"Без паники": Зеленский выступил с обращением к украинцам

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к согражданам, в котором призвал не паниковать на фоне сообщений о возможной подготовке вторжения России в Украину. Запись размещена в среду, 19 января, на официальном сайте главы украинского государства.

"Разве вторжение началось не в 2014 году?" - задался вопросом Зеленский, подчеркнув, что "риски существуют не один день, и они не стали больше".

"Большим стал ажиотаж вокруг них", - отметил он.

Президент Украины призвал партнеров Киева продемонстрировать поддержку

По словам президента, необходимо сохранять спокойствие, уверенность в своих силах, в армии и стране.

Владимир Зеленский попросил жителей и СМИ не подыгрывать агрессивным намерениям России. Кроме того, президент призвал партнеров Киева "быть действенными, и не на словах".

Украина "не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней", резюмировал глава государства.

Зеленский встретился с Блинкеном

Ранее, 19 января, президент Украины и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетившим с визитом Киев.

В четверг, 20 января, глава американской дипломатии встретится в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс, а затем отправится в Женеву, где 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Смотрите также:

Украина между миром и войной Новейшая "граница" в Европе Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

Украина между миром и войной Между двух миров Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

Украина между миром и войной Поиск сепаратистов Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

Украина между миром и войной За покупками - через КПП Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

Украина между миром и войной Линия фронта Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

Украина между миром и войной Глубинка Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

Украина между миром и войной Новая стена Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

Украина между миром и войной Нехватка топлива Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

Украина между миром и войной Буферная зона Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

Украина между миром и войной Средство передвижения - бронетехника Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

