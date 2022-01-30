Канада отзывает дипломатов из Украины

На фоне растущей напряженности между Россией и Украиной Канада решила временно отозвать из Киева "неключевых сотрудников" своего посольства и оставшихся в стране родственников дипломатов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте канадского правительства в воскресенье, 30 января.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, команду дипмиссии усилят эксперты, специализирующиеся в том числе на реформах сектора безопасности и урегулировании конфликтов. "Они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать меняющуюся ситуацию и реагировать на нее в поддержку Украины", - говорится в заявлении.

Таким образом, посольство Канады в Киеве продолжит свою работу. Канадские власти "продолжают внимательно следить за ситуацией", указывается далее. "Безопасность канадцев остается нашим главным приоритетом", - подчеркивается в документе.

Зеленский призывает послов не покидать Украину

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о вывозе из Украины сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей. Вслед за ними и власти Германии заявили, что родственники немецких дипломатов, которые хотят покинуть Украину, могут сделать это за счет МИД ФРГ. Вернуться также предложили семьям сотрудников Гете-Института и других организаций.

Решение канадских властей было принято, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского не эвакуировать из страны сотрудников иностранных дипломатических миссий. "Самое простое - быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу, дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", - подчеркнул он на встрече с зарубежными СМИ и послами 28 января.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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