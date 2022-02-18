Будут ли белорусы в Украине воевать против России

"В случае войны я и многие другие белорусы готовы защищать суверенитет и свободу Украины, потому что от Украины, в том числе, зависит свобода Беларуси. А Беларусь будет свободной, это ей предназначено судьбой. И это время приходит. Мы пройдем тяжелый путь, но, обязательно, победим", - с таким обращением ко всем, "кого в России и Беларуси готовят к войне в Украине", на днях выступил чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков, который сейчас живет и работает в Киеве.

Уже сегодня некоторые белорусы учатся навыкам гражданской обороны и обсуждают возможности для сопротивления в случае нападения России.

Белорусы в Украине готовы создать военное формирование?

Возможности участия белорусов в вооруженном сопротивлении обсуждаются в белорусских пабликах в социальных сетях: "Может, имеет смысл подумать о формировании военных формирований белорусов в рядах ВСУ?", "Добробаты, "Правый сектор" придуманы не сегодня, активно действуют. Кто хочет - идет и защищает", "Начинайте массово проситься в территориальную самооборону, возможно, при серьезном запросе украинцы разрешат сделать белорусский батальон".

О желании белорусов, живущих в Украине, создать военное формирование для сопротивления российской агрессии в эфире польского телеканала "Белсат" рассказал и генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Если действительно подконтрольные диктатору Беларуси части попробуют войти на территорию Украину, я думаю, что для него большим удивлением станет то, что напротив этих частей появятся патриоты Беларуси, которые уже сейчас ставят вопрос о создании частей освободительной белорусской армии. И будет очень интересный факт, когда этот режим рухнет не потому, что где-то что-то не так сделал у себя на территории, а вот сделал опрометчивый шаг, войдя в Украину", - отметил генерал-майор.

"Курс молодого бойца" для белорусов в Украине

Между тем, некоторые белорусы уже сейчас проходят обучения основам гражданской обороны в рамках инициативы "Тотальный опір" ("Тотальное сопротивление"), организованной в украинских городах праворадикальным "Азовским движением". Здесь можно получить знания об оказании медицинской помощи, тактике действий в городской местности, в лесу, навыки обращения с некоторыми видами оружия. Среди инструкторов есть и добровольцы-белорусы, которые воевали в Донбассе. Один из них - Ян Мельников, участвовавший в военных действиях с 2014 года.

"Прийти на курсы могут все желающие. В основном, это гражданское население, которое никогда раньше не сталкивалось с войной. Проходили обучение, в том числе, представители белорусской диаспоры в Киеве, во Львове, Днепре", - рассказывает Ян.

Также, по словам Мельникова, специальный "курс молодого бойца" инструкторы разработали для группы белорусов, которые при полномасштабном вторжении России готовы к вооруженному сопротивлению. Это, в основном, молодые активисты, бежавшие из Беларуси после событий 2020 года.

Ян Мельников

Собеседник DW отмечает, что белорусы, которые ехали в Украину в 2014 году, понимали, что Россия - это та страна, благодаря которой Лукашенко держится у власти. Это же понимание есть и у тех, кто оказался здесь в последние полтора года.

Бывший милиционер из Минска служит в ВС Украины

"Осенью 2020 года я вынужден был уехать из Беларуси, выбрал Украину, потому что эта страна сражается с Россией, а значит, косвенно, и с тем, что происходит и в Беларуси, так как Путин спонсирует Лукашенко", - говорит белорус Мирослав (имя изменено. - Ред.).

До сентября 2020 года он работал в патрульно-постовой службе РУВД Фрунзенского района Минска. "Я видел все, что в 9-11 августа происходило внутри МВД. Тогда появилось понимание, что ты находишься не на той стороне и, чтобы не совершить преступление, приходится петлять, отказываться выполнять какую-то работу. Вначале это еще было возможно. Я ушел из милиции, когда понял, что от моего неучастия в чем-то ничего не зависит. Я отдал удостоверение и уведомил, что на работу не выйду", - вспоминает бывший милиционер.

Через какое-то время Мирослав узнал, что ему небезопасно оставаться в Беларуси, он переехал в Украину и начал службу в Вооруженных силах. "Ехал с мыслью попасть в Вооруженные силы или в какую-то структуру, в которой можно продолжить карьеру и при этом отстаивать идеи, которые тебе близки", - говорит Мирослав. Он также отмечает, что многие белорусы, оказавшиеся в Украине из-за политических репрессий на родине, в случае вторжения России готовы участвовать в обороне Украины если и не с оружием в руках, то каким-либо другим способом.

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