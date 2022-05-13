 ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области | Новости из Германии об Украине | DW | 16.05.2022

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Украина

ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

По мнению экспертов Института изучения войны, командование ВС РФ будет уделять главное внимание битве за Северодонецк и откажется от планов окружения ВСУ по нескольким направлениям.

Северодонецк Луганской области

Северодонецк Луганской области

Командование ВС РФ, по всей видимости, отказалось от планов завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области, считают аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). В опубликованном в воскресенье, 15 мая, докладе эксперты согласились с оценкой главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, заявившего ранее, что Генштаб российской армии понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но рассчитывает на способность выйти к административным границам Луганской области. 

 

"Приоритетное внимание будет уделяться битве за Северодонецк"

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - отмечается в документе.

По мнению экспертов, неудачные попытки россиян пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операцию ВС РФ по окружению ВСУ дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное и заставить отказаться от планов проведения более широкого окружения по нескольким направлениям.

ISW: У армии РФ закончились боеспособные резервисты

Одновременно ISW предполагает, что у вторгнувшейся в Украину российской армии закончились боеспособные резервисты, что вынуждает ее командование привлекать в регулярные армейские части и морскую пехоту служащих из самых разных элементов, включая частные военные компании и марионеточных ополченцев. Генштаб ВСУ ранее сообщил, что в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях проходят подготовку около 2500 российских резервистов.

"Этого количества резервистов вряд ли хватит для пополнения российских частей, которые, как сообщается, потеряли до 20 процентов личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец", - указывает далее американский институт.

Аналитики также указали на укрепление российскими силами населенных пунктов на юге Украины. По их мнению, это указывает на то, что РФ стремится установить постоянный контроль в данном регионе.

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    Автор: Николай Пермяков


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