  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Украинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области Фото: Juan Barreto/AFP
КонфликтыРоссия

Минобороны РФ признало отвод войск из Изюма и Балаклеи

Даниил Сотников
1 ч. назад

В российском Минобороны впервые признали отступление ВС РФ из Балаклеи и Изюма в Харьковской области, назвав его "перегруппировкой войск".

https://www.dw.com/ru/minoborony-rf-priznalo-otvod-vojsk-iz-izuma-i-balaklei/a-63078982

Министерство обороны РФ подтвердило отступление российских войск в Харьковской области. ВС РФ в районах Балаклеи и Изюма были "перегруппированы" для наращивания усилий на Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны России в субботу, 10 сентября.

По его данным, в течение трех суток была проведена "операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики". "В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - отметило российское военное ведомство.

Это первый комментарий Минобороны о ходе контрнаступления ВСУ. Кроме того, как обратило внимание издание "Агентство", на карте, показанной во время брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, Балаклея была вынесена за пределы зоны, которую контролируют российские военные.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ ранее начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что армия страны освободила более 30 населенных пунктов области. Генштаб ВСУ отчитался, что за последние дни было освобождено более тысячи квадратных километров территории Украины. "В отдельных направлениях подразделения сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", - сообщил Генштаб в утренней сводке 10 сентября.

ВСУ отвоевали город Балаклея, как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, Служба безопасности Украины 10 сентября заявила, что украинские войска зашли в город Купянск. В этот же день появились сообщения российских военных корреспондентов о том, что ВСУ вынудили российские подразделения оставить Изюм и Волчанск, а также наступают на Лиман.

Смотрите также:

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Северодонецк Луганской области

ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

По мнению экспертов Института изучения войны, командование ВС РФ будет уделять главное внимание битве за Северодонецк и откажется от планов окружения ВСУ по нескольким направлениям.
Конфликты
16 мая 2022 г.
external

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Какие вооружения на самом деле в Киеве считают эффективным и откуда их рассчитывают получить.
Политика
8 сентября 2022 г.
02:13 мин.
external

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

На Запорожской АЭС нарушаются все семь "столпов ядерной безопасности" - написано в отчете МАГАТЭ по итогам посещения станции инспекторами организации. Они призывают немедленно вывести с территории ядерного объекта военную технику. Что еще выяснила команда Рафаэля Гросси?
Политика
7 сентября 2022 г.
02:58 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в Харьковской области

Минобороны РФ признало отвод войск из Изюма и Балаклеи

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон (фото из архива)

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Политика
14 ч. назад
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
24 ч. назад
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
20 ч. назад
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
Портрет Елизаветы II на стене здания на Пикадилли в Лондоне

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу