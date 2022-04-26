Война РФ против Украины: боевые действия переходят в новую фазу

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Российские войска продолжают наступление на территории Украины. Однако на смену скорым наступательным действиям пришли затяжные бои, заявили в Минобороны Украины.
Война, которую Россия развязала против Украины, переходит в фазу затяжных позиционных боев после того, как российским военным не удалось захватить Киев и установить контроль над всей страной. На первом этапе войны первоочередной целью России был захват столицы максимум за две недели, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Киеве в среду, 11 мая.
По ее словам, для этого РФ применяла свои элитные воинские части, в первую очередь, подразделения сил специальных операций, десантные войска и морскую пехоту и использовала "тактику доминирования" относительно численности личного состава и количества вооружений. "Для первой фазы были характерны огромные потери противника как в личном составе, так и военной технике", - отметила она.
Первая фаза войны завершилась победой ВСУ, "поскольку врагу не удалось реализовать его ключевые цели", добавила заместитель министра обороны Украины. "После героической обороны Киева и Киевской области война фактически переходит в другую фазу, потому что враг вынужден формировать и ставить перед собой другие цели, использовать другую тактику и стратегию войны с Украиной", - отметила Маляр.
В то же время она добавила, что следующий этап войны будет "сложным и длительным", ведь у России еще много ресурсов и техники и она способна мобилизовать людей в армию, "что может быть сделано уже в ближайшие недели". Благодаря имеющимся запасам оружия Россия может себе позволить вести "длительную войну", сказала замминистра.
В свою очередь, бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов на брифинге в Киеве заявил, что силы обороны Украины продолжают сдерживать широкомасштабное наступление вооруженных сил РФ, которые на отдельных направлениях преобладали численностью над украинскими подразделениями в 10 раз не только в личном составе, но и в вооружении и военной технике. Сдерживание наступления стало возможным благодаря "ведению активной маневренной обороны", добавил Громов.
По его данным, еще сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. "В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории нашего государства", - заявил Громов.
В то же время, по его словам, в результате активных действий украинских войск по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях "противник перешел к обороне и ведет сдерживающие мероприятия".
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в районе Харькова противник после неудачной попытки окружить город перешел к обороне. Эту информацию также подтверждает украинский военный эксперт Олег Жданов. В комментарии DW он указывает, что "на Харьковском направлении у нас есть успех и есть возможность выдавить российские войска на территорию РФ". "Судя по обстановке, наши войска идут к государственной границе в Харьковской области", - отмечает эксперт.
По его словам, есть прямая зависимость между ситуацией на харьковском направлении и "стойкостью" украинских войск в Донбассе. Жданов также отметил, что в случае выхода сил обороны Украины к госгранице в Харьковской области, "повернувшись на юг, возможно перерезание цепочек логистики Изюмской группировке войск РФ, которая угрожает украинским войскам в Донбассе". В этом случае, убежден Жданов, российские войска будут вынуждены оттянуть свои подразделения от переднего края, чтобы самим не оказаться в окружении.
При этом Жданов отмечает, что для украинских подразделений в Донбассе ситуация остается "крайне тяжелой". "Любой прорыв российскими войсками нашей обороны может быть критическим для украинских войск. В этом заключается тяжесть", - подчеркнул эксперт.
По его словам, Россия четыре недели подряд не прекращает наступательные действия на Изюмском направлении и в Донбассе. "Они (войска РФ. - Ред.) создали такой конвейер, когда мы разбиваем одну батальонную тактическую группу, они ее убирают и вводят новую. Идет постоянный натиск российских войск, и он не спадает уже месяц. Если они прорвут оборону, они будут развивать наступление в направлении Краматорска, и тогда возникнет угроза окружения наших войск на этом направлении", - рассказывает он.
В целом, по словам Жданова, пока ни у армии Украины, ни у РФ нет явного преимущества. "Все будет зависеть от военной помощи от стран-партнеров", - подчеркнул он. По мнению эксперта, если объемы и скорость поставок оружия и военной техники от стран Запада будут соответствовать потребностям Украины, то "у сил обороны Украины есть шанс получить огневое преимущество и переходить к активным контрнаступательным действиям". По его словам, на данный момент украинские войска могут вести оборонительные бои и только на некоторых участках фронта контратаковать.
Как отмечают в Минобороны Украины, украинские войска уже используют тяжелое оружие от иностранных партнеров на фронте. "Кроме (противотанковых ракетных комплексов. - Ред.) Javelin и (зенитных ракетных комплексов. - Ред.) Stinger на фронте уже используют американские 155-миллиметровые гаубицы. Мы работаем над ускорением темпов получения помощи, поскольку это жизнь наших воинов. Большое количество вооружения мы уже получили, но сейчас мы вошли в период ритмических поставок вооружения Украине", - заявила Анна Маляр.
Она отметила, что рассматривается пакет помощи, который поступит Украине в рамках ленд-лиза. "Мы получаем поддержку от Европейского Союза и других государств. То есть мы входим в новую фазу войны. Россия загоняет себя в такое состояние, когда она не сможет победить в войне оснащений. Однако пока эта помощь поступит, нас ждет несколько тяжелых недель, а возможно, даже месяцев", - предупреждает Маляр.
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