"В ЕС нет большинства для ограничения цен на газ из РФ"

Совет министров энергетики стран ЕС 9 сентября обсудит ценовой предел на газ из РФ, но вряд ли призовет Еврокомиссию немедленно его ввести, предупредил высокопоставленный чиновник ЕС.

На экстренном заседании совета министров энергетики стран-членов ЕС 9 сентября пройдут дебаты о введении верхнего предела цен на газ из России, однако маловероятно, что результатом этого заседания станет призыв совета к Еврокомиссии незамедлительно ввести эту меру. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в четверг, 8 сентября, в преддверии заседания совета министров в Брюсселе.

По его словам, в предыдущих дискуссиях значительная группа стран высказалась за эту меру, но большинства голосов для ее введения в Евросоюзе сейчас нет. Чиновник пояснил, что многим правительствам необходимо прежде всего оценить возможные последствия такого шага для ситуации в их стране.

По его сведениям, из пяти предложений, разработанных Еврокомиссией для вывода Евросоюза из энергетического кризиса, положительную реакцию в большинстве стран ЕС вызывают три пункта: экономия электроэнергии в часы пик, обеспечение ликвидностью энергетических коммунальных предприятий для преодоления волатильности рынков и введение компенсаций за счет сверхприбыли компаний, вырабатывающих электроэнергию с низкими затратами.

Чиновник подчеркнул, что сейчас членам Евросоюза важно быстро выработать скоординированные целевые меры, которые могут быть введены уже в течение нескольких недель. Любые экстренные нововведения будут носить временный характер, подчеркивают в ЕС.

Накануне, 7 сентября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила кризисный энергетический план. Он состоит из пяти пунктов, которые Евросоюз в связи с критической ситуацией на мировом рынке энергоносителей сможет внедрить по ускоренной схеме. Один их этих пунктов - ограничение цен на российский газ.Еврокомиссия предложила его установить, чтобы снизить затраты стран-членов ЕС.

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