Глава Донецкой администрации: Нам очень нужно обещанное Западом оружие

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В Донецкой области ждут тяжелых вооружений от западных партнеров, чтобы сдержать наступление российских войск. Об этом в интервью DW заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Россия сконцентрировала наступление на Украину в Донецкой и Луганской областях. О ситуации на фронте и о попытках спасти людей, которые укрылись на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе DW пообщалась с главой Донецкой областной военной администрации Павлом Кириленко.
Deutsche Welle: Началось ли, по вашей оценке, анонсированное наступление российских войск в Донбассе, которого с тревогой ожидает весь мир? Как выглядит ситуация на фронте сейчас?
Павел Кириленко: Основное наступление осуществляется в северной части области. Это лиманское направление. Вооруженные силы Украины сдерживают натиск врага и делают все, чтобы он не продвинулся на города Славянск и Краматорск.
- Это наступление усиливается? Ожидаете ли вы дальнейшего повышения интенсивности боевых действий?
- После перегруппировки всех резервов это наступление они пробуют осуществлять согласно собственной уже установившейся тактике. Сначала массированные артиллерийские обстрелы, затем идет тяжелая бронированная техника. Это наступление наращивается, но благодаря вооруженным силам Украины оно сдерживается.
- Насколько велики потери среди гражданского населения? Вы упомянули о массивных артиллерийских обстрелах. В прошлом российская армия не слишком обращала внимание при обстрелах на гражданских. Какова ситуация с безопасностью гражданского населения сейчас?
- Идут обстрелы практически всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Подвергаются обстрелам и населенные пункты, отдаленные от линии разграничения. Вчера были массированные артиллерийские и авиаудары по Краматорскому району, центральной части области, марьинскому направлению. Враг придерживается тактики вести обстрелы как населенных пунктов на линии фронта, так и отдаленных от нее.
- Перед началом этого наступления власти призвали гражданское население эвакуироваться из области. Сколько людей было эвакуировано, сколько гражданских остается в регионе и не хочет уезжать?
- Около 270 тысяч жителей области были эвакуированы по железной дороге, 75 тысяч человек - автобусным сообщением. В области из 1 миллиона 680 тысяч человек остались примерно 350-360 тысяч человек. В таких крупных городах как Краматорск, например, из 200 тысяч человек, проживавших там до 24 февраля, остаются около 35 тысяч.
- Насколько удается обеспечивать оставшихся всем необходимым? Работают ли магазины, можно ли купить лекарства? Или это обеспечивается гуманитарными организациями?
- Этот алгоритм отработан. Людей снабжают всем необходимым. Происходит подвоз и распределение гуманитарного груза, лекарств. Это раздается руководителями местных администраций как людям на местах, так и аккумулируется на складах, откуда распределяется в соответствии с потребностями на случай обострения ситуации.
- Ожидаете ли вы успеха от усилий генерального секретаря ООН Гутерриша, который был сперва в Москве, затем в Киеве, чтобы спасти тысячи людей в Мариуполе - и гражданских, и военных - укрывающихся на комбинате "Азовсталь"?
- Именно этим занимаюсь, в частности, прямо в этот момент. Прошу прощения, должен включить телефон. В этой ситуации я не могу быть без связи. Мы рассчитываем, что сможем отчитаться об успехах в вопросе эвакуации из Мариуполя - из этого наиболее трагического города.
- Вы надеетесь именно на посредничество ООН или работают и другие международные каналы?
- Это ООН и Международный Комитет Красного Креста. Этот вопрос в подходящий момент будет комментировать непосредственно президент. Там очень сложная процедура. Все предыдущие попытки не были успешными, потому что российская сторона не соблюдала договоренности. Мы должны все подробно отработать, чтобы добиться результата.
- Какой выход вы видите?
- Решение есть. Считаю целесообразным его комментировать уже после того, как будет достигнут результат.
- Западный мир объединился в поддержку Украины. На днях на встрече министров обороны 40 стран в Германии договорились усилить поставки тяжелых вооружений в Украину. Как быстро вы ожидаете это оружие в вашем регионе? Насколько насущный этот вопрос для вас?
- Нам это очень нужно. Мы каждый раз подчеркиваем, что только таким образом мы сможем сдержать врага, противостоять этому нашествию. Мы своего не отдадим. Мы будем стоять и сражаться за каждый сантиметр нашей земли.
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