ЕС с Украиной в одной лодке: слушания в Европарламенте о требованиях РФ

Целую неделю в НАТО, ОБСЕ и Евросоюзе обсуждали выдвинутые Россией требования к США и к альянсу, а также ситуацию вокруг Украины. Об итогах дипломатической активности захотели узнать и евродепутаты. Для этого они пригласили верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля на общие слушания комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, которые состоялись в Страсбург поздно вечером 17 января. О чем на них шла речь - у DW.

Боррель: Россия еще не готова к наступлению на Украину

Свое выступление Жозеп Боррель начал с изложения разведывательной информации о сосредоточении 140 тысяч российских войск, а также подразделений сепаратистов у границ Украины, в Донбассе и Крыму. Это около 60 тактических групп, уточнил он. "Существующая информация дает основания верить, что пока переговоры идут и пока что развертывание войск Россией не завершено. Из-за этого возможность нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием", - отметил главный дипломат ЕС.

Жозеп Боррель во время посещения Донбасса, 5 января

В начале января Боррель посетил Украину и впервые побывал в Донбассе. "Увидев ситуацию на месте, я все больше беспокоюсь, что неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей отдаляются от Украины - вследствие более активных усилий Кремля достичь их де-факто интеграции с Россией", - рассказал о своих впечатлениях глава европейской дипломатии. По его мнению, без принятия этого во внимание невозможно понять цели сосредоточения Россией войск у границ Украины.

Украина должна быть частью переговоров, касающихся ее

На встречах представителей РФ и США в Женеве, а также Москвы и стран-членов НАТО в Брюсселе делегаций ЕС не было. Но Боррель призвал не этому удивляться, потому что требования России были адресованы США и альянсу.

А вот дальнейшие переговоры, по его мнению, невозможны без ЕС и Украины: "Нет безопасности Европы без безопасности Украины. Если россияне хотят говорить о своей безопасности, то они могут говорить что-угодно, это их дело. Но если они хотят говорить о европейской безопасности, о нашей безопасности, то мы точно должны быть частью этого. И если они хотят говорить о безопасности, затрагивающей Украину, то и Украина должна быть частью этого".

При этом пересмотр существующей архитектуры безопасности в Европе Боррель не считает "сумасшедшей идеей", ведь ее закрепили еще в 1975 году в итоговых документах Хельсинкского совещания, и с того времени много чего изменилось. "Это можно сделать с пользой для всех. Но если речь идет именно об этом, если в этом состоит цель России, то ей следует изменить свой курс", - уверен глава дипломатии ЕС. А тем временем, добавил он, Евросоюз будет готовить возможные санкции - "на всякий случай".

Призывы снять ограничения на поставки оружия Украине

Слушания начались с небольшого конфуза. Первому, еще до Борреля, слово предоставили поляку из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольду Ващиковскому - как главе делегации Европарламента по ассоциации с Украиной. Он заявил, что, по мнению ЕКР и правительства Польши, необходимы три шага для предотвращения возможной агрессии России: ввести более жесткие санкции против РФ, усилить безопасность на восточном фланге ЕС и НАТО и укрепить украинскую экономику, государство и вооруженные силы. "Нам следует дать возможность украинцам защитить свое государство", - указал евродепутат.

Дэвид Макаллистер

А в конце своего выступления Ващиковский предложил передать слово депутату украинской Верховной рады Иванне Климпуш-Цинцадзе, которую пригласили на слушания. Но председательствовавший на заседании Дэвид Макаллистер (David McAllister) напомнил, что договоренность была другой - вначале должен выступить Боррель, после чего слово предоставят гостье из Украины.

В своем выступлении Климпуш-Цинцадзе критически важным для Украины назвала единство Запада и, в частности, ЕС в отношении России. Она призвала как готовить санкции против РФ, так и снять все "скрытые или явные" эмбарго на поставки оружия Киеву, а также помочь Украине в проведении реформ.

В ЕС исключили превентивные санкции в отношении России

После этого выступили представители всех фракций Европарламента. По мнению литовца Андрюса Кубилюса из Европейской народной партии, нынешнее поведение Кремля стало "крупнейшей угрозой" европейской безопасности. "Кремль начал войну против Украины в 2014 году. Она продолжается. И теперь Кремль жалуется, что Украина пытается усилить свои оборонные возможности, и потому угрожает Украине новым вторжением", - негодовал Кубилюс, далее спросивший Борреля, что быстрее спровоцирует агрессию Кремля - "военная слабость Украины или военная сила". Для литовца ответ был однозначен - слабость.

Андрюс Кубилюc

В свою очередь, хорватский социал-демократ Тонино Пицула выразил уверенность, что переговоры с Россией следует продолжать, но в них должны принимать участие все европейские государства, включая "прежде всего Украину". А Евросоюз он призвал найти стимулы, чтобы оживить дух Хельсинкских соглашений и ОБСЕ.

По мнению же либерала из Литвы Пятраса Ауштрявичюса, нынешняя ситуация беспрецедентна. "Никогда ранее поведение России не было настолько агрессивным и напористым… Но как объяснить России, что отсутствие безопасности не порождает безопасность?", - задал риторический вопрос евродепутат.

Его коллега из фракции "зеленых" немец Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) высказал сожаление, что разные правительства ФРГ "способствовали подрыву безопасности Украины, поддерживая проект газопровода "Северный поток-2": "Те, кто думал, что можно отделить будущее и судьбу Украины от остальной Европы, оказался неправ, что доказали действия России. Россия не только избрала своей мишенью Украину, Россия пытается подорвать архитектуру безопасности, построенную после холодной войны. В действительности мы в одной лодке с Украиной".

Райнхард Бютикофер

Бютикоферу возразил другой немец - Максимилиан Кра (Maximilian Krah) из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия": "Если мы остановим "Северный поток-2" сейчас, то почему россияне должны будут слушать нас и изменить свое поведение?". "Я думаю, мы все согласны, что мы хотим предотвратить конфликт, а не идти на него… Может быть мы должны были бы сказать: у нас есть (подготовленные. - Ред.) санкции, если россияне войдут в Украину - вместо того, чтобы вводить санкции сейчас?", - указал Кра.

Ему ответил уже Жозеп Боррель, которому в конце слушаний дали возможность отреагировать на выступления евродепутатов. Он исключил упреждающие санкции в отношении России. "Вы слышали, что мы хотим ввести превентивные санкции? Вы слышали это от меня? Нет. Это я предлагаю санкции Совету ЕС. Если вы от меня этого не слышали, забудьте о других! Будьте же серьезными!", - не сдерживал эмоций Жозеп Боррель.

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