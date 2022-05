ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

Командование ВС РФ, по всей видимости, отказалось от планов завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области, считают аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). В опубликованном в воскресенье, 15 мая, докладе эксперты согласились с оценкой главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, заявившего ранее, что Генштаб российской армии понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но рассчитывает на способность выйти к административным границам Луганской области.

"Приоритетное внимание будет уделяться битве за Северодонецк"

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - отмечается в документе.

По мнению экспертов, неудачные попытки россиян пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операцию ВС РФ по окружению ВСУ дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное и заставить отказаться от планов проведения более широкого окружения по нескольким направлениям.

ISW: У армии РФ закончились боеспособные резервисты

Одновременно ISW предполагает, что у вторгнувшейся в Украину российской армии закончились боеспособные резервисты, что вынуждает ее командование привлекать в регулярные армейские части и морскую пехоту служащих из самых разных элементов, включая частные военные компании и марионеточных ополченцев. Генштаб ВСУ ранее сообщил, что в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях проходят подготовку около 2500 российских резервистов.

"Этого количества резервистов вряд ли хватит для пополнения российских частей, которые, как сообщается, потеряли до 20 процентов личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец", - указывает далее американский институт.

Аналитики также указали на укрепление российскими силами населенных пунктов на юге Украины. По их мнению, это указывает на то, что РФ стремится установить постоянный контроль в данном регионе.

Смотрите также:

Война в Украине - 13.05.2022 Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 13.05.2022 Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

Война в Украине - 13.05.2022 Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Война в Украине - 13.05.2022 Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

Война в Украине - 13.05.2022 Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

Война в Украине - 13.05.2022 Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

Война в Украине - 13.05.2022 Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

Война в Украине - 13.05.2022 В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

Война в Украине - 13.05.2022 Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

Война в Украине - 13.05.2022 Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

Война в Украине - 13.05.2022 Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

Война в Украине - 13.05.2022 Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

Война в Украине - 13.05.2022 Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

Война в Украине - 13.05.2022 Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

Война в Украине - 13.05.2022 Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

Война в Украине - 13.05.2022 Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

Война в Украине - 13.05.2022 Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

Война в Украине - 13.05.2022 Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов. Автор: Николай Пермяков