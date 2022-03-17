 Погибли за Украину: истории двух белорусских добровольцев | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 17.03.2022

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Беларусь

Погибли за Украину: истории двух белорусских добровольцев

Белорусские добровольцы Илья Хренов и Алексей Скобля погибли в боях под Киевом и Бучей, сражаясь в рядах территориальной обороны. DW поговорила с их родными и друзьями.

На похоронах украинского солдата, погибшего в Яворово

На похоронах украинского солдата, погибшего в Яворово

За время войны в Украине погибли двое белорусских добровольцев, сражавшихся на стороне Киева. 3 марта в бою за Бучу убит 27-летний Илья Хренов (позывной Литвин), 13 марта под Киевом  - Алексей Скобля (позывной Тур). Оба в свое время участвовали в боевых действиях в Донбассе. По словам близких, они воевали не только за Украину, но и за свободу Беларуси.

Воевал в Донбассе, помогал белорусам после 2020

3 марта в бою за Бучу, что недалеко от Киева, погиб 27-летний боец белорусской роты территориальной обороны Илья (Литвин) Хренов. Илья родом из Минска, был пятым ребенком в семье. В Беларуси он окончил лицей, работал на Минском автомобильном заводе. В 2014 году, 19-летним, приехал в Украину, больше года воевал в Донбассе, затем обосновался в Киеве, работал в IT.

Илья Хренов с женой Кариной (фото из архива). Илья погиб 3 марта под Бучей

Илья Хренов с женой Кариной (фото из архива). Илья погиб 3 марта под Бучей

После событий 2020 помогал белорусам, пострадавшим от политических репрессий.
"Мы работали удаленно в IT, Илья был разработчиком. Недавно закончили ремонт в квартире под Киевом, зимой ездили в Карпаты, летом катались на сапбордах по Днепру, наслаждались мирной жизнью", - делится с DW жена Ильи Карина. Она добавляет, что, хоть и не без труда, но приняла решение мужа снова идти на войну: "Я понимаю, что для Ильи это было второй работой, помогать белорусам, бороться с режимом, защищать своих. Не без труда, но я приняла это давно и надеялась, что все обойдется, как обошлось на войне 2014, когда он выходил из горячих точек целым".

"Воевал не только за Украину, но и за Беларусь"

В последнем бою с Ильей Литвином был его друг, белорусский доброволец Денис (позывной Кит).  "Были вместе в боевом подразделении, которое принимало участие в битве за Бучу, в районе Ворзеля. В момент гибели Ильи я был рядом, мы отстреливались, Литвин подбил несколько единиц техники, во время боя он получил ранения, несовместимые с жизнью, - рассказывает Денис, сам он в том же бою поучил осколочное ранение руки. - Мы с ребятами, в том числе с Литвином, не раз обсуждали, что каждый из нас готов к любому исходу, но мы выбираем этот путь сами".
Из-за частичной оккупации российскими войсками места боя, тело Ильи Литвина пока не могут доставить в Киев - эвакуация сопряжена с высокими рисками. "Мы не пока не можем забрать его тело и похоронить с почестями, - говорит руководитель IT-компании, в которой работал Илья, ветеран войны в Донбассе, а сейчас участник терробороны Юрий Богун Щирин. - Я сейчас работаю над тем, чтобы Илью представили к награде. Илья очень светлый человек, он полностью отдавался делу, как боевым вопросам, так и работе. Всегда готов был постоять за честь и справедливость, не только за свою, а в принципе, он воевал за справедливость и свободу в целом, не только за Украину, но и за Беларусь".
Также, по словам Юрия, он предложил назвать именем Ильи Литвина программный продукт, над которым тот работал.

Увлекался реконструкцией, остался в украинской армии

13 марта в бою под Киевом погиб еще один белорус - 31-летний Алексей Скобля (позывной Тур). Алексей - минчанин, из обычной белорусской семьи: мама - воспитательница в детском саду, отец - водитель автобуса. Алексей отучился в автомеханическом колледже в Минске, работал механиком, поступил в Гродненский университет имени Янки Купалы, но не окончил учебу - в 2015 году поехал воевать в Донбасс.

Алексей Скобля с женой Ириной (фото из архива). Алексей погиб 13 марта под Киевом

Алексей Скобля с женой Ириной (фото из архива). Алексей погиб 13 марта под Киевом

"Тур в 2015 году приехал в Украину, присоединился к тактической группе "Беларусь". Сначала он показался мне угрюмым, но на самом деле оказался приятным, интересным, образованным. Увлекался историей, мастерил костюмы, чтобы участвовать в реконструкциях, - вспоминает украинская правозащитница Ольга Гальченко. - Он хотел поддержать Украину, стать плечом к плечу с нами. Он понимал, что свобода Беларуси связана со свободой в Украине".
Когда активные боевые действия в Донбассе завершились, белорус решил продолжить службу в армии. Алексей получил украинское гражданство, женился.

С белорусом простились с воинскими почестями

"С Лешей мы познакомились два года назад. У нас были большие планы на будущее. Он был необыкновенным человеком, сильным, мужественным, отважным, я им горжусь и рада, что нас свела судьба. Мы были очень счастливы, он делал все, чтобы я улыбалась", - рассказывает жена Алексея Ирина. По ее словам, муж любил историю, много читал и даже сам прошел писательские курсы: "Он прошел писательский курс, написал несколько мини историй, говорил, что когда-нибудь напишет книгу. Поэтому я хочу их напечатать, сделать несколько экземпляров, чтобы оставить такое упоминание о нем".

После начала войны в Украине Алексей воевал в рядах белорусского батальона имени Кастуся Калиновского. По словам его сослуживцев, благодаря тому, что Тур прошел медицинские курсы, за неделю он спас десять раненых.

13 марта группа Алексея попала в засаду, он был ранен в бедро, задело артерию. Раненый, белорус еще какое-то время прикрывал отступление сослуживцев. Живым с поля боя ему выбраться не удалось. 15 марта в Киеве, с воинскими почестями, прошла церемония прощания с Алексеем (Туром) Скоблем.

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    Автор: Николай Пермяков


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