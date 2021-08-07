Бегство от Лукашенко. Как белорусы ищут убежище в Украине

Белорусская журналистка Ирина с недавних пор живет в Киеве. После июльской волны обысков и арестов со стороны белорусских силовиков она с мужем решила покинуть родной город. Его, как и свою фамилию, девушка просит не называть из соображений безопасности. По ее словам, дома ее семью могли преследовать, поэтому они покинули страну.

Новая волна мигрантов из-за репрессий в Беларуси

Как рассказывает собеседница DW, к отъезду она начала "морально готовиться" уже в конце весны, когда появилась новость о задержании в аэропорту Минска оппозиционного журналиста Романа Протасевича. "Там такая ситуация, что неважно, что ты на самом деле делал или не делал: если тебя хотят посадить, тебя посадят", - рассказывает белоруска. По ее словам, это мотивировало эмигрировать многих ее знакомых. "Наверное, последние более полугода у нас в Беларуси было меньше людей, с которыми мы могли встретиться, чем за рубежом, - описывает Ирина. - Мы когда приехали в Киев, у нас тут больше десятка наших друзей точно из Беларуси. И люди постоянно приезжают и приезжают".

О новой волне мигрантов говорят и в общественной инициативе Free Belarus Center, которая помогает белорусам в Украине. Ее руководитель Полина Бродик связывает это с недавними атаками на медиа и правозащитные организации в Беларуси. Оценить общее количество белорусов, которые остаются в Украине, однако, не так просто. "Многие используют Украину как транзитную страну просто потому, что осознают, как сложно будет здесь легализоваться по сравнению с Польшей или Литвой, которые дают гуманитарные визы, на основании которых можно, в том числе, трудоустроиться", - объясняет правозащитница.

За последний год только в ее организацию обратилось более 800 соотечественников. "В первую очередь, это юридическая помощь. Кроме этого, периодически бывают запросы на психологическую помощь, так как многие выезжают с сильным посттравматическим синдромом, в том числе и дети", - рассказывает активистка.

Сколько белорусов переехало в Украину

Через год после начала протестов против режима Александра Лукашенко вид на жительство в Украине получили более 3,5 тысяч граждан Беларуси. С августа 2020-го по июль 2021 года временный вид на жительство оформили 3042 гражданина, еще 487 человек получили разрешение на постоянное жительство. Также, начиная с 2020 года, в Украине признаны беженцами девять белорусских граждан, еще двое получили статус лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Такие данные в ответ на запрос DW предоставила Государственная миграционная служба Украины. Для сравнения, в 2019 году в Украине выдали для белорусов 2175 временных видов на жительство, а в 2020-м - 2537.

В то же время в прошлом году белорусам позволили без визы находиться в Украине 180 дней вместо ранее разрешенных 90. Следовательно, точно посчитать реальное количество мигрантов достаточно сложно. Как отмечал еще в мае секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, говорится о тысячах преимущественно молодых людей, которые чаще всего едут в большие города. "Сложно сказать, насколько это массово, потому что у нас нет отслеживания каждого гражданина, мы демократическая страна", - цитировало Данилова новостное агентство "Укринформ".

Всего в Украине может насчитываться несколько десятков тысяч белорусских мигрантов, предполагает координатор украинского правозащитного проекта "Без границ" Максим Буткевич. Он, однако, обращает внимание на то, что миграционное законодательство Украины не столь лояльное и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.

Сейчас право на временное проживание в Украине выдается иностранцам на один год в случае ряда оснований, например, по причине учебы, брака или трудоустройства. Упрощенное оформление такого статуса действует для высококвалифицированных специалистов из Беларуси, в частности, из сферы IT. Опрошенные DW эксперты считают, что этого мало для полной легализации белорусских мигрантов. "Перечень оснований очень ограничен. И большинство людей под него просто не попадают. Самое популярное сейчас - это устроиться волонтерами в общественную организацию", - говорит Буткевич.

Унизительное бегство и угроза выдворения

Также в Украине действуют две формы защиты граждан от преследования в своих странах: статус беженца и статус дополнительной защиты. Однако, по словам эксперта, этими механизмами пользуется очень мало людей из-за "длительной, неудобной, а местами несколько унизительной процедуры". "Первое, что отпугивает многих, - это то, что у человека забирают паспорт (...). А это ограничение в свободе передвижения, это огромные проблемы с устройством на работу", - объясняет эксперт. По его словам, решить вопрос с вынужденными белорусскими мигрантами помогла бы "временная защита" - это законодательно предусмотренный статус в отношении иностранцев, которые из-за определенных угроз вынуждены искать защиту в Украине. Однако для этого нужно отдельное решение Кабмина. Но, похоже, что сейчас в Украине нет политической воли урегулировать белорусский вопрос.

Правозащитные организации в Украине неоднократно призывали власти прекратить отношения с белорусской стороной. Особое внимание собеседники DW обращают на сотрудничество силовиков, которое, по их словам, продолжается. "По информации коллег, за первые полгода 2021-го Украина выдала в Беларусь или в неизвестном направлении 16 граждан Беларуси. Учитывая нелегитимность действующего белорусского режима, системные пытки и массовые репрессии, мы считаем, что нужно приостановить сотрудничество с силовыми структурами Республики Беларусь", - акцентирует правозащитник Максим Буткевич.

"Мы все находимся в зоне риска"

Очень важно, чтобы у белорусов в Украине была гарантия безопасности - юридической и физической, добавляет белоруска Полина Бродик. По ее словам, недавняя резонансная смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Украине продемонстрировала, что каждый находится в зоне риска. "Очень важно, чтобы этот кейс был максимально быстро и эффективно расследован. Это на самом деле дополнительный стимул для украинских правоохранителей и прокуратуры активизироваться и по делу Павла Шеремета (убитого в Киеве 2016 белорусского журналиста. - Ред.)", - считает правозащитница.

Между тем журналистка Ирина хочет, чтобы именно Украина стала для нее новым домом на ближайшее время. "Мы не сможем вернуться в Беларусь до смены власти. И у меня нет иллюзий, что это произойдет в ближайшие месяцы", - говорит она.

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