"Далекая от реальности идеология". СМИ ФРГ о речи Путина на Параде Победы

Празднование в России Дня Победы, парад 9 мая на Красной площади и особенно речь на нем президента России Владимира Путина привлекли в этом году повышенное внимание немецких СМИ. Так, прямой репортаж из Москвы вели три информационных телеканала - Phoenix, n-tv и Welt, а на сайтах ведущих печатных изданий вслед за информационными сообщениями с подробными цитатами из прозвучавшей речи (и с ее видеозаписью в немецком переводе) вскоре появились и комментарии.

"Цель войны теперь - Донбасс и Херсон"

Анализируя в прямом эфире канала Phoenix выступление российского президента, профессор Боннского университета, политолог Андреас Хайнеман-Грюдер (Andreas Heinemann-Grüder) отметил, что Путин не стал формально объявлять войну Украине, как многие ожидали, и вновь изменил объяснение причин российского нападения на соседнюю страну.

"Интересно, что он даже не стал утруждать себя перечислением прежних оправданий. Он не говорил ни о геноциде, ни о денацификации, ни о демилитаризации Украины, да и тема "нам надо защищать этнических русских" не играла никакой роли. Речь скорее шла о возвращении "исторических территорий".

Разрушения в Мариуполе - морских воротах Донбасса

На вопрос ведущего, почему Путин сделал в своей речи столь очевидный упор на Донбассе, а не на всей Украине, профессор Хайнеман-Грюдер ответил: "Складывается впечатление, что Донбасс стал теперь решающей целью войны, и они (руководители России. - Ред.) больше не преследуют максимальную цель обезглавить Украину, лишив ее политического руководства, или полностью уничтожить украинский суверенитет". При этом эксперт уточнил, что речь, похоже, идет о Донбассе в расширенном понимании, включая, видимо, Херсонскую область.

Российское руководство, по мнению эксперта, посылает сигнал, что "у нас - ограниченные военные цели". Тем самым оно, возможно, пытается убедить Запад повлиять на украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он пошел на компромиссы в вопросе Донбасса, ведь "тогда война может закончиться". Андреас Хайнеман-Грюдер считает, что адресат этого сигнала - не Зеленский, а именно Запад, с которым Москва и собирается договариваться о новой демаркационной линии, поскольку "для Путина Украина - это всего лишь сателлит США, то есть марионетка, которая не действует самостоятельно".

"Злоупотребление чудовищными потерями и горем русских"

Комментируя речь Путина в прямом эфире телеканала n-tv, бывший полковник бундесвера и председатель немецкого Политико-военного общества Ральф Тиле (Ralph Thiele) обратил внимание на фразу о погибших в Украине российских военнослужащих. Эксперт уверен, что "в ближайшие дни мы увидим данные о большом количестве жертв" и что "Путин тем самым настраивает население на будущие потери".

"То, что Путину достаточно было всего лишь отказаться от дальнейшей эскалации, и это было воспринято с облегчением, многое говорит о катастрофическом состоянии дел в мире. В остальном же его речь произвела гнетущее впечатление", - говорится в комментарии к речи Владимира Путина, опубликованном газетой Süddeutsche Zeitung под заголовком "Черный день".

Владимир Путин среди ветеранов во время Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года

"Он отказался от мобилизации, но это не означает, что вскоре он ее все же не объявит. Он не подтвердил худшие опасения, не объявил войну НАТО или Республике Молдова, сильно сконцентрировался на Донбассе и Крыме, но это не следует воспринимать как признак слабости и уж тем более как указание на предстоящий военный крах", - подчеркивается в комментарии.

"Гнетущей речь Путина была, прежде всего, потому, что в ней меньше чем за десять минут было изложено полностью оторванное от реальности, но цельное мировоззрение, которое злоупотребляет чудовищными потерями и горем русских во Второй мировой войне, чтобы оправдать нападение на соседнюю страну", - указывает газета.

"Войну против Украины инсценируют как завершение победы над Германией"

Поэтому "больше всех в этот день проиграли в России ветераны Второй мировой войны, вообще память о ее русских жертвах. Страдания и свершения русского народа понадобились всего лишь для того, чтобы стать историческим материалом для идеологии, инсценирующей российский поход против Украины как завершение советской победы над Германией", - приходит к выводу Süddeutsche Zeitung.

Этот танк Т-34 времен Второй мировой войны участвовал 9 мая 2022 года в Параде Победы в Москве

"В изложении Кремля история сейчас вновь повторяется. России предстоит опять спасти планету от фашизма, который на сей раз пришел в этот мир в виде Украины, - иронизирует комментатор еженедельника Der Spiegel. - Российский президент в очередной раз нарисовал картину добродетельной, обеспокоенной безопасностью и миром России, которая в борьбе не на жизнь, а на смерть противостоит морально испорченному Западу".

Касаясь отмены воздушной части парада в Москве и других городах России, Der Spiegel ссылается на некоторых комментаторов, которые считают, что Кремль стремился во что бы то ни стало избежать конфузов или аварий. Ведь, добавляет издание, "репутация российских вооруженных сил и так уже сильно подорвана из-за сбоев и потерь в Украине".

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