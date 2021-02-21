Украинские связи немецких неонацистов: что известно правительству Германии

Информацию о международных связях неонацистов Германии с праворадикальными группировками в Украине правительство ФРГ предоставило в ответ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге. В преамбуле к ответу отмечается, что праворадикальный полк "Азов" давно привлекает правых экстремистов из Европы и США, - как и аффилированные с ним подразделения типа запрещенной в России Misanthropic Division или политического движения "Традиция и порядок".

Однако ответом правительства инициаторы парламентского запроса не удовлетворены. Как сказала в интервью DW депутат из фракции Левой партии Мартина Реннер (Martina Renner), инициировавшая запрос, из текста ответа может сложиться впечатление, что депутаты и журналисты знают чуть ли не больше, чем правительство.

Немецкие неонацисты ищут способы раздобыть огнестрельное оружие

Мартина Реннер

Как говорит Мартина Реннер, международные связи немецких неонацистов базируются не только и не столько на идеологической близости с крайне правыми в других странах (в том числе, и в Украине), сколько на вполне практических интересах - стремлении раздобыть боевое огнестрельное оружие для дальнейшего использования в Германии.

Мартина Реннер уже много лет исследует проблему немецких неонацистов, которые в качестве наемников участвуют в вооруженных конфликтах за рубежом. По ее словам, особенно много оружия оказалось в Германии после гражданской войны в бывшей Югославии, когда неонацисты из Германии воевали на стороне Хорватских оборонительных сил (ХОС) - военизированной организации с ультраправой идеологией. Ввезенное тогда в Германию оружие позднее использовалось для совершения преступлений с неонацистским контекстом.

Как говорит депутат, немецких ультраправых привлекает возможность делать за границей то, что запрещено в Германии, - от обучения обращению с боевым оружием до участия в боевых действиях. "Сегодня их привлекает Украина, через три года это может быть какая-то другая страна", - считает Мартина Реннер.

По мнению депутата Реннер, немецкие спецслужбы отстают от неонацистов в деле глобализации и международной кооперации - силовые структуры в Германии все еще мыслят категориями 1990-х, тогда как нацисты давно наладили международный обмен, в том числе, и с помощью цифровой коммуникации и социальных сетей.

Немецкие ультраправые: в поисках боевого опыта за границей

В отчете правительства о связях немецких ультраправых в Украине сказано, что граждане Германии действительно проходили обучение боевым техникам на территории Украины. Подобные курсы приводятся в качестве примера площадки для налаживания международных связей между неонацистами - наряду с соревнованиями по рукопашному бою и музыкальному фестивалю "Асгардсрей", направление которого описывается как "национал-социалистический блэк-метал".

Прочные связи между немецкими праворадикалами и "Национальным корпусом"

Правительство ФРГ пишет, что между правыми радикалами в Германии и украинской националистической политической партией "Национальный корпус" налажены прочные связи. Партия была основана в 2016 году как политическое крыло организации "Гражданский корпус "Азов"; ее возглавляет бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. В качестве конкретного примера этого сотрудничества в отчете упомянут проект Kraftquell в саксонском городе Пирна в получасе езды на юго-восток от Дрездена.

Заявленная цель проекта, созданного в 2017 году, заключается в поиске жилья в Германии и Норвегии для бойцов полка "Азов" на время их отпуска в Европе. Офис проекта зарегистрирован в здании, принадлежащем известному правому экстремисту из Норвегии; по тому же адресу располагается и местное отделение ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ). В качестве координатора международных проектов полка "Азов" в ответе правительства Германии названа гражданка Украины Олена Семеняка.

По данным правительства, в декабре 2019 года федеральная полиция ФРГ пресекла попытку членов праворадикальной партии "Третий путь" выехать в Украину; в момент задержания у них были обнаружены одежда и предметы, "однозначно указывающие на их принадлежность к правоэкстремистским кругам".

Немецкие ультправые на "Марше защитников Украины" в Киеве в 2018 году

В ответе правительства указано, что украинское праворадикальное движение "Традиция и порядок" имеет в Германии немецкое подразделение под "идентичным названием". Заявленная цель - создание "суверенного немецкого государства". Активность группировки сводится к публикациям фото- и видеопостов в социальных сетях, а также призывам к участию в демонстрациях.

Численность немецких сторонников праворадикальной украинской группировки Misanthropic Division, запрещенной в России и тесно связанной с полком "Азов", власти Германии оценивают в несколько десятков человек. Как сказано в ответе правительства, их активность ограничивается продажей одежды и предметов с символикой полка "Азов".

Маргинальные партнеры украинских ультраправых

Вместе с тем правительство отказалось отвечать по существу на несколько конкретных вопросов депутатов, касающихся международных связей немецких ультраправых. В частности, депутатов интересовало, встречались ли неонацисты из Германии и Украины на стрельбах на территории Чехии. Отказ дать ответ представители правительства объяснили стандартной формулировкой: договоренностями со спецслужбами иностранных государств и стремлением не подвергать риску агентов, внедренных в ряды радикалов.

Однако сами немецкие ультраправые находятся в двоякой ситуации, отмечают в Киеве: их заигрывания с украинскими националистами напрямую противоречат общей установке на одобрение позиций Кремля в отношении Украины.

После того как несколько членов молодежного крыла НДПГ "Молодые националисты" (Junge Nationalisten) в октябре 2018 года посетили Киев для участия в правой демонстрации "Марш защитников ​Украины", руководство организации в специальном заявлении открестилось от участия в акции, написав, что поездка была самовольной и "находится в резком противоречии с основными линиями нашей организации".

Бойцы полка "Азов"

Такая позиция соратников из Германии заставляет украинских ультраправых искать союзников в организациях, которые являются маргинальными даже среди их единомышленников: например, в партии "Третий путь" (III. Weg), которая, по данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2019 году насчитывала лишь 580 членов.

В отличие от "Молодых националистов", "Третий путь" на "Марше защитников Украины" был представлен более многочисленной "официальной" делегацией, а на сайте партии можно найти отчеты и о других поездках в Украину. В то же время это не мешает "Третьему пути" поддерживать контакты и с идеологическими противниками украинских ультраправых. По сообщениям в СМИ, члены этой партии вместе с представителям "Молодых националистов" обучались военному делу в лагере, организованном ультраправым "Русским имперским движением"неподалеку от Санкт-Петербурга.

"Спецслужбы не воспринимают проблему всерьез"

Как говорит депутат Мартина Реннер, фундаментальная проблема правительства Германии состоит в том, что "спецслужбы не воспринимают всерьез заграничные тренировки неонацистов с огнестрельным оружием".

В финале своего ответа на парламентский запрос правительство указывает, что не видит "конкретной опасности" в связях немецких и украинских неонацистов. "Это очень смелое заявление - утверждать, что те, кто ездит за границу ради стрельбы из боевого оружия, не представляют конкретной угрозы", - говорит депутат Реннер.

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