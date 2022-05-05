Не только армия: кто еще в России воюет против Украины

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Россия ведет войну в Украине не только с помощью оружия. Пропагандистские войска не менее активно участвуют в агрессии против соседнего государства.
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