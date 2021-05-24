В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 3 августа, призвала власти Украины провести тщательное расследование в связи со смертью белорусского оппозиционного активиста, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова , которого утром во вторник, 3 августа, нашли повешенным в одном из парков в Киеве.
Как заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), запугивание гражданского общества в Беларуси должно прекратиться. В то же время там отметили, что пока не связывают смерть белорусского активиста с наступлением Александра Лукашенко на оппозицию.
В ЕС ожидают установления причин гибели
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что потрясен смертью белорусского оппозиционера Виталия Шишова. "Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко ", - написал Боррель 3 августа в Twitter.
В Евросоюзе ожидают установления причины смерти Виталия Шишова. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила 3 августа на брифинге в Брюсселе.
"Украинская власть осуществляет расследование этого случая, и мы ждем (результатов - Ред.), чтобы понять причину этой трагической смерти", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов. От каких-либо оценок случившегося Массрали воздержалась.
МИД Австрии призвал к тщательному расследованию
Министерство иностранных дел Австрии также призвало к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Виталия Шишова.
"Мы глубоко шокированы известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств, повлекших его смерть", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.
Европарламентарии комментируют трагедию
Смерть Шишова также прокомментировала заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon). "Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз – в Украине", - написала евродепутат в Twitter.
Литовский государственный деятель, политик, дипломат, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус также убежден, что белорусский активист был убит. В связи с этим он напомнил об убийстве журналиста Павла Шеремета. И в этих преступлениях евродепутат обвиняет Лукашенко.
"Убийство белорусского гражданина Виталия Шишова, председателя общественной организации" Белорусский дом в Украине ", - еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко. Журналист-расследователь Павел Шеремет был убит в 2016 году, а КГБ Беларуси стоял за этим", - написал Ауштрявичус в Twitter.
Суицид или преднамеренное убийство?
Напомним, утром в пятницу, 3 августа, гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез накануне в Киеве , обнаружили повешенным в одном из киевских парков неподалеку от своего дома. На месте происшествия был найден мобильный телефон Шишова. Полиция завела уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид, говорится в сообщении полиции Киева.
Общественная организация "Белорусский дом в Украине", председателем которой был Виталий Шишов, помогает белорусам, которые бежали в Украину от режима Александра Лукашенко, с поиском жилья, легализацией и трудоустройством, отмечается на сайте организации. Накануне в организации сообщили об исчезновении Шишова после того, как утром 2 августа он вышел на пробежку и домой потом не вернулся.
По информации не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", до своего исчезновения Шишов замечал за собой слежку. Как сообщили знакомые Шишова, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.
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Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
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Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
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Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
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Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
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ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
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Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
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Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
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В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
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Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
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Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
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Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
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Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз