 Белорусы в Украине об угрозе войны: ″Не паниковать раньше времени″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 31.01.2022

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Украина

Белорусы в Украине об угрозе войны: "Не паниковать раньше времени"

Белорусы, бежавшие в Украину от репрессий режима Лукашенко, рассказали DW, что намерены делать в случае российского вторжения в эту страну.

Представители белорусской диаспоры в Киеве, май 2021 года

Представители белорусской диаспоры в Киеве, май 2021 года

Западные страны возвращают часть сотрудников своих дипмиссий из Киева, а военные эксперты говорят о возможном вторжении России и оккупации части Украины. Между тем, после 2020 года тысячи белорусов бежали в эту страну от репрессий. Что им делать сейчас? Собирают ли белорусы вещи и готовятся ли к эвакуации?

"Белорусы убегали от Лукашенко, их сложно напугать"

"Белорусы, которые сейчас оказались в Украине, убегали от режима Лукашенко, их сложно чем-то напугать. Из белорусских чатов, разговоров со знакомыми понятно, что никто особых планов насчет переезда куда-то не строит. Все, наверное, будут ждать развития ситуации", - говорит врач Рустам Айзатулин. В 2021 году он уволился из 3-й детской больницы Минска в знак солидарности со своим руководителем Максимом Очеретним, найти работу в Беларуси не смог и в сентябре переехал в Киев. Здесь Рустам получил временный вид на жительство и разрешение на работу. "Многих белорусов здесь ничего не держит, они готовы ехать дальше, в первую очередь, в Польшу. Если в Украине будет совсем плохо, то я тоже туда перееду. Но буду ждать до последнего, пока мне ничего не угрожает", - отмечает Айзатулин.

"Я нахожусь в Одессе, а это город, который в случае военного конфликта считается чуть ли не одной из первых целей, - делится с DW еще один белорусский врач, пожелавший сохранить анонимность. - Что я буду делать? Я точно знаю, что не стану жить на территории Российской Федерации либо подконтрольной России. В тоже время, я понимаю, что не хочу уезжать из Украины. Если будет возможность, я бы пошел работать в полевой госпиталь".

Собеседник DW также отмечает, что в центральной части Украины у него есть близкие друзья, к которым, в случае чего, можно переехать, а потом уже принимать решения. Также этот вариант он рассматривает для эвакуации жены. "Война войне рознь, одно дело, если будет быстрая оккупация, во что я не верю, другое - обострение где-то под Донецком, Луганском или даже на границе с Беларусью. В этом случае я не думаю, что стану менять место жительства или сферу деятельности. Если война придет в Одессу, буду действовать по ситуации", - говорит мужчина.

"Будем запасаться гречкой и запоминать, где бомбоубежища"

Волонтер Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.) переехал в Украину в конце 2020 года. Сейчас мужчина живет в Одессе и сам помогает белорусам - у него приехавшим можно остановиться на какое-то время. В перспективу войны Андрей не очень верит: "Бряцают оружием (российские власти. - Ред.), требуя уступок по ряду экономических вопросов - санкции, "Северный поток" и так далее. Думаю, реальной угрозы нет, все это шантаж". Как бы ни развивалась ситуация, мужчина не собирается уезжать из Одессы и надеется, что вскоре к нему приедет семья.

В Одессу из Киева на весенне-летний сезон планирует перебраться и сотрудница IT-фирмы Наталья. В Украине девушка чуть более полугода, получила здесь временный вид на жительство. "Я решила не паниковать раньше времени, просто наблюдать, а потом уже принимать какие-то решения. Безусловно, я слежу за новостями, но беру пример с украинцев, которые спокойно живут и занимаются своими делами. Как сказал кто-то из местных политиков, люди привыкли к нестабильной ситуации, в конце концов, война в Донбассе продолжается не первый год", - рассуждает Наталья.

"Я бы хотела уехать и отвезти детей в безопасное место, но у них заканчивается срок действия паспортов, и кроме как в Беларусь я вернуться не могу. Но даже если бы паспорта были в порядке, какая страна Европы нас приняла бы, дала вид на жительство и помогала первое время?", - говорит психолог Диана. В Украине женщина и двое ее детей (9 и 13 лет) больше года. Некоторые белорусы, по словам Дианы, рассматривают переезд в Польшу, но там дорого жить семье, к тому же детям снова придется адаптироваться к новой школе и языку.
"Все устали от экстренных перемен и переездов, у меня за год их было больше семи, поэтому наш вариант - запасаться гречкой и запоминать, где бомбоубежища. Хотя мы искренне верим, что до бомбежки не дойдет. Но в случае голода и экономического кризиса будем выживать, как можем, ни на кого не рассчитываем. Надеюсь, что не будет никакой войны", - говорит женщина.

Вебсайт Free Belarus Center

Вебсайт Free Belarus Center

Куда можно обратиться белорусам в Украине?

"Прямых запросов о том, что делать в случае военного конфликта, от белорусов, находящихся в Украине, мы пока не получали - тем не менее, мы постоянно анализируем ситуацию и готовимся к разным сценариям", -  комментирует координатор Free Belarus Center Полина Бродик. Free Belarus Center  - это независимая общественная инициатива, созданная в Киеве для оказания гуманитарной поддержки людям, вынужденным покинуть Беларусь.
Представители инициативы подготовили ряд материалов о том, как действовать в кризисной ситуации: от рекомендаций, как снизить тревожность, до советов, где найти в Украине действующие бомбоубежища, или что положить в "тревожный рюкзак". Кроме того, Free Belarus Center проводит консультации с партнерами в западной Украине, а также в Литве и Польше, чтобы согласовать действия по эвакуации белорусов в случае худшего сценария.

"Не секрет, что есть белорусы, которые будут готовы остаться и помогать украинцам в любой ситуации, и есть те, кто предпочтет уехать. При необходимости мы рассредоточим нашу команду по ключевым городам, будем оказывать как гуманитарную помощь так и, возможно, медицинскую помощь, помощь с перемещением в более безопасные регионы", - говорит Полина Бродик.

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    Автор: Ольга Верасович


 

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