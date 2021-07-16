 Правозащитники: В Беларуси в июле осуждены 107 участников протестов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Правозащитники: В Беларуси в июле осуждены 107 участников протестов

Больше всего пошедших под суд участников протестов насчитывается в Минске и в Брестской области. В большинстве случаев суд выносил решение о лишении либо ограничении свободы, сообщает правозащитный центр "Весна".

Протестная демонстрация в Минске 20 августа 2020 года

Протестная демонстрация в Минске 20 августа 2020 года

В июле по "протестным" уголовным делам в Беларуси  осуждено по меньшей мере 107 человек. Наибольшее количество пошедших под суд участников протестов насчитывается в Минске (53 человека) и в Брестской области (20 человек). Такое сообщение обнародовано в понедельник, 2 августа, в Минске не зарегистрированным в этой республике правозащитным центром "Весна".

Не только уголовные дела

По сведениям правозащитников, в 77,6% случаев суд выносил решение о лишении либо ограничении свободы. В общей сложности суды назначили по "протестным" делам 271 год, 3 месяца и 2 дня лишения свободы 61 человеку. Еще 18 осужденных получили 41 год и 2 месяца ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В отношении 24 человек вынесены  приговоры об ограничении свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на общий срок 52 года и 11 месяцев. Помимо этого, в июле вынесено три политически мотивированных приговора, сообщили правозащитники.

Согласно сведениям, обнародованным ранее Следственным комитетом Беларуси, за период с августа 2020 года в стране возбуждено 4691 уголовное дело, связанное с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после  президентских выборов 9 августа 2020 года , победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция посчитала итоги выборов сфальсифицированными.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 44:01

Год после выборов в Беларуси: что дальше?

Аудио- и видеофайлы по теме

Акции протеста против палаточного городка для беженцев в Литве  

Креативный протест против Лукашенко. Европа в фокусе (17.07.2021)  

Также по теме

MINSK, BELARUS - OCTOBER 29, 2020: Demonstrators hold signs during a protest in support of students of the Belarusian State Medical University. The messages on the signs read: We want our students back and Students, health workers stand by you, On 27 October, the president of Belarus announced plans to expel students from universities for taking part in opposition protests. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS

Участникам "дела студентов" в Беларуси вынесен приговор 16.07.2021

Фигуранты, среди которых числятся 12 человек - студентов минских вузов, получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за участие в протестах. Правозащитники признали их политзаключенными.

27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Суды, проверки, ликвидации. Как прессуют НКО в Беларуси 12.07.2021

Минский режим оказывает беспрецедентное давление на организации белорусского гражданского общества. Эксперты считают, что власти видят в НКО угрозу для их контроля над ситуацией в стране.

Geschlossene Gerichtsverhandlungen in Belarus, die unser Korrespondent in Mogilew Alexandr Burakow im Juni 2021. Prozess in der Stadt Krugloe.

Как и зачем суды в Беларуси ее власти все чаще делают закрытыми 16.06.2021

Оппонентов Александра Лукашенко в последнее время судят подальше от места их жительства, а процессы по таким делам проходят в пустых залах. Чего боятся власти Беларуси - в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие  

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы  

МОК обратился к Беларуси за разъяснениями по ситуации с Тимановской  