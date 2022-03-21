Свадьба во время войны: "Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы?"

"До войны мы планировали свадьбу на середину марта. Так и вышло. Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы? Мы многое пережили вместе и решили, что хотим стать семьей", - говорят Алексей и Вероника, добровольцы белорусского батальона имени Кастуся Калиновского. Они поженились в Киеве 13 марта.

"Подарили много сладостей и матрас"

Алексей - программист, Вероника - гражданская активистка. Познакомились полтора года назад. Прошлой весной решили быть вместе. После того, как в Беларуси начали громить НКО, Вероника вынужденно эмигрировала в Тбилиси, Алексей последовал за ней. За полтора месяца до войны пара переехала во Львов. 24 февраля белорусы решили, что вместе поедут в Киев и станут добровольцами.

Венчание Алексея и Вероники

"В нашей истории было два романтических предложения: первое еще осенью в Грузии сделала Вероника, второе я сделал Веронике, когда мы ехали из Львова в Киев. Вместо кольца был брелок от ключей", - рассказывает Алексей.

В батальоне Кастуся Калиновского их желание вступить в брак поддержали и помогли организовать свадьбу. К вопросу подошли ответственно: накануне венчания Алексею и Веронике даже устроили встречу с ксендзом, который удостоверился в серьезности их намерений. Сам обряд провел капеллан греко-католической церкви. После церемонии в церкви сослуживцы организовали для молодоженов небольшой фуршет, разумеется, без алкоголя (сухой закон), но все равно было весело.

"Все нас поздравляли, подарили много сладостей и матрас, хотя пока нам он не пригодился - мы живем в разных местах. Но пусть будет", - рассказывает Вероника. Молодожены признаются, что пока им сложно строить планы, неизвестно, насколько затянется война и где они могут оказаться. Тем не менее, Вероника мечтает, что будущим летом они с Алексеем проведут медовый месяц в Одессе.

"На каждой лекции ловили взгляды друг друга"

Полицейские Богдан Брусенко и Анжелика Красильникова поженились в Днепре 14 марта. "Мы познакомились в 2019 году во время учебы на факультете правоохранительной деятельности Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Учились заочно, виделись редко, но на каждой лекции ловили взгляды друг друга. Вместе мы с лета 2020 года", - рассказывает Анжелика.

Брак Богдана и Анжелики зарегистрировал начальник Департамента патрульной полиции

По словам девушки, будущий муж сделал ей предложение в ночь на 1 января 2021 года. Анжелика была на службе, а Богдан заранее все организовал, купил 101 розу и приехал к ней. Пара планировала пожениться в мае 2022. Хотели, говорит Анжелика, обычную свадьбу с родными и близкими, но в нынешней обстановке решили узаконить отношения как можно быстрее.

Их брак зарегистрировал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, а торжественно передали документ молодоженам начальники Анжелики и Богдана. И хотя на церемонии были только коллеги, Анжелика уверена, что это лучшая свадьба, которая только могла быть - свадьба в их стихии.

"Не могу сказать, что после свадьбы что-то кардинально изменилось, больше нас изменила война. Мы стали ценить то, что имеем, своих родных и друг друга. Стали более ответственными, - делится девушка. - Самое главное сейчас - выстоять. Самое большое желание - обнять родных. Это будет первое, что мы сделаем после войны. Главное - семья".

"Под венец меня вел замкомандира батальона"

"Наш брак стал каким-то амулетом. Я верю, что он убережет меня, моего мужа, мою семью от врагов, смерти и ранений", - говорит Леся Филимонова. 6 марта на одном из рубежей под Киевом состоялась ее свадьба с Валерием Филимоновым. Валерий и Леся вместе больше двадцати лет, но официально зарегистрировали отношения только сейчас: вначале они вместе работали, а в некоторых компаниях браки между коллегами не приветствуются. Позднее свадьбу все время откладывали по разным причинам.

Валерий и Леся. Свадьба на фронте

Леся - по специальности финансист, но в последнее время работала в Национальной скаутской организации в Киеве, Валерий - исполнительный директор IT-компании. За десять часов до начала войны они оба подписали контракт с силами территориальной обороны. Валерий и Леся служат в одном подразделении, но находятся в разных местах, видятся редко, общение, в основном, через мессенджеры.

"Однажды был очень тяжелый день. По-настоящему страшно. Я написала мужу, что, может быть, сейчас время пожениться, потому что никто не знает, что будет завра. К тому же наша дочь очень хотела, чтобы мы оформили брак. Он сказал, что думал о том же", - рассказывает Леся.

Она не ожидала, что сослуживцы устроят им свадьбу, которую они с мужем запомнят на всю жизнь. "Из соображений безопасности я до последнего не знала точное время и место проведения церемонии. А когда приехала, была удивлена толпой журналистов, также там были Виталий и Владимир Кличко. Это было для меня большим сюрпризом, - вспоминает Леся. - Было очень трогательно, когда замкомандира батальона вел меня под венец, а по бокам стояли сослуживцы с оружием и в камуфляже, с закрытыми лицами, и бросали нам под ноги лепестки роз. Я чуть не расплакалась. А после церемонии с дрона, как снегопад, также посыпались лепестки роз".

После войны Валерий и Леся планируют поехать вместе с дочерью на отдых и достроить дом.

Смотрите также:

Война в Украине - 21.03.2022 Эвакуация жителей из села Бобрик в Киевской области. Также в фотохронике войны в Украине от 21 марта - снимки этого понедельника и предыдущих дней из Харькова, Мариуполя, Львова, Брно, Ватикана, Берлина, Тель-Авива и Бремена.

Война в Украине - 21.03.2022 Разрушенный торговый центр в Киеве, 21 марта. Комплекс в Подольском районе загорелся ночью после обстрела.

Война в Украине - 21.03.2022 Сгоревшие автомобили около торгового центра в Киеве. По предварительным данным, в результате обстрела и пожара в ночь на понедельник здесь погибли восемь человек.

Война в Украине - 21.03.2022 В столице Украины за время войны уже повреждены более 70 жилых домов. Об этом 21 марта сообщили в городской военной администрации. Квартира в одном из таких зданий.

Война в Украине - 21.03.2022 Разрушенный многоэтажный дом в киевском жилом массиве Виноградарь.

Война в Украине - 21.03.2022 В Харькове, по данным городских властей на 21 марта, в результате обстрелов российской армией уже разрушено более 970 зданий, из них более 770 - жилые дома.

Война в Украине - 21.03.2022 "Дети" - надпись на легковом автомобиле в Мариуполе, 20 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Спутниковый снимок руин драматического театра в Мариуполе через несколько дней после попадания бомбы.

Война в Украине - 21.03.2022 Священник в Киеве около автомобиля с телами погибших жителей села Горенка. Число смертельных жертв среди мирного населения в Украине за время ведения боевых действий уже превысило 900 человек. Данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека на полночь 19 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Мероприятие граждан Российской Федерации с участием граждан Сирии и Ливана перед штаб-квартирой ООН в Бейруте, 20 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Детский лечебно-диагностический центр "Охматдет" в Киеве, 19 марта. 13-летний пациент Вова поступил в больницу с лицевым ранением 26 февраля.

Война в Украине - 21.03.2022 На прошлой неделе в пятницу, 18 марта, в центре Львова было выставлено 109 пустых колясок - в память о детях, погибших в Украине с начала войны.

Война в Украине - 21.03.2022 Беженцы из Мариуполя и Запорожья в поезде, идущем во Львов, 20 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Беженцы из города Ирпень Светлана Белла с внуком в польском городе Пшемысль, 19 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Дети-беженцы из Украины приступают к занятиям в школах европейских стран. Урок в специально созданном классе в чешском городе Брно, 21 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 В плане занятий украинских детей в Брно - изучение чешского языка.

Война в Украине - 21.03.2022 Около двадцати детей из Украины находятся сейчас на стационарном лечении в детской клинике Bambino Gesù Hospital в Ватикане. Еще тридцати украинским пациентам помогают здесь амбулаторно. 19 марта больницу посетил папа римский Франциск.

Война в Украине - 21.03.2022 Наталия Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, на акции солидарности "Sound of Peace" в Берлине, 20 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Демонстранты в Тель-Авиве во время трансляции обращения Владимира Зеленского к Кнессету, 20 марта.

Война в Украине - 21.03.2022 Антивоенная акция в немецком Бремене, 20 марта. Автор: Николай Пермяков

