Канцлер ФРГ призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал власти России сделать отчетливые шаги для деэскалации конфликта с Украиной. Ситуация на украинско-российской границе беспокоит правительства Германии и Испании и является "очень и очень серьезной", заявил Шольц в Мадриде в понедельник, 17 января на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом. "Нельзя упускать из виду передвижение (российских. - Ред.) войск. Они масштабные и представляют угрозу суверенитету Украины", - сказал глава германского правительства.

Он в очередной раз предостерег РФ от вторжения: "Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные политические и экономические последствия". По словам Олафа Шольца, главная задача Германии и Испании - "сделать все возможное, чтобы избежать такого развития событий, от которого в конечном счете пострадают все".

Одновременно Шольц косвенно отказал Украине в поставках немецкого оружия. По его словам, внутри правительства Германии нет разногласий в этом вопросе. "Это включает в себя и соблюдение преемственности в том, что правительства Германии умело делали в прошлом", - сказал канцлер ФРГ.

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