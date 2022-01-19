Блинкен обвинил РФ в систематических попытках ослабить и расколоть Украину

"Москва предпринимала систематические попытки ослабить демократические институты Украины и расколоть украинское общество", - заявил в ходе визита в Киев в среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен. По окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Блинкен напомнил, что в настоящее время РФ разместила близ границы с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, и указал, что за относительно короткое время их численность может удвоиться.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что своим визитом хотел выразить "непоколебимую поддержку" Киева Вашингтоном. По его словам, демократия Украины и ее основополагающее право на существование как суверенной, независимой нации столкнулись с беспрецедентным вызовом, исходящим от России. Блинкен призвал Украину не допустить раскола в результате действий Москвы. "Мы указали, что предпочитаем дипломатический путь урегулирования конфликта с Россией", - отметил он.



Он напомнил, что в 2021 году США предоставили Киеву в сфере безопасности больше помощи, чем когда-либо после 2014 года. "Мы по-прежнему укрепляем способность Украины к самообороне", - добавил Энтони Блинкен. Госсекретарь США сообщил, что в 2022 году Вашингтон продолжит поддерживать Украину, выделив ей дополнительно 300 млн долларов. При этом целью является продемонстрировать Москве, какую цену той придется заплатить, если она отвергнет дипломатический путь урегулирования конфликта.

Кулеба: Россия хочет посеять панику и дестабилизировать экономику Украины

В свою очередь Дмитрий Кулеба заявил, что РФ хочет посеять панику и недоверие, а также дестабилизировать экономику и финансовую систему Украины. "Мы должны приложить все усилия и не допустить, чтобы Россия достигла этой цели, даже не доставая оружия из карманов", - призвал глава украинского МИДа.

По его словам, главным ожиданием Киева от США и европейских стран является согласование сильного пакета санкций, которые будут введены против России в случае дальнейшей эскалации конфликта. "РФ должна ежедневно получать очень четкие сигналы о том, что тот неподъемный груз в виде санкций, о котором говорят наши партнеры, реален", - отметил Кулеба.

На совместной с Блинкеном пресс-конференции он подчеркнул, что Украина "не планирует никаких наступательных операций" и работает исключительно над усилением своей обороноспособности.

Блинкен встретится с коллегами из ФРГ, Франции и Великобритании

На следующий день после визита в Киев Блинкен встретится в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс, а затем отправится в Женеву, где 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

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