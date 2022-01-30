 Канада отзывает дипломатов из Украины | Новости политики из Германии | DW | 30.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

Канада отзывает дипломатов из Украины

Канада временно эвакуирует "неключевых сотрудников" посольства в Киеве и родственников дипломатов на фоне кризиса вокруг Украины.

Киев

Киев

На фоне растущей напряженности между Россией и Украиной Канада решила временно отозвать из Киева "неключевых сотрудников" своего посольства и оставшихся в стране родственников дипломатов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте канадского правительства в воскресенье, 30 января.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, команду дипмиссии усилят эксперты, специализирующиеся в том числе на реформах сектора безопасности и урегулировании конфликтов. "Они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать меняющуюся ситуацию и реагировать на нее в поддержку Украины", - говорится в заявлении.

Таким образом, посольство Канады в Киеве продолжит свою работу. Канадские власти "продолжают внимательно следить за ситуацией", указывается далее. "Безопасность канадцев остается нашим главным приоритетом", - подчеркивается в документе.

Зеленский призывает послов не покидать Украину

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о вывозе из Украины сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей. Вслед за ними и власти Германии заявили, что родственники немецких дипломатов, которые хотят покинуть Украину, могут сделать это за счет МИД ФРГ. Вернуться также предложили семьям сотрудников Гете-Института и других организаций.

Решение канадских властей было принято, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского не эвакуировать из страны сотрудников иностранных дипломатических миссий. "Самое простое - быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу, дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", - подчеркнул он на встрече с зарубежными СМИ и послами 28 января.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:40

Перспектива войны в Украине: Что думают те, у кого там родственники? (28.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Угроза войны в Украине: Запад разрабатывает список ответных мер против Кремля (28.01.2022)  

Путин топит "Северный поток-2", или Как Запад накажет Москву за вторжение в Украину? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

На марше подвид "омикрона" ВА.2. Новая угроза?  

Как немцы подсели на алкоголь: взгляд в историю  

Токаев отклонил международное расследование событий в Казахстане  