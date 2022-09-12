В Изюме заявили о гибели не менее тысячи мирных жителей

На 201-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 сентября (время московское).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного пропускного пункта Логачевка. По его словам, обстрел произошел со стороны Украины, в результате погибла женщина. "Погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачевки", - написал он в Telegram . Кроме того, по его данным, поврежден автомобиль и кровля одного дома в Белгороде, имеются "частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач", отключена подача газа и электричества.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отреагировал на новые требования в своей коалиции о поставках танков Украине. Оружие, которое Германия предоставила Киеву, вносит важный вклад в текущую ситуацию на фронте, заявил он в Берлине. Помимо этого Берлин по-прежнему не будет предпринимать шагов по поставкам оружия Украине, не согласовывая их со своими союзниками, добавил Шольц и указал, что США, Франция и Великобритания также еще не поставляли танки Украине. В тот же день сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву. "Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении. - Ред.). Именно сейчас, перед наступлением зимы нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории", - заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.

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Европейский Союз не признает проведение выборов 9-11 сентября и их результаты в Севастополе и Крыму, незаконно аннексированном РФ, заявили в Европейской службе внешних связей (EEAS). "Никто из "избранных" в ходе этих выборов на незаконно аннексированном Крымском полуострове и претендующих на то, чтобы "представлять" население Крыма и Севастополя, не имеет легитимности и не будет признан в качестве представителей этих территорий", - подчеркнули в Брюсселе.

Депутат: В оккупированном Изюме погибли не менее тысячи человек

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В городе Изюм Харьковской области, с начала апреля по начало сентября находившемся под контролем российских сил, погибли не менее одной тысячи человек, заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников на брифинге в Media Center Ukraine. "По информации, которой мы владеем, по меньшей мере тысяча местных жителей погибли в результате военных действий, но еще больше людей пострадали, потому что им не оказали своевременную медицинскую помощь", - заявил он. По словам Стрельникова, все медучреждения в Изюме были разрушены россиянами еще в марте, затем они "разворовали все аптеки".

Кроме того, местный депутат со ссылкой на мэра города Валерия Марченко сообщил, что разрушено более 80 процентов всей инфраструктуры города. "Это и частные, и многоквартирные жилые дома и предприятия, государственные учреждения, коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Это правда. К сожалению, город разрушен", - указал он.

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Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают о мощном взрыве в Ростовской области. Детонация была слышна в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске, пишет местное издание 161.ru . По его данным, расстояние между крайними точками, в которых был слышен звук взрыва, составляет почти 200 км. Близ Пешково в районе Азова видны 3-4 очага черного дыма, сообщается далее. Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области заявила, что у нее нет информации о взрывах или других происшествиях. О черном дыме рядом с селом Чалтырь (около 20 км от Ростова) виден черный дым, пишет Baza.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об освобожденных населенных пунктах в его области. "Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут. Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается", - написал он в Telegram и отметил, что на освобожденных территориях продолжается зачистка. Гайдай отметил, что российские военнослужащие "торопливо покидают Луганщину". "Повторяется история 24-25 февраля, только наоборот. Теперь россияне и коллаборанты ощущают то, что испытывали мы. Но есть одно существенное отличие - мы ехали из дома, а они с "заработков", являющихся ограблениями", - отметил он.

Глава МАГАТЭ призвал к прекращению огня в зоне ЗАЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал власти РФ и Украины договориться о прекращении огня вокруг контролируемой российскими силами Запорожской АЭС и создании на этой территории зоны безопасности. Выступая в Вене, он подтвердил, что его предложение не включает отвода российских вооружений и подразделений от ЗАЭС, поскольку он настаивает на простоте реализации предлагаемых мер. Гросси также сообщил, что находится в контакте с властями как в Киеве, так и в Москве. Открытыми вопросами остаются радиус зоны безопасности и действия остающихся на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ, добавил он.

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В Кремле не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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В результате контрнаступления ВСУ на юге Украины освобождены не менее пяти населенных пунктов Херсонской области, ранее захваченные ВС РФ, заявила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в ходе брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ". "Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади - около 500 квадратных километров. Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены", - указала она.

Новые обстрелы Харькова

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Российские силы вновь обстреляли Харьков, написал в Telegram uлава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб", - написал он. По данным Синегубова, известно о четырех раненых. В городе остановлено движение метро, всех пассажиров выводят на ближайшие станции, пишет "Украинская правда". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram , что в результате российских обстрелов в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате прервана подача электроэнергии и прекращено водоснабжение. По его словам, от массированного обстрела Харькова пострадал центр города, ракеты прилетели в Основянский и Киевский районы.

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С начала полномасштабного российского вторжения Донецкую область покинули 75% жителей, заявил в эфире телеканала Freedom глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, с начала обязательной эвакуации жителей Донбасса в первых днях августа его территорию покинули 15 тысяч человек. "Обязательная эвакуация была объявлена ​​для той категории жителей Донбасса, которая в меньшей степени настроена на эвакуацию. То есть обстрелы, постоянное отсутствие работы объектов критической инфраструктуры, перебои водоснабжения, электроснабжения не останавливали людей", - отметил он. Кириленко подчеркнул, что при этом людей не вывозят насильно, жители имеют право отказаться от эвакуации, подписав соответствующий документ.

Романова: На фронт завербовано до 10 тысяч российских заключенных

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По данным главы фонда "Русь сидящая", российской журналистки и правозащитницы Ольги Романовой, для участия в войне против Украины завербовано от 7 до 10 тысяч российских заключенных. "Помимо того, что это аморально и очень опасно, это еще и означает, что понятия "Преступление" в России больше нет. О судебную систему вытерли ноги. А уж как она верно служила, как подмахивала. А все равно вытерли и выкинули. Приговоров-то никто не отменял", - написала Романова в Facebook .

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В рамках реализации инициативы по экспорту украинского зерна морским путем из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" 12 сентября вышли 9 судов, на бортах которых в сумме находится 163,8 тыс. тонн агропродукции. Сухогрузы направляются в страны Азии и Европы, сообщило в Facebook министерство инфраструктуры Украины. Кроме того, порты Большой Одессы в тот же день примут 13 судов под загрузку украинским продовольствием, указывается далее в заявлении. По данным украинского ведомства, с начала августа в рамках "зернового коридора" вывезено на 122 судах 2,78 млн тонн агропродукции.

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Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеоролик , в котором молодой мужчина, представившийся 20-летним контрактником ВС РФ, с марта находившимся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает о бегстве своего командования в ходе контрнаступления ВСУ. Брошенные на произвол своими командирами российские военнослужащие были фактически "сожжены" шквальным огнем украинцев на подходе к Шевченковскому, заявил он и указал, что выжил, потому что вовремя сдался в плен.

Удары РФ 11 сентября обесточили пять областей Украины

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В результате массированного обстрела энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября без электроснабжения оставались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях, сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, минувшим вечеромроссийские силы обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, в результате чего были обесточены 40 подстанций разного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ и пять воздушных линий 330 кВ. По предварительным данным, во время обстрелов погибли четыре энергетика, еще трое получили ранения.

Галущенко также сообщил о быстром восстановлении энергоснабжения. "Уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными на Сумщине 1,7 тысячи потребителей, на Днепропетровщине – около 3 тысяч, в Харьковской области - 12 000. Работы по восстановлению продолжаются", - написал он. По словам Галущенко, Киев принимает меры для противостояния подобным угрозам.

Хроника событий 12 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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