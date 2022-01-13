 Генсек НАТО: Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем и обострения | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.01.2022

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Европа

Генсек НАТО: Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем и обострения

НАТО не исключает возможности нападения России на Украину и окажет Украине поддержку, а РФ в этом случае ждут суровые экономические санкции, заявил DW генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО - Россия, 12 января 2021 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью DW на следующий день после первого с 2019 года заседания Совета НАТО - Россия, итоги которого российская сторона назвала негативными. Как оценивает переговоры генсек альянса, и на каких условиях НАТО готова продолжать диалог с Россией?

DW: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что переговоры с НАТО не увенчались успехом. Какова ваша оценка вчерашней встречи Совета НАТО - Россия?

Йенс Столтенберг: Думаю, это была важная встреча, потому что важен сам факт, что союзники по НАТО смогли сесть за стол переговоров с Россией после двух лет отсутствия встреч. Дискуссия была очень трудной. Мы заседали в течение четырех часов. Но это обстоятельство, на мой взгляд, только доказывает важность встречи, потому что мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, мы огласили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности.

- Украина с 2014 года присутствует на повестке каждого Совета НАТО - Россия. Если Россия не захочет деэскалации, готовы ли вы вступить в дискуссии и по другим вопросам?

Участники заседания Совета НАТО - Россия

Участники заседания Совета НАТО - Россия

- Это все очень сильно взаимосвязано. Как только мы будем обсуждать вопрос европейской безопасности, вопрос снижения рисков и прозрачности, то, конечно же, Украина будет частью этих дискуссий. Но я думаю, что лучший способ сейчас - это не решать дипломатические вопросы публично. И если Россия готова сесть за стол переговоров, давайте начнем переговоры. А затем, в ходе этих бесед, а не в СМИ, будем беседовать и договариваться.

- Не складывается ли у вас ощущение, что в данный момент мы сидим и ждем, когда президент Путин решит, хочет ли он продолжать переговоры?

- Конечно, Россия решает, что ей делать, и у нее есть выбор: либо диалог с НАТО и западными союзниками - либо конфронтация. Поэтому мы должны четко осознавать перспективы того, что диалога не будет, а Россия снова применит военную силу против Украины. Но мы четко заявили, что за (нападение на. - Ред.) Украину будут серьезные последствия в виде суровых экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя. И союзники по НАТО, конечно, сделают все необходимое, чтобы быть уверенными, что у нас есть необходимые силы в восточной части альянса не только для защиты, но и для сдерживания любой агрессии против союзников по НАТО.

- Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции после встречи заявил, что у России нет войск в Донбассе. Вы тоже так считаете?

- Россия контролирует сепаратистов в Донбассе и таким образом присутствует в восточной части Украины. В этом нет никаких сомнений.

- Уменьшилась ли после этой встречи вероятность того, что Россия перейдет за красную линию? И как вы относитесь к предложениям некоторых союзников разместить на Украине больше оборудования, чтобы быть более подготовленным в случае нападения России - хотя Украина и не входит в НАТО?

- У НАТО есть планы на случай различных непредвиденных обстоятельств, и, конечно, НАТО всегда может защитить всех союзников, а также сдержать агрессию против союзников. Украина является партнером альянса. Это не предусмотрено нашей статьей 5-й о коллективной обороне, но союзники оказывают ей поддержку. Часть этой поддержки предоставляется по линии НАТО: наращивание потенциала, трастовые фонды и так далее. Но большую часть поддержки оказывают на двусторонней основе различные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конечном счете это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это - также четкий сигнал России.

- Можно ли говорить, что российское вторжение в Украину сегодня менее вероятно, чем вчера?

- Думаю, что еще слишком рано оценивать результаты этой встречи, поскольку мы пока не видим ответа российской стороны. Мы готовы к диалогу, и продемонстрировали это вчера, но мы готовы и к тому, что Россия снова начнет применять военную силу против соседа.

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    Автор: Александра Елкина


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