На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 сентября (время московское).

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По данным британской военной разведки, за минувшие сутки украинские силы вновь добились значительных успехов в Харьковской области. "По всей вероятности, Россия вывела подразделения с этой территории, но бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм продолжаются", - указывается в заявлении Минобороны Великобритании, размещенном в Twitter .

Одновременно в Лондоне опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о вывозе украинского зерна преимущественно в страны ЕС. 7 сентября он заявил, что якобы лишь 60 тысяч тонн зерна, экспортированного из Украины с августа, было отправлено в развивающиеся страны, напомнило британское ведомство. Оно подчеркнуло, что это утверждение не соответствует действительности, сославшись на данные ООН о поставке 30 процентов зерна в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. "Россия реализует преднамеренную стратегию дезинформации, стремясь снять с себя вину за проблемы с продовольственной безопасности, дискредитировать Украину и минимизировать ее сопротивление вторжению", - добавили в Лондоне.

"Энергоатом" сообщил о полной остановке Запорожской АЭС

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Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила о полной остановке Запорожской АЭС. 11 сентября в 3.41 часа отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние, написала компания в Telegram . "Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - указывается в заявлении. Накануне вечером после возобновления работоспособности одной из линий обслуживания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины, поэтому было решено отключить энергоблок №6 и перевести его в наиболее безопасное состояние, сообщил "Энергоатом".

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По информации главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, минувшей ночью российские подразделения обстреляли два района области – Днепровский и Никопольский. В частности, Никополь был обстрелян за ночь трижды, на город были выпущены более 35 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, пострадали три человека. "В городе изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач", - сообщил он. Кроме того, по данным главы ОГА, совершен ракетный обстрел центра Днепра. "Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов", - написал Резниченко в Telegram.

Генштаб ВСУ заявил о панических настроениях россиян в Харьковской области

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Согласно утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины, пострадали 28 населенных пунктов - Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр, Брускинское и другие.

"В Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", - указывается в размещенном в Facebook заявлении. По данным украинского Генштаба, из-за большого числа погибших военнослужащих ВС РФ намерены провести "мобилизацию" мужского населения на захваченных ими территориях.

Кроме того, в сводке сообщается об освобождении за последние дни около двух тысяч кв. км украинской территории. "Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - заявил Генштаб ВСУ.

++07.30++

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах города. "Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - написал он в Telegram .

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Как пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников США, Украина пользовалась данными американских спецслужб при подготовке ведущегося сейчас контрнаступления - для выявления слабых мест противника, определения целей для нанесения ударов и отстранения российских сил снабжения от линии фронта.

На юге Украины уничтожены три российских склада боеприпасов и паромная переправа

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На южном направлении Вооруженные силы Украины нанесли в течение 10 сентября 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач, сообщает Оперативное командование "Юг" . В вечерней сводке указывается, что враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения и близлежащих территорий. По данным командования, за сутки российская сторона потеряла на этом направлении 8 танков, 17 единиц автобронетехники, 1 гаубицу "Мста-Б", 1 БПЛА "Орлан-10", 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах, в районе Новой Каховки поражена паромная переправа; убиты 80 российских военных.

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Суспільне сообщает о взрывах в Николаеве. В городе объявлена воздушная тревога. По информации "24 канала" , примерно в 3 ночи раздался взрыв в Никополе Днепропетровской области, после чего в нескольких районах города исчез свет.

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Российская армия в течение 10 сентября совершила обстрелы пяти общин Сумской области, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, обстрелам из минометов, гранатометов и артиллерии подверглись Николаевская сельская община, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская и Эсманская общины. В общей сложности зафиксировано порядка 25 прилетов.

По данным Живицкого, человеческих потерь в результате этих обстрелов не было, однако есть разрушения. В частности, в Середино-Будской общине были повреждены частный жилой дом и окна соседнего дома, а также повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.

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В Днепре и Харьковской области в ночь на 11 сентября прогремели несколько взрывов, сообщают украинские СМИ. По данным сайта телеканала "24 канал", в центре Днепра взрывной волной выбило окна в некоторых жилых домах.

Гайдай сообщил о бегстве оккупантов и коллаборантов из городов, оккупированых с 2014 года

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По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, из городов области бегут как российские оккупанты, так и представители назначенных ими "властей". Уточнив, что "бои идут достаточно тяжелые", он рассказал в ходе телемарафона, что "оккупанты бегут из всех населенных пунктов".

"Они не только бегут из Сватового, из Старобельска, из Троицкого, они еще собирают вещи и уезжают из украинских городов Луганщины, которая оккупирована с 2014 года - Алчевск и Луганск, также собирают вещи, собирают свои семьи и отправляют в сторону России", - рассказал председатель ОВА.

Хроника событий 10 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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