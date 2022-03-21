 Свадьба во время войны: ″Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы?″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Свадьба во время войны: "Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы?"

За время войны в Украине зарегистрированы тысячи новых браков. Почему многие пары именно сейчас решаются на этот важный шаг и как проходит свадьба в условиях войны? У DW - несколько историй.

Венчание военных в церкви

Война - не повод отменять бракосочетание

"До войны мы планировали свадьбу на середину марта. Так и вышло. Кто такой Путин, чтобы ломать наши планы? Мы многое пережили вместе и решили, что хотим стать семьей", - говорят Алексей и Вероника, добровольцы белорусского батальона имени Кастуся Калиновского. Они поженились в Киеве 13 марта.

"Подарили много сладостей и матрас"

Алексей - программист, Вероника - гражданская активистка. Познакомились полтора года назад. Прошлой весной решили быть вместе. После того, как в Беларуси начали громить НКО, Вероника вынужденно эмигрировала в Тбилиси, Алексей последовал за ней. За полтора месяца до войны пара переехала во Львов. 24 февраля белорусы решили, что вместе поедут в Киев и станут добровольцами.

Венчание Алексея и Вероники

Венчание Алексея и Вероники

"В нашей истории было два романтических предложения: первое еще осенью в Грузии сделала Вероника, второе я сделал Веронике, когда мы ехали из Львова в Киев. Вместо кольца был брелок от ключей", - рассказывает Алексей.

В батальоне Кастуся Калиновского их желание вступить в брак поддержали и помогли организовать свадьбу. К вопросу подошли ответственно: накануне венчания Алексею и Веронике даже устроили встречу с ксендзом, который удостоверился в серьезности их намерений. Сам обряд провел капеллан греко-католической церкви. После церемонии в церкви сослуживцы организовали для молодоженов небольшой фуршет, разумеется, без алкоголя (сухой закон), но все равно было весело.

"Все нас поздравляли, подарили много сладостей и матрас, хотя пока нам он не пригодился - мы живем в разных местах. Но пусть будет", - рассказывает Вероника. Молодожены признаются, что пока им сложно строить планы, неизвестно, насколько затянется война и где они могут оказаться. Тем не менее, Вероника мечтает, что будущим летом они с Алексеем проведут медовый месяц в Одессе.

"На каждой лекции ловили взгляды друг друга"

Полицейские Богдан Брусенко и Анжелика Красильникова поженились в Днепре 14 марта. "Мы познакомились в 2019 году во время учебы на факультете правоохранительной деятельности Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Учились заочно, виделись редко, но на каждой лекции ловили взгляды друг друга. Вместе мы с лета 2020 года", - рассказывает Анжелика.

Брак Богдана и Анжелики зарегистрировал начальник Департамента патрульной полиции

Брак Богдана и Анжелики зарегистрировал начальник Департамента патрульной полиции

По словам девушки, будущий муж сделал ей предложение в ночь на 1 января 2021 года. Анжелика была на службе, а Богдан заранее все организовал, купил 101 розу и приехал к ней. Пара планировала пожениться в мае 2022. Хотели, говорит Анжелика, обычную свадьбу с родными и близкими, но в нынешней обстановке решили узаконить отношения как можно быстрее.

Их брак зарегистрировал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, а торжественно передали документ молодоженам начальники Анжелики и Богдана. И хотя на церемонии были только коллеги, Анжелика уверена, что это лучшая свадьба, которая только могла быть - свадьба в их стихии.

"Не могу сказать, что после свадьбы что-то кардинально изменилось, больше нас изменила война. Мы стали ценить то, что имеем, своих родных и друг друга. Стали более ответственными, - делится девушка. - Самое главное сейчас - выстоять. Самое большое желание - обнять родных. Это будет первое, что мы сделаем после войны. Главное - семья".

"Под венец меня вел замкомандира батальона"

"Наш брак стал каким-то амулетом. Я верю, что он убережет меня, моего мужа, мою семью от врагов, смерти и ранений", - говорит Леся Филимонова. 6 марта на одном из рубежей под Киевом состоялась ее свадьба с Валерием Филимоновым. Валерий и Леся вместе больше двадцати лет, но официально зарегистрировали отношения только сейчас: вначале они вместе работали, а в некоторых компаниях браки между коллегами не приветствуются. Позднее свадьбу все время откладывали по разным причинам.

Валерий и Леся. Свадьба на фронте

Валерий и Леся. Свадьба на фронте

Леся - по специальности финансист, но в последнее время работала в Национальной скаутской организации в Киеве, Валерий - исполнительный директор IT-компании. За десять часов до начала войны они оба подписали контракт с силами территориальной обороны. Валерий и Леся служат в одном подразделении, но находятся в разных местах, видятся редко, общение, в основном, через мессенджеры.

"Однажды был очень тяжелый день. По-настоящему страшно. Я написала мужу, что, может быть, сейчас время пожениться, потому что никто не знает, что будет завра. К тому же наша дочь очень хотела, чтобы мы оформили брак. Он сказал, что думал о том же", - рассказывает Леся.

Она не ожидала, что сослуживцы устроят им свадьбу, которую они с мужем запомнят на всю жизнь. "Из соображений безопасности я до последнего не знала точное время и место проведения церемонии. А когда приехала, была удивлена толпой журналистов, также там были Виталий и Владимир Кличко. Это было для меня большим сюрпризом, - вспоминает Леся. - Было очень трогательно, когда замкомандира батальона вел меня под венец, а по бокам стояли сослуживцы с оружием и в камуфляже, с закрытыми лицами, и бросали нам под ноги лепестки роз. Я чуть не расплакалась. А после церемонии с дрона, как снегопад, также посыпались лепестки роз".

После войны Валерий и Леся планируют поехать вместе с дочерью на отдых и достроить дом.

Смотрите также:

  • Киевская область, 20 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    Эвакуация жителей из села Бобрик в Киевской области. Также в фотохронике войны в Украине от 21 марта - снимки этого понедельника и предыдущих дней из Харькова, Мариуполя, Львова, Брно, Ватикана, Берлина, Тель-Авива и Бремена.

  • Киев

    Война в Украине - 21.03.2022

    Разрушенный торговый центр в Киеве, 21 марта. Комплекс в Подольском районе загорелся ночью после обстрела.

  • Киев

    Война в Украине - 21.03.2022

    Сгоревшие автомобили около торгового центра в Киеве. По предварительным данным, в результате обстрела и пожара в ночь на понедельник здесь погибли восемь человек.

  • Киев, 19 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    В столице Украины за время войны уже повреждены более 70 жилых домов. Об этом 21 марта сообщили в городской военной администрации. Квартира в одном из таких зданий.

  • Киев, 18 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    Разрушенный многоэтажный дом в киевском жилом массиве Виноградарь.

  • Кухня в одном из разрушенных жилых домов в Харькове, 20 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    В Харькове, по данным городских властей на 21 марта, в результате обстрелов российской армией уже разрушено более 970 зданий, из них более 770 - жилые дома.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 21.03.2022

    "Дети" - надпись на легковом автомобиле в Мариуполе, 20 марта.

  • Мариуполь, 19 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    Спутниковый снимок руин драматического театра в Мариуполе через несколько дней после попадания бомбы.

  • Киев, 20 марта

    Война в Украине - 21.03.2022

    Священник в Киеве около автомобиля с телами погибших жителей села Горенка. Число смертельных жертв среди мирного населения в Украине за время ведения боевых действий уже превысило 900 человек. Данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека на полночь 19 марта.

  • Бейрут

    Война в Украине - 21.03.2022

    Мероприятие граждан Российской Федерации с участием граждан Сирии и Ливана перед штаб-квартирой ООН в Бейруте, 20 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 21.03.2022

    Детский лечебно-диагностический центр "Охматдет" в Киеве, 19 марта. 13-летний пациент Вова поступил в больницу с лицевым ранением 26 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 21.03.2022

    На прошлой неделе в пятницу, 18 марта, в центре Львова было выставлено 109 пустых колясок - в память о детях, погибших в Украине с начала войны.

  • Львов

    Война в Украине - 21.03.2022

    Беженцы из Мариуполя и Запорожья в поезде, идущем во Львов, 20 марта.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 21.03.2022

    Беженцы из города Ирпень Светлана Белла с внуком в польском городе Пшемысль, 19 марта.

  • Брно

    Война в Украине - 21.03.2022

    Дети-беженцы из Украины приступают к занятиям в школах европейских стран. Урок в специально созданном классе в чешском городе Брно, 21 марта.

  • Брно

    Война в Украине - 21.03.2022

    В плане занятий украинских детей в Брно - изучение чешского языка.

  • Ватикан

    Война в Украине - 21.03.2022

    Около двадцати детей из Украины находятся сейчас на стационарном лечении в детской клинике Bambino Gesù Hospital в Ватикане. Еще тридцати украинским пациентам помогают здесь амбулаторно. 19 марта больницу посетил папа римский Франциск.

  • Берлин

    Война в Украине - 21.03.2022

    Наталия Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, на акции солидарности "Sound of Peace" в Берлине, 20 марта.

  • Тель-Авив

    Война в Украине - 21.03.2022

    Демонстранты в Тель-Авиве во время трансляции обращения Владимира Зеленского к Кнессету, 20 марта.

  • Бремен

    Война в Украине - 21.03.2022

    Антивоенная акция в немецком Бремене, 20 марта.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 13:47

"Этот позор нам предстоит смывать": Что говорят белорусы о нападении России на Украину

Аудио- и видеофайлы по теме

"Кровавый пат": немецкие военные эксперты о том, что "военная операция" переходит в фазу позиционной войны (21.03.2022)  

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России (21.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Протоиерей Андрей Кордочкин: Путин опасен для русских людей  

Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро  

Зеленский вынесет на референдум все договоренности с Россией  