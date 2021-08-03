Акция памяти Виталия Шишова прошла в Киеве

Перед зданием посольства Беларуси в Киеве во вторник, 3 августа, прошла акция памяти белорусского гражданина, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова. В мероприятии приняли участие около 200 человек, в том числе представители белорусской диаспоры в Украине и украинских патриотических движений. Собравшиеся принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова, на которых написано "Светлая память герою свободной Беларуси", и цветы. Участники акции скандировали "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят".

США будут следить за расследованием причин смерти Шишова

Власти Соединенных Штатов намерены внимательно следить за расследованием украинских властей причин смерти Виталия Шишова. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов. "Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова… Шишов был важным членом гражданского общества Беларуси и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", - отметил представитель Госдепа.

Прайс указал, что Вашингтон продолжит внимательно наблюдать за проводимой Минском политикой. Он призвал белорусские власти прекратить репрессии, немедленно освободить всех политических заключенных, начать реальный диалог с оппозицией и гражданским обществом, а также провести свободные и справедливые выборы с участием международных наблюдателей.

Полиция отрабатывает две версии гибели Шишова

Шишов исчез в Киеве утром 2 августа и был найден через сутки повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство). Следствие пока отрабатывает две основные версии - самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под суицид.

Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. Возглавляемая им организация занимается оказанием правовой и иной помощи белорусским мигрантам в Украине, формированием белорусской диаспоры, проведением политических акций.

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