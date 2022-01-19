Блинкен обвинил РФ в систематических попытках ослабить и расколоть Украину

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Госсекретарь США во время визита в Киев заверил Украину в "непоколебимой поддержке" со стороны Вашингтона. Одновременно он заявил о беспрецедентных вызовах, исходящих от России.
"Москва предпринимала систематические попытки ослабить демократические институты Украины и расколоть украинское общество", - заявил в ходе визита в Киев в среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен. По окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Блинкен напомнил, что в настоящее время РФ разместила близ границы с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, и указал, что за относительно короткое время их численность может удвоиться.
Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что своим визитом хотел выразить "непоколебимую поддержку" Киева Вашингтоном. По его словам, демократия Украины и ее основополагающее право на существование как суверенной, независимой нации столкнулись с беспрецедентным вызовом, исходящим от России. Блинкен призвал Украину не допустить раскола в результате действий Москвы. "Мы указали, что предпочитаем дипломатический путь урегулирования конфликта с Россией", - отметил он.
Он напомнил, что в 2021 году США предоставили Киеву в сфере безопасности больше помощи, чем когда-либо после 2014 года. "Мы по-прежнему укрепляем способность Украины к самообороне", - добавил Энтони Блинкен. Госсекретарь США сообщил, что в 2022 году Вашингтон продолжит поддерживать Украину, выделив ей дополнительно 300 млн долларов. При этом целью является продемонстрировать Москве, какую цену той придется заплатить, если она отвергнет дипломатический путь урегулирования конфликта.
В свою очередь Дмитрий Кулеба заявил, что РФ хочет посеять панику и недоверие, а также дестабилизировать экономику и финансовую систему Украины. "Мы должны приложить все усилия и не допустить, чтобы Россия достигла этой цели, даже не доставая оружия из карманов", - призвал глава украинского МИДа.
По его словам, главным ожиданием Киева от США и европейских стран является согласование сильного пакета санкций, которые будут введены против России в случае дальнейшей эскалации конфликта. "РФ должна ежедневно получать очень четкие сигналы о том, что тот неподъемный груз в виде санкций, о котором говорят наши партнеры, реален", - отметил Кулеба.
На совместной с Блинкеном пресс-конференции он подчеркнул, что Украина "не планирует никаких наступательных операций" и работает исключительно над усилением своей обороноспособности.
На следующий день после визита в Киев Блинкен встретится в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс, а затем отправится в Женеву, где 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
Смотрите также: