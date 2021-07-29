 Гибель Виталия Шишова: что говорит полиция и что его друзья | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.08.2021

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Украина

Гибель Виталия Шишова: что говорит полиция и что его друзья

Киевская полиция не исключает, что глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов, которого нашли повешенным в лесу на окраине столицы, стал жертвой политического убийства.

Виталий Шишов

Виталий Шишов

Украинские правоохранители рассматривают две основные версии гибели председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" (БГУ) Виталия Шишова: самоубийство и умышленное убийство, инсценированное под самоубийство, рассказал во вторник начальник полиции Игорь Клименко. 31-летнего политического эмигранта нашли повешенным утром во вторник, 3 августа, в лесопарковой зоне на окраине Киева. Из многоэтажки неподалеку в понедельник он вышел предположительно на утреннюю пробежку и не вернулся.

Признаки насильственной смерти?

"Уже после обеда мы начали беспокоиться - Виталик был не из тех, кто просто потеряется, исчезнет со связи, он был ответственным уравновешенным человеком", - рассказывает DW один из активистов, который просит не раскрывать его имя из страха за собственную жизнь.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Полиция, друзья и волонтеры до глубокой ночи прочесывали парковую зону в поисках Шишова и только утром тело удалось найти по сигналу мобильного телефона.

В сообщениях из чата БГУ отмечают, что у погибшего был сломан нос. Это должно, мол, свидетельствовать о насильственной смерти. В полиции эту информацию опровергают, но констатируют, что на теле и лице были царапины, которые могли образоваться при падении.

Правоохранители обращают также внимание на некоторое несоответствие роста погибшего, высоты ветви, на которой висело тело и длины веревки, что дает основания сомневаться в самоубийстве.

Новый дом в Киеве

Виталий Шишов родом с Гомельщины. В августе прошлого года он участвовал в местных протестах против режима Александра Лукашенко и вскоре был вынужден переехать в Киев. Здесь он работал программистом и жил в пригороде вместе со своей девушкой.

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Соучредитель "Белорусского дома" Родион Батулин рассказывает, что познакомился с Шишовым в ноябре 2020 года: "У посольства белорусы организовали мемориал убитому силовиками Роману Бондаренко, который ночью разрушили. Стихийно возникла вахта по охране мемориала. Я подключился к этой инициативе, где уже был Виталик. Мы познакомились ближе и продолжили нашу деятельность по помощи белорусам-релокантам и привлечению внимания к преступлениям минского режима".

Родион Батулин, профессиональный боец смешанных единоборств, жил в Украине на несколько лет дольше Шишова. Он не скрывает свои тесные контакты с праворадикальным "азовским движением" и одним из его лидеров белорусом Сергеем Коротких, который в 2015 получил украинское гражданство. "Я сторонник правых взглядов... впрочем в боевых действиях в зоне АТО/ООС не участвовал", - говорит Батулин.

Шишов был далек от праворадикальной идеологии

Знакомые погибшего Шишова утверждают, что тот был далек от праворадикальной идеологии. "Он брался за абсолютно все: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", - вспоминают о нем в организации.

На акции движения Разам в Берлине

На акции движения "Разам" в Берлине

Впрочем, Вячеслав Сивчик, лидер белорусского движения солидарности "Разам" отмечает, что БГУ имел определенный уклон в сторону сотрудничества с партией "Национальный корпус" и сетью "азовских" организаций. На своих страницах "Белорусский дом" анонсировал военно-тактические учения вместе с азовским клубом "Авангард", в нескольких ее акциях участвовал Сергей Коротких, в конце концов и тело Виталия Шишова помогали искать активисты "Нацкорпуса".

Кроме БГУ Шишов и Батулин были соучредителями благотворительного фонд "Белорусская диаспора". Впрочем, Батулин объясняет, что фонд не собирал пожертвования, а создавался скорее для того, чтобы "застолбить название" и не дать другим мигрантским активистам "паразитировать на имени диаспоры, которая только формировалась".

Политбеженцы в опасности

Во вторник вечером белорусские политические эмигранты собрались у посольства РБ, чтобы почтить память погибшего активиста. Практически никто из опрошенных DW оппозиционеров не сомневается: Виталия Шишова убили, скорее всего, - белорусские спецслужбы.

Собеседник DW в БГУ уверяет: уже около недели Шишов замечал за собой слежку возле собственного дома и по дороге с работы. "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие сообщения полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокации вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БГУ выйдет из инфовакуума", - отмечается в заявлении организации. Киевская полиция, однако, утверждает, что не получала сигналов о слежке за активистом.

Белорусский оппозиционер Вячеслав Сивчик, вспоминая гибель Павла Шеремета и другие политические заказные убийства, признает, что белорусские политбеженцы не чувствуют себя в Киеве в полной безопасности. "Возможно поэтому Украина для большинства таких мигрантов только транзитная страна", - предполагает он. По мнению политика, украинским правоохранителям следует тщательнее расследовать политические покушения. "Впрочем, когда имеешь дел со спецслужбами, которые действуют как террористическая организация, ощущение безопасности нет ни в Киеве, ни в Лондоне", - признает Сивчик.

Родион Батулин же считает, что, несмотря на риск, белорусская оппозиция может многому научиться в Украине "Да, это страна с сильной российской агентурой и просто достаточным количеством наемников среди украинцев. Но для тех белорусов, которые хотят вернуть себе Беларусь, не может быть лучше примера для приобретения опыта протеста, свержения режима, добровольческого и волонтерского движения", - говорит он.

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    Автор: Максим Филимонов


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