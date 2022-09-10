Минобороны РФ признало отвод войск из Изюма и Балаклеи

В российском Минобороны впервые признали отступление ВС РФ из Балаклеи и Изюма в Харьковской области, назвав его "перегруппировкой войск".

Министерство обороны РФ подтвердило отступление российских войск в Харьковской области. ВС РФ в районах Балаклеи и Изюма были "перегруппированы" для наращивания усилий на Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны России в субботу, 10 сентября.

По его данным, в течение трех суток была проведена "операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики". "В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - отметило российское военное ведомство.

Это первый комментарий Минобороны о ходе контрнаступления ВСУ. Кроме того, как обратило внимание издание "Агентство", на карте, показанной во время брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Балаклея была вынесена за пределы зоны, которую контролируют российские военные.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ ранее начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что армия страны освободила более 30 населенных пунктов области. Генштаб ВСУ отчитался, что за последние дни было освобождено более тысячи квадратных километров территории Украины. "В отдельных направлениях подразделения сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", - сообщил Генштаб в утренней сводке 10 сентября.

ВСУ отвоевали город Балаклея, как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, Служба безопасности Украины 10 сентября заявила, что украинские войска зашли в город Купянск. В этот же день появились сообщения российских военных корреспондентов о том, что ВСУ вынудили российские подразделения оставить Изюм и Волчанск, а также наступают на Лиман.

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