В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 3 августа, призвала власти Украины провести тщательное расследование в связи со смертью белорусского оппозиционного активиста, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова , которого утром во вторник, 3 августа, нашли повешенным в одном из парков в Киеве.

Как заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), запугивание гражданского общества в Беларуси должно прекратиться. В то же время там отметили, что пока не связывают смерть белорусского активиста с наступлением Александра Лукашенко на оппозицию.

В ЕС ожидают установления причин гибели

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что потрясен смертью белорусского оппозиционера Виталия Шишова. "Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко ", - написал Боррель 3 августа в Twitter.

В Евросоюзе ожидают установления причины смерти Виталия Шишова. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила 3 августа на брифинге в Брюсселе.

"Украинская власть осуществляет расследование этого случая, и мы ждем (результатов - Ред.), чтобы понять причину этой трагической смерти", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов. От каких-либо оценок случившегося Массрали воздержалась.

МИД Австрии призвал к тщательному расследованию

Министерство иностранных дел Австрии также призвало к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Виталия Шишова.

"Мы глубоко шокированы известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств, повлекших его смерть", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

Европарламентарии комментируют трагедию

Смерть Шишова также прокомментировала заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon). "Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз – в Украине", - написала евродепутат в Twitter.

Литовский государственный деятель, политик, дипломат, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус также убежден, что белорусский активист был убит. В связи с этим он напомнил об убийстве журналиста Павла Шеремета. И в этих преступлениях евродепутат обвиняет Лукашенко.

"Убийство белорусского гражданина Виталия Шишова, председателя общественной организации" Белорусский дом в Украине ", - еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко. Журналист-расследователь Павел Шеремет был убит в 2016 году, а КГБ Беларуси стоял за этим", - написал Ауштрявичус в Twitter.

Суицид или преднамеренное убийство?

Напомним, утром в пятницу, 3 августа, гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез накануне в Киеве , обнаружили повешенным в одном из киевских парков неподалеку от своего дома. На месте происшествия был найден мобильный телефон Шишова. Полиция завела уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид, говорится в сообщении полиции Киева.

Общественная организация "Белорусский дом в Украине", председателем которой был Виталий Шишов, помогает белорусам, которые бежали в Украину от режима Александра Лукашенко, с поиском жилья, легализацией и трудоустройством, отмечается на сайте организации. Накануне в организации сообщили об исчезновении Шишова после того, как утром 2 августа он вышел на пробежку и домой потом не вернулся.

По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", до своего исчезновения Шишов замечал за собой слежку. Как сообщили знакомые Шишова, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

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