Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей

Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.
Существенно обновленный Еврейский музей Франкфурта-на-Майне открывается сегодня, 21 октября. Этому событию предшествовал пятилетний период строительства, стоимость которого оценивается в 50 млн евро. Теперь рядом со старым зданием музея, построенным в стиле классицизма дворцом Ротшильдов, возвышается контрастирующая с ним новая постройка белого цвета пятиугольной формы. В результате строительства нового корпуса площадь музея увеличилась вдвое, сообщает информационное агентство epd.
Новый корпус, спроектированный берлинским архитектурным бюро Staab, располагает площадью в 600 квадратных метров для проведения временных выставок. Кроме того, в здании расположены зал для проведения мероприятий, библиотека с читальным залом, кафе, в котором подают кошерную пищу, магазин, мастерские, парочка офисов и архив.
Первая экспозиция в новом корпусе Еврейского музея откроется 23 октября. Она называется "Женская сторона бога" ("Die weibliche Seite Gottes"). Как говорится в анонсе, выставка "объединяет культурно-исторические следы женских элементов в представлениях о боге, присутствующих в трех монотеистических религиях, с изображениями в искусстве".
Параллельно со строительством нового музейного корпуса шла реставрация дворца Ротшильдов. Здание было построено в 1821 году и принадлежало барону Майеру Карлу фон Ротшильду (Mayer Carl von Rothschild) с 1846 года. Некоторые помещения дворца сохранились в первоначальном виде: лестница в стиле эпохи Возрождения и три салона, в которых при жизни барона Ротшильда демонстрировались предметы из его легендарной "золотой коллекции". Эти комнаты и лестницу можно посетить в рамках постоянной экспозиции музея.
После смерти барона Ротшильда в его дворце была размещена библиотека его имени. Позже она была расширена, получив в распоряжение и соседнее здание. Оба дома были отреставрированы и частично перестроены в 1980-х. А 9 ноября 1988 года, к 50-летию "хрустальной ночи", в них открылся Еврейский музей - первый подобный музей в послевоенной Германии.
Сейчас во дворце расположена постоянная экспозиция. Она состоит из трех частей. Первая посвящена еврейской истории и современности. Она показывает, как после упразднения геттоизации 200 лет назад евреи повлияли на различные сферы жизни Франкфурта-на-Майне: культурную, социальную и политическую, а также развитие в сфере образования, здравоохранения и науки. Преследование евреев во время национал-социализма наглядно демонстрируют биографии конкретных людей.
Вторая часть рассказывает о еврейской религиозной традиции и ее различных течениях. В фокусе этой части экспозиции находится великолепие культуры религиозных церемоний. Пять раввинов и одна женщина-раввин отвечают на вопросы в рамках интерактивной видеоинсталляции.
В заключительном разделе рассказывается о трех франкфуртских семьях и их истории на протяжении трех поколений: семье банкиров Ротшильдов, семье купцов Франков, а также семье коммуниста Валентина Зенгера (Valentin Senger). Семья Франков известна тем, что из нее происходила и Анна Франк (Anne Frank) - девочка, которая вела ставший в последствии широко известным дневник, прячась от нацистов в Голландии, и погибла в концлагере Берген-Бельзен.
Последняя комната постоянной экспозиции демонстрирует предметы и документы из наследия семьи Анны Франк. На сайте музея указывается, что это первая выставка предметов повседневного обихода, писем, картин и фотографий такого рода. Она дает возможность познакомиться с историей семьи известной уроженки Франкфурта-на-Майне.
Этот раздел экспозиции является частью Центра семьи Франков, который был основан в 2012 году Еврейским музеем совместно с Фондом Анны Франк в Базеле. В Центре хранятся более тысячи предметов, принадлежавших этой франкфуртской семье.
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