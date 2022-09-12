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Газовый вентиль (фото из архива)Фото: epa Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС

Екатерина Венкина
6 мин. назад

Израиль и Азербайджан активизируют усилия по замещению российского газа в Европе. Премьер Израиля встретился с канцлером ФРГ в Берлине.

https://www.dw.com/ru/izrail-i-azerbajdzan-vnesut-vklad-v-smagcenie-energokrizisa-v-es/a-63097548

Ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. Так, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. Он встретился в понедельник, 12 сентября, в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе", - отметил Лапид после встречи. Шольц в свою очередь указал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение - в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего - доставляться на танкерах в Европу.

Азербайджан до конца года поставит в ЕС на 30 процентов больше природного газа

В свою очередь в Азербайджане заявили, что до конца года планируют поставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году. "Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров", - написал  в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча увеличилась почти на 10 процентов и составила 30,6 млрд кубометров, добавил он.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.

Евросоюз хорошо подготовлен к возможному полному прекращению Россией поставок газа. Такое заявление сделал 3 сентября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. При этом он подчеркнул, что ЕС активно закачивает газ в свои хранилища и задействует меры по экономии энергии. "Мы не боимся решений Путина", - отметил Джентилони, добавив, что ЕС требует от России соблюдения договоров и в противном случае "готов реагировать".

До этого, 2 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказалась за введение в Еввросоюзе фиксированной максимальной цены для закупок российского газа - так называемого "ценового потолка".

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