшильдов, возвышается контрастирующая с ним новая постройка белого цвета пятиугольной формы. В результате строительства нового корпуса площадь музея увеличилась вдвое, сообщает информационное агентство epd. 

Женское в боге - тема первой выставки

Новый корпус, спроектированный берлинским архитектурным бюро Staab, располагает площадью в 600 квадратных метров для проведения временных выставок. Кроме того, в здании расположены зал для проведения мероприятий, библиотека с читальным залом, кафе, в котором подают кошерную пищу, магазин, мастерские, парочка офисов и архив. 

Лестница внутри нового корпуса

Лестница внутри нового корпуса

Первая экспозиция в новом корпусе Еврейского музея откроется 23 октября. Она называется "Женская сторона бога" ("Die weibliche Seite Gottes"). Как говорится в анонсе, выставка "объединяет культурно-исторические следы женских элементов в представлениях о боге, присутствующих в трех монотеистических религиях, с изображениями в искусстве". 

История дома Ротшильдов

Параллельно со строительством нового музейного корпуса шла реставрация дворца Ротшильдов. Здание было построено в 1821 году и принадлежало барону Майеру Карлу фон Ротшильду (Mayer Carl von Rothschild) с 1846 года. Некоторые помещения дворца сохранились в первоначальном виде: лестница в стиле эпохи Возрождения и три салона, в которых при жизни барона Ротшильда демонстрировались предметы из его легендарной "золотой коллекции". Эти комнаты и лестницу можно посетить в рамках постоянной экспозиции музея.

Во дворе нового музея

Во дворе - между старым и новым зданиями

После смерти барона Ротшильда в его дворце была размещена библиотека его имени. Позже она была расширена, получив в распоряжение и соседнее здание. Оба дома были отреставрированы и частично перестроены в 1980-х. А 9 ноября 1988 года, к 50-летию "хрустальной ночи", в них открылся Еврейский музей - первый подобный музей в послевоенной Германии. 

Постоянная экспозиция Еврейского музея

Сейчас во дворце расположена постоянная экспозиция. Она состоит из трех частей. Первая посвящена еврейской истории и современности. Она показывает, как после упразднения геттоизации 200 лет назад евреи повлияли на различные сферы жизни Франкфурта-на-Майне: культурную, социальную и политическую, а также развитие в сфере образования, здравоохранения и науки. Преследование евреев во время национал-социализма наглядно демонстрируют биографии конкретных людей.

Вторая часть рассказывает о еврейской религиозной традиции и ее различных течениях. В фокусе этой части экспозиции находится великолепие культуры религиозных церемоний. Пять раввинов и одна женщина-раввин отвечают на вопросы в рамках интерактивной видеоинсталляции.

Анна Франк

Анна Франк

В заключительном разделе рассказывается о трех франкфуртских семьях и их истории на протяжении трех поколений: семье банкиров Ротшильдов, семье купцов Франков, а также семье коммуниста Валентина Зенгера (Valentin Senger). Семья Франков известна тем, что из нее происходила и Анна Франк (Anne Frank) - девочка, которая вела ставший в последствии широко известным дневник, прячась от нацистов в Голландии, и погибла в концлагере Берген-Бельзен.  

Центр семьи Анны Франк

Последняя комната постоянной экспозиции демонстрирует предметы и документы из наследия семьи Анны Франк. На сайте музея указывается, что это первая выставка предметов повседневного обихода, писем, картин и фотографий такого рода. Она дает возможность познакомиться с историей семьи известной уроженки Франкфурта-на-Майне. 

Этот раздел экспозиции является частью Центра семьи Франков, который был основан в 2012 году Еврейским музеем совместно с Фондом Анны Франк в Базеле. В Центре хранятся более тысячи предметов, принадлежавших этой франкфуртской семье.

Смотрите также:

  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Романские памятники Шпайера

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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