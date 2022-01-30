 WP: украинская разведка перепрятала секретные материалы | Новости из Германии об Украине | DW | 30.01.2022

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Украина

WP: украинская разведка перепрятала секретные материалы

Секретная документация и оборудование украинской разведки были вывезены из Киева на запад страны, пишет The Washington Post.

Флаг Украины на военной технике во время патрулирования границы на востоке страны, апрель 2021 года

Патрулирование границы на востоке Украины (фото из архива)

Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве, сообщила в субботу, 29 января, газета The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников. По их словам, документы перевезли в безопасные места на западе страны.

Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.

При этом источник в американском правительстве сказал изданию, что администрация президента Украины Владимира Зеленского и украинские военные расходятся в оценке вероятности нападения. "Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - полагает собеседник газеты.

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

Между тем посольство США в Киеве 29 января снова обратилось к американским гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой на фоне возросшей угрозы военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США, находящимся в Украине, следует рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные средства", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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