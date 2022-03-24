Комментарий: "Русский корабль" идет по заданному украинцами маршруту

Я не знаю, что будет завтра или даже ближайшей ночью. Вой сирен, предупреждающих о воздушных атаках? Плач новорожденных в бомбоубежище? Ужасные сводки о погибших детях и женщинах в городах и селах, которые российская армия с остервенением стирает с лица земли? Мы имеем дело с хладнокровными убийцами, которые пришли в наш дом. Жертвой в любую минуту может стать каждый из нас. Но это - не повод откладывать разговор о ближайшем будущем моей страны, которую Россия пытается утопить в крови.

Путин удушил русский мир в Украине

Кошмар, начавшийся в Украине рано утром 24 февраля, превратил весь прошедший месяц в один бесконечный страшный день. Весь мир ужаснулся от зверств, жестокости и цинизма оккупантов, которые уничтожают детские дома и сады, школы, роддомы, клиники и жилые массивы десятков городов и сотен сел.

Сергей Руденко

Путин лишил украинцев выбора. Каждому сегодня ясно: либо они - нас, либо мы - их. И это понимание придает силы миллионам, вставших на защиту своей страны. На что надеется Путин, непонятно. Никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит ему превратить Украину в подконтрольное России государство. 15 тысяч убитых российских оккупантов - только аванс, который Москва уже заплатила за военную авантюру Путина. За месяц армия РФ потеряла столько же, сколько СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Превращение Украины в один большой партизанский отряд ставит крест на попытках Путина силой подчинить украинцев. Этого не случится ни в апреле, ни в мае, ни в декабре, никогда. Никто и никогда не простит россиянам расстрел Мариуполя, Харькова, Чернигова, Гостомеля, Ирпеня, Бучи и сотни других городов и сел. Первый шок уступил место ненависти и ярости украинцев. Тех, кто приехал в Украину на технике с буквой Z на борту, в ближайшем будущем ждет неминуемая смерть, а их главнокомандующего - еще не один "Афганистан" по количеству убитых солдат. Русский мир на украинской земле умер. Его всего за 30 дней собственноручно удушил Владимир Путин.

Любой мир от России - война для Украины

Переговоры о мире, в которые вступил Киев с Москвой после начала широкомасштабной войны России против Украины, обречены на провал. Путин ждет от Зеленского капитуляции. Ее не будет. Требования Кремля о денацификации и демилитаризации, а уже тем более - принуждение Киева к признанию "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а Крыма - российским, свидетельство того, что никаких мирных соглашений между двумя странами в ближайшее время заключено не будет.

Да, переговоры идут. Да, стороны говорят об определенных сдвигах. Но любой мир от России это - война для Украины. Реализация предложенного Москвой плана неминуемо приведет к острому конфликту внутри страны. Позиция Зеленского предельна ясна: только народ на всеукраинском референдуме вправе решать вопросы членства Украины в НАТО, будущего Донбасса и Крыма. Впрочем, и без референдума об отношении украинцев к предложениям Путина вполне можно судить по ненормативной лексике в расхожих напутствиях "Русскому кораблю".

Когда закончится война в Украине?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который задают сегодня украинцы. Ни один человек пока не в состоянии на него ответить, в том числе - и сам Путин, развязавший эту бессмысленную и кровавую бойню в Украине. Ясно, однако, что путь Украины к победе будет непростым. Как и то, что итогом войны не будет возвращение к статус-кво по состоянию на утро 24 февраля 2022 года. Украина и те, кто с оружием ее защищают, стремятся не только к миру, но и к тому, что изгнать Россию со всех оккупированных ею с 2014 года территорий.

Не исключено, что война может закончиться также неожиданно, как она и началась. Причины могут быть разные: активная помощь Запада, физическая ликвидация Путина его же окружением, импичмент, успехи Вооруженных сил Украины… Но в любом случае мы победим. Это точно. И я знаю, что нас ждет большая работа по восстановлению страны. Нам надо не только вернуть наших детей из бомбоубежищ в детские сады и школы. Нам предстоит создать сильное государство, в которое больше не посмеет ворваться пьяный сосед-насильник, размахивая автоматом.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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