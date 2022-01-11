Итоги Совета НАТО - Россия: в Киеве ждут новой эскалации со стороны РФ?

Россия не смогла убедить НАТО лишить Украину перспективы членства в альянсе. НАТО не добилась от Москвы гарантий безопасности для Украины и определения графика дискуссий по контролю вооружений. Таковы главные итоги заседания Совета НАТО - Россия, состоявшегося 12 января в Брюсселе. Как их прокомментировали украинские эксперты?

Политическая поддержка Украины со стороны НАТО

В ходе первого за последние два года заседания 12 января в Брюсселе Совета НАТО - Россия достичь прорыва не удалось. "У нас была серьезная прямая дискуссия по поводу ситуации вокруг Украины и последствий для европейской безопасности. Наши разногласия будет сложно преодолеть", - констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что государства Североатлантического альянса готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на компромиссы по поводу территориальной целостности постсоветских стран, а также против их права на вступление в НАТО и получения военной помощи.

Йенс Столтенберг и члены российской делегации, участвующие в Совете НАТО - Россия

Столтенберг признал, что переговоры с российской делегацией, прибывшей в Брюссель во главе с одним из заместителей министра иностранных дел России Александром Глушко, были непростыми. Об этом свидетельствует и тот факт, что заседание длилось более четырех часов - в час дольше, чем было предусмотрено протоколом.

Несмотря на заверения генсека НАТО в том, что этот военно-политический союз исключительно оборонный и никогда не прибегал к агрессии, Александр Глушко на отдельном брифинге заявил, что Россия все равно не согласна с расширением альянса. "Это серьезным образом ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", - заявил Глушко. Он также пригрозил, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к "наиболее непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности".

"Киев должен требовать вооружений от Запада"

Украинские эксперты-международники приветствуют политическую поддержку Украины альянсом, но единодушны в том, что это не предотвращает угрозувоенной эскалации со стороны России. Президент киевского Института мировой политики Евгений Магда в интервью DW сказал, что, несмотря на прогнозы о невозможности дипломатического прорыва, встречи американцев с россиянами в Женеве 10 января и заседания Совета НАТО - Россия были нужны, поскольку "диалог и переговоры - это элемент политической культуры Запада".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

В то же время, эксперт не считает, что Западу удалось остановить этими переговорами агрессивные намерения Кремля. "Я прогнозирую, что следующий шаг со стороны России - это некая эскалация. Не могу сейчас конкретизировать, какая именно, но однозначно нам нужно стать более сосредоточенными", - считает Магда.

Подобного мнения придерживается и экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко. По его мнению, Киеву следует не просить, а требовать от Запада предоставления Украине позволяющих сдерживать Россию вооружений. "Я исхожу из простой логики: в 90-х годах Украину лишили такого средства сдерживания, как ядерное оружие. И это сделали Россия и Запад. Поэтому сегодня моральная и политическая обязанность Запада восстановить в Украине средства сдерживания. Речь не идет, конечно, о ядерном оружии, а о тех обычных вооружениях, которые по своей эффективности мало чем от него отличаются", - сказал Огрызко.

"Предупреждения о санкциях вряд ли остановит Путина"

Украинский экс-министр иностранных дел также не исключает игнорирования Кремлем предупреждений со стороны Запада о болезненных санкциях в отношении России. В последние недели западные политики неоднократно говорили о "высокой цене", которую придется заплатить России в случае ее вторжения в Украину. Последнее такое предупреждение прозвучало на заседании Совета НАТО - Россия. Как в очередной раз заявил генсек альянса Столтенберг, любое применение Россией силы в отношении Украины приведет к серьезным последствиям. "Россия совершит очень серьезную стратегическую ошибку, и ей это дорого обойдется", - сказал он.

Но сами предупреждения об этих санкциях вряд ли остановят Путина, уверен экс-посол Украины в США, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если бы часть этих санкций была введена как превентивная мера, то это могло бы помочь. Но если они будут вводиться в результате полномасштабного вторжения, то они его не остановят, потому что такие санкции вводятся не один день и Россия успеет достичь всех своих целей", - объяснил Чалый.

Западу уже сейчас следует не просто оказывать Украине политическую поддержку и отвергать ультиматумы Кремля, но и своими экономическими действиями влиять на возможность России удержания значительного количества войск, сказал Чалый. В качестве примера он привел поставленную на паузу сертификацию и запуск газопровода "Северный поток - 2" и сотрудничество правительства Германии с США, которое "позволяет заблокировать использование этого маршрута в качестве газового оружия". "Если же и дальше давать возможность России зарабатывать миллиарды на торговле нефтью и газом, она и далее будет использовать их для накопления оружия и продолжать шантажировать Европу и весь мир", - добавил Валерий Чалый.

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