Россия почти израсходовала в Украине запасы высокоточного оружия

Россия к третьему месяцу войны в Украине израсходовала большую часть своего высокоточного оружия и не смогла добиться превосходства в воздухе над украинской авиацией, сообщила в понедельник, 9 мая, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства обороны США.

Российские пилоты нередко не могут быстро обнаружить и поразить цели на земле, сообщили изданию представители Пентагона. По их словам, российская армия показала, что может поражать только неподвижные цели, применяя артиллерию либо баллистические и крылатые ракеты, которые часто выходят из строя или бывают неточны.

По данным Минобороны США на 2 мая, с начала вторжения Россия нанесла по территории Украины более 2100 ударов высокоточным оружием. Однако после второй недели войны использование такого оружия резко сократилось, заявил, выступая 9 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "По сути, Россия продолжает наносить удары по Мариуполю обычными бомбами", - сказал NYT еще один высокопоставленный собеседник, имея в виду боеприпасы, которые сбрасываются с воздуха без наведения на цель.

В войне с Украиной Россия использует управляемые крылатые ракеты Х-101, запускаемые с бомбардировщиков, баллистические ракеты малой и средней дальности "Точка" и "Искандер", а также крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с военных кораблей, сообщил The New York Times один из представителей Пентагона.

В этом году Парад Победы в России, на котором демонстрируется техника, стоящая на вооружении российской армии, прошел, в отличие от прошлых лет, без воздушной части. Ее отменили в нескольких городах из-за плохой погоды.

Смотрите также:

Смотреть видео 60:07 Что задумал Путин и почему не объявил 9 мая о новых планах. DW Новости (09.05.2022)