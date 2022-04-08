 Британская разведка: Из-за потерь РФ ищет пополнение в Приднестровье | Новости из Германии об Украине | DW | 10.04.2022

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Украина

Британская разведка: Из-за потерь РФ ищет пополнение в Приднестровье

По сведениям Минобороны Великобритании, Россия привлекает к действиям в Украине военнослужащих запаса, уволенных с 2012 года, и ищет пополнение в Приднестровье.

Уничтоженные российские танки в Буче, 6 апреля 2022 года

Уничтоженные российские танки в Буче

Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пополняет состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны.

"Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России. - Ред.) в регионе Приднестровья в Молдове", - говорится в сообщении.

Ранее, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщал, что Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - было указано в утренней сводке Генштаба за этот день.

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    Автор: Николай Пермяков


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