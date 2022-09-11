Зеленский: Две области обесточены полностью, три - частично

На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 сентября (время московское).

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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Полтавской области полностью восстановлено электроснабжение, а в Сумской области - водоснабжение.

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Электричество в нескольких регионах Украины пропало в том числе из-за российского удара по крупнейшей в Харьковской области ТЭЦ-5, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, - это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - написал он в Twitter.

В ряде областей Украины после обстрелов - проблемы с электроснабжением

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская и Донецкая области полностью обесточены. Перебои с электроснабжением испытывают в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, добавил глава государства. Российские войска "остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре", объяснил он.

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Некоторые города и общины Днепропетровской области остались без света, заявил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, россияне ударили по объектам энергоинфраструктуры, поскольку "не могут смириться с поражениями на поле боя". Профильные службы восстанавливают электроснабжение, добавил чиновник.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об "ударе по инфраструктурному объекту" города. "Вследствие удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", - написал Терехов в Telegram-канале , назвав удар "подлой и циничной местью" российских войск за успехи ВСУ в Харьковской области. Украинские СМИ пишут, что проблемы с электричеством и водоснабжением также возникли в некоторых микрорайонах Полтавы и в Сумской области.

Подоляк: После освобождения Херсона намерены провести операцию в Крыму

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Освобождение Херсона позволит украинскому командованию провести военную операцию в аннексированном Россией Крыму, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал он в эфире телеканала "Дождь ".

Михаил Подоляк (фото из архива) Фото: Anna Fil/DW

Уход российских войск из Крыма Подоляк связал в том числе с будущим возвращением ВСУ Донецка и Луганска, что, по его мнению, станет переломом в войне. "Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - считает он.

"Мы обязательно будем заходить и забирать все. А потом начнется переговорный процесс, когда мы выставим свои ультимативные, очень жесткие требования. Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", - добавил Подоляк.

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На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, удалось восстановить резервную линию электропередач, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Крупнейшая в Европе АЭС обеспечена электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, указали в агентстве. В то же время начаты консультации о "необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности" , заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, указав на свою серьезную обеспокоенность ситуацией на объекте.

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По данным Генштаба ВСУ, российские силы в результате контрнаступательных действий украинских войск стремительно уходят из ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. "В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ", - говорится в вечерней сводке Генштаба в Facebook . В частности, как отмечается, около 150 военнослужащих ВС РФ выехали колонной из сел Борщевая и Артемовка Харьковской области. Выезд российских сил зафиксирован и в городе Сватово Луганской области. "В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах", - сообщил Генштаб ВСУ, не уточнив их названия.

Макрон призвал Москву соблюдать рекомендации МАГАТЭ по ЗАЭС

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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он напомнил, что оккупация Запорожской АЭС российскими войсками стала причиной рисков для ее целостности, говорится в заявлении Елисейского дворца . Макрон призвал, чтобы Москва вывела тяжелое и легкое вооружение с территории ЗАЭС и соблюдала рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения безопасности объекта.

По данным Кремля , Путин в ходе беседы обратил внимание Макрона на "регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС" и их возможные "катастрофические" последствия. Он рассказал, какие меры по защите станции принимают российские специалисты, а также "подчеркнул необходимость оказания воздействия" на Киев для прекращения обстрелов.

"Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", - говорится в сообщении Кремля. В Париже также указали, что французский лидер будет поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также в ближайшие дни вновь поговорит с Путиным, чтобы "достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС".

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Украина должна защитить отвоеванную территорию от возможного российского контрнаступления, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Financial Times , отметив, что молниеносное наступление Киева прошло намного "лучше, чем ожидалось". "Контрнаступление освобождает территорию, после чего нужно контролировать ее и быть готовым к обороне", - сказал Резников. Он предупредил, что российские подкрепления могут начать контратаку с целью блокировать пути снабжения войск Украины. Украинские силы, по его словам, также могут быть окружены войсками РФ, если продвинутся слишком далеко.

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Приграничный поселок Казачья Лопань в Харьковской области находится под контролем ВСУ, сообщил мэр города Дергачи Вячеслав Задоренко в Facebook . Он опубликовал видео из поселка, на котором местные жители встречают украинских военных. "Казачья была, есть и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет", - заявил Задоренко.

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Российские власти отложили на неопределенный срок проведение так называемых референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По словам собеседников издания, причиной этого решения стало успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Как отмечается, российские политтехнологи, которые должны были готовить "референдумы", уже уехали из Харьковской и Запорожской областей, но пока остаются в Херсонской области.

Глава Харьковской ОВА заявил об освобождении 40 населенных пунктов

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БМП украинской армии в Харьковской области Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Украинские военные освободили не менее 40 населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Думка" . "Освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района", - заявил он. "Эти населенные пункты определяются уже десятками. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше", - сказал Синегубов, добавив, что точное количество деоккупированных поселков называть нельзя, учитывая продолжающуюся военную операцию ВСУ.

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Однако, по его словам, чем дольше откладывается переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться.

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Войска РФ днем обстреляли сразу три города в Донецкой области - Краматорск, Славянск и Николаевку, сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. По его словам, в результате обстрелов по меньшей мере один человек получил ранения. Повреждены промышленные здания, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание Центра оказания административных услуг. "Россияне в очередной раз прицельно бьют именно по гражданской инфраструктуре и вредят прежде всего местному населению", - отметил Кириленко.

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Российские войска почти полностью ушли с территории Харьковской области, сохранив под своим контролем небольшую часть за рекой Оскол, на границе с Луганской областью, следует из карты контролируемых территорий, показанной Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Карта, опубликованная российским ведомством накануне, свидетельствовала, что под контролем войск РФ находятся территории на севере и востоке области, в том числе города Купянск и Изюм. На обновленной карте находящимися под контролем России отмечены лишь небольшие области на востоке региона. При этом, как следует из карты и слов представителя ведомства Игоря Конашенкова, подразделения ВСУ уже находятся на границе контролируемой Россией территории.

В бундестаге призвали поставить Украине БМП Marder и танки Leopard 2

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Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото из архива) Фото: Michele Tantussi/REUTERS

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) выступила за поставки боевых машин пехоты (БМП) и танков в Украину. "Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить бронированные машины - БМП Marder и танки Leopard 2", - сказала она агентству dpa. По словам Штрак-Циммерман, Германия должна взять на себя "ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы". "И, конечно же, сейчас не время для нерешительности и колебаний", - подчеркнула политик.

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Дергачевский городской совет опубликовал видео, на котором в приграничном поселке Токаревка Харьковской области устанавливают украинские флаги. "Токаревка - Украина", - говорит автор ролика.

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Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Днепропетровской областью, сообщил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко. "У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" - написал он в Telegram .

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Российские войска ударили по гражданским объектам в Вознесенске Николаевской области, рассказала в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. "Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент есть минимум двое раненых", - написала она.

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Михаэль Рот (фото из архива) Фото: Markus Schreiber/AFP/Getty Images

На фоне успехов украинского контрнаступления депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) призвал поддержать страну поставками нового вооружения. "На этом новом этапе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и удерживать их под контролем", - заявил он изданиям Funke Mediengruppe. "Страны Запада, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои усилия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - сказал Рот. По его словам, победа Украины в войне выглядит все реалистичнее. "Это было бы невозможно без поставок современного западного оружия, в частности из Германии", - подчеркнул политик.

Хроника событий 11 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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