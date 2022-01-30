Уезжать не спешат? Что говорят иностранцы в Киеве об угрозе войны

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Из-за опасений возможного вторжения российских войск в Украину многие зарубежные дипломаты покидают Киев. Но в стране остается еще много иностранцев. Как они реагируют на ситуацию?
Сотрудники дипмиссий ряда западных стран покидают Украину, опасаясь войны. Но многие иностранцы по-прежнему остаются в стране. DW поговорила с некоторыми из них, узнав, что их тут держит.
"Мой телефон переполнен сообщениями, - говорит, устало улыбаясь, Йенс Деслер (Jens Däßler). - В основном они от родных и друзей. Все спрашивают, когда я уеду из Киева". Но немецкий предприниматель не торопится покидать Украину.
Такой позиции придерживаются и многие другие иностранцы, живущие в украинской столице. Хотя напряженные отношения между Украиной и Россией - давно не новость, решение многих западных стран вернуть на родину часть сотрудников своих дипмиссий в Украине из-за угрозы возможного вторжения России вызвало тревогу на международном уровне. Сейчас война в Восточной Европе многим кажется все более реальной.
"Обычно я раз в месяц разговариваю со своими родителями, - делится Кен Херберт, который два года назад переехал из Сиднея в Киев. - Сейчас мы разговариваем каждые два дня". Австралия также из соображений безопасности отозвала часть своих дипломатов из Украины на родину. Кену позвонили из посольства и спросили, планирует ли он покинуть страну. Херберт ответил, что был очень удивлен этим вопросом. Он, как и большинство иностранцев, хочет остаться в Киеве.
Просто собрать чемоданы и уехать из Киева - для многих это сложно потому, что в городе безопасно. "В целом я чувствую здесь себя более безопасно, чем в Австралии, - рассказывает Херберт. - В Сиднее я ночью стараюсь не бродить по темным переулкам. В Киеве меня это вообще не беспокоит".
Одновременно играет роль и то, что российские военные находятся за сотни километров, и угроза не кажется реальной. "Не видно ни солдат, ни самолетов - ничего, что давало бы ощущение опасности или угрозы возможной войны", - поясняет Йенс Деслер.
Жизнь в Киеве идет своим чередом, и объявление в соцсетях об открытии ресторана можно встретить также часто, как новость о российских военных или угрозе вторжения. По словам Деслера, в сравнении с тем, что происходит в реальной жизни, ему сложно узнать Украину в тех статьях и материалах, что показывают международные СМИ. "Солнце светит, есть пицца, есть суши - все есть", - указывает он.
"Ситуация изменилась прежде всего для людей за пределами Украины. Им вдруг стало понятно, что здесь происходит", - отмечает американка Кари Хипко-Одерманн, которая в 2018 году вместе с мужем и детьми переехала в Киев. Здесь люди живут с ощущением опасности из-за конфликта с Россией уже долго, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе. "Украинцы живут в этой сложной ситуации более восьми лет", - подчеркивает Хипко-Одерманн.
Поэтому те, кто находится за пределами страны, больше беспокоятся об этом, чем сами украинцы. Американка говорит, что в школе, где учатся ее дети, некоторые их сверстники вместе с их семьями покинули страну, опасаясь эскалации. Многие хотят переждать эту ситуацию, находясь на родине, а затем вернуться в Украину.
Отдельные выступления украинских политиков вызвали в Украине недоумение. Так, президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев сохранять спокойствие и не скупать лихорадочно продовольствие. Между тем репортеру The Washington Post он заявил, что Харьков - второй по величине город Украины, находящийся в 40 километрах от восточной границы, - может стать возможной целью российского вторжения.
Высокопоставленный украинский военный и вовсе назвал 20 февраля 2022 года возможной датой нападения РФ на Украину - день, когда заканчивается зимняя Олимпиада в Пекине. Якобы Кремль не хочет устроить Китаю такое же шоу, как в августе 2008 года, когда пятидневный вооруженный конфликт Грузии и России отвлек на себя внимание от летней Олимпиады в КНР.
Между тем высокопоставленный сотрудник администрации Зеленского заявил журналистам, что, возможно, российское вторжение - политический блеф. Все эти противоречивые заявления вызывают растерянность и усиливают беспокойство в Украине. На фоне военной угрозы многие украинцы надеются на помощь Запада. Отказ правительства ФРГ от поставок оружия Украине многих разочаровал и негативно повлиял на имидж Германии. Немецкий предприниматель Деслер, живущий в Киеве, был бы рад четкому сигналу Берлина по оказанию поддержки Украине.
Поставки амуниции и противотанковых ракетных комплексов из США не стали сюрпризом для Украины и были положительно восприняты украинцами. А возраст президента Джо Байдена, который многие считали его слабой стороной, теперь стал преимуществом, говорит американка Кари Хипко-Одерманн: "Он знает, какой должна быть политика во время холодной войны".
Пока дипломаты из разных стран совершают визиты, пытаясь урегулировать кризис, - часто без украинского участия, - люди в Украине готовятся к тому, чтобы быстро покинуть страну в случае эскалации конфликта. Собранный чемодан, наличные деньги, средства первой медицинской помощи должны быть наготове, ведь в крайнем случае именно это может стать решающим фактором принятии решения о внезапном отъезде.
В рекомендациях, которыми пестрят местные СМИ и соцсети, идет речь о том, что необходимо в таком случе: от водки до дезинфицирующих средств и бенгальских огней (последние нужны для того, чтобы в случае необходимости быть замеченным). О том, насколько вообще осуществимы планы бегства, если будут заблокированы отходные пути или каналы коммуникации, при этом никто не говорит.
Но далеко не у всех в Киеве такие планы. Не торопятся собирать чемоданы и иностранцы, живущие в украинской столице. "Чем чаще слышишь немецкие или американские новости, тем сильнее страх", - признается немецкий предприниматель Йенс Деслер. И предлагает не поддаваться панике и просто отключиться от этой ситуации.
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