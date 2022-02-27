Как война разлучила российско-украинские пары

Рите 22 года, она живет в самом центре Киева и в основном сейчас сидит дома. На улицу она выходит редко: "Гулять страшно, никто не даст гарантию, что тебя не застрелят". Продукты она закупила заранее, правда, из-за стресса почти не ест, но уже стала крепче спать. "Первые ночи я боялась засыпать, а сейчас привыкла. У нас и днем, и ночью воют сирены. Тогда нужно спускаться в бомбоубежище. Ночью иногда бывает, что уже не иду, сплю крепко".

Рита всегда хотела жить за рубежом, но теперь не готова уехать из Киева, не хочет оставлять родителей. "Это очень сильное решение, я сначала ее не понимал, - говорит Андрей, парень Риты. - Я ей много раз говорил: езжайте куда-нибудь всей семьей, я вам помогу деньгами, потом сам к вам приеду. Но есть и такой момент: а если сейчас бежать, на людей ничего не скинут по дороге?" Андрею 26 лет, он живет в Москве.

"Они смотрят телевизор и кричат "Ура" Путину, а мы трупы детей собираем"

Они каждый день на связи, но о политике стараются не говорить. "Сначала он мне свои российские новости скидывал, я ему свои, в первые дни были сильные скандалы. Они там смотрят телевизор и кричат "Ура" Путину, а мы тут трупы детей собираем. Андрей хотел просто показать, что там пишут, а мне кажется, что с умыслом", - рассказывает Рита и признается, что сейчас ей страшно, что у нее много ненависти и ее задевает каждая мелочь.

Ирпень, погибшие после боев

"Я очень переживаю, понимаю, что все это от русского народа исходит, в нашем веке война - это абсурд какой-то", - говорит Андрей. Политические споры он старается обходить стороной: "Я не политолог, чтобы туда влезать и на каждом углу что-то кричать". Рита же не может молчать о том, что происходит: "Когда ты видишь фотографии мертвых детей, у тебя не может быть любви к России. Ты просто молишься, чтобы дед побыстрее умер и чтобы зомбированные люди открыли глаза пошире. Но мы надеемся, что наши военные отвоюют наши территории". Девушка говорит, что ей было бы лучше, если бы Андрей был в Киеве и видел бы все, "чтобы у него даже не было мысли сказать что-то против Украины".

Парень же ей на это отвечает, что пошел бы "защищать ее семью и воевать против своих, несмотря на то, что русский, но от этого ничего не поменяется". Выход на протесты, по мнению Андрея, тоже ничего не изменит. "Мне не нравится, когда другие народы говорят: вы ничего не делаете, вам все побоку. А как обычный человек может что-то сделать? Ну, выйду я с флагами и транспарантами, мне срок впаяют, кому от этого легче будет?"

Задержание на антивоенной акции в Москве

Оба они мечтают о том, чтобы не было войны и боятся, что она их разлучит. Рита говорит, что любит Андрея, но сейчас ей стыдно сказать кому-то в Украине о том, что ее парень русский. Она надеется, что рано или поздно он откажется от гражданства РФ и возьмет украинский паспорт: "Говорят же, что если люди друг друга любят, то ничего их не разлучит. Нет, все-таки есть то, что может разлучить. Оказалось, что сейчас национальность имеет большое значение. Я не буду его настраивать против его страны, а он не сможет настроить меня против моей. Но не факт, что мы будем вместе после этой войны". Пока они не могут встретиться, их отношения держатся на воспоминаниях.

"Хочется все как у людей"

"У нас было очень много хороших моментов. Мы много путешествовали, катались с огромной горки в аквапарке, ездили на шашлыки, снимали видео для ТикТока… Каждое воспоминание держит нас вместе, но они особенные только для нас", - рассказывает Рита. Пара вместе около года, они познакомились в Instagram. "Я случайно на нее наткнулся, поставил один лайк, потом второй, смотрю: ответный лайк пришел, попробовал общаться", - вспоминает Андрей. Он трейдер, Рита до войны училась на эколога и работала фотомоделью. Познакомились они в Турции, потом поехали в Украину, много гуляли по Киеву, после были в Албании, в Египте. Вместе они жили всего примерно полгода.

Украинская тероборона

Рита познакомила Андрея со своими родителями, они живут в Виннице. Своего папу девушка называет очень сильным патриотом: ему 50 лет и он сейчас дважды пытался записаться в тероборону, раньше был снайпером, но его пока не взяли. К Андрею он относится хорошо, до войны они вместе выпивали, ездили на рыбалку. "Мы все вместе с родителями были на море в селе Счастливцево в Херсонской области, сейчас этого села уже почти нет", - рассказывает Рита.

В марте Андрей и Рита хотели встретиться в Грузии, но их билеты сгорели: девушка не хочет покидать Киев, парень со своими рублями, российским гражданством и невозможностью расплачиваться картами тоже далеко не уедет. Пока решили ждать. До войны они собирались посмотреть на разные страны и решить, где хотят жить вместе: Рита планировала приехать в Москву и, возможно, остаться там, получить российское гражданство. Теперь она даже думать об этом не может. "Мы раньше политику не обсуждали, у нас отношения держатся на любви, уважении друг к другу, на совместных планах", - рассказывает Андрей. Рита хочет того же: выучиться, стабильно зарабатывать и только тогда уже планировать семью и детей: "Мы хотим, чтобы они росли в благополучии. И нормальную свадьбу хочется, и нормальное жилье, хочется все как у людей".

"Война никому не нужна"

Полина и Паша хотят того же, но точно так же не могут встретиться, правда, ситуация у них обратная: парень украинец, он из Одессы, его девушка живет в Москве. Обоим по 25 лет, оба состоят в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Из-за пандемии церковь проводила семинары онлайн, после одного из них Полина написала Паше и они стали общаться. "Для меня это немного непонятно, как можно полюбить человека по другую сторону экрана, но это, что растет внутри нас", - говорит Паша. Он студент и сейчас находится в Чехии на семестре по обмену, его семья пока остается в Одессе. Полина работает педагогом и учится на программиста.

Разрушенный дом в Одессе

Они еще никогда не виделись и до войны планировали встретиться в Украине, теперь же просто не знают, что делать. "Первые пару дней, когда это все началось, для нас это была очень стрессовая ситуация. Но война сблизила нас, мы стали более открытыми, стали делиться друг с другом своими личными переживаниями. Мы знаем людей из обеих стран, которые переживают друг за друга. Война никому не нужна", - рассказывает Паша. Он в Чехии помогает украинским беженцам, собирает для них гуманитарную помощь. Полина называет войну "очень тяжелой темой" и старается ее ни с кем не обсуждать. "Если бы я не была в церкви, мне было бы очень сложно, но мои знания о заповедях помогают мне быть спокойнее. Я хочу, чтобы все это быстрее закончилось мирным путем", - говорит девушка. А после признается, что она, конечно же, против войны, но очень запугана.

"Мы не хотим откладывать встречу"

Полина и Паша созваниваются каждый день. "Иногда она задает вопрос про то, о чем я как раз только что думал. Чудеса - это маленький способ господа оставаться анонимным", - рассказывает молодой человек. Он присылал ей письма и цветы, просыпался в половине шестого утра по чешскому времени, чтобы разбудить ее перед работой.

Акция против войны в Украине в Праге

Паша уверен, что нашел своего человека: "Когда вместе легко, хорошо, приятно, не нужно придумывать какие-то темы, просто хочется чувствовать его, все приходит само". Оба говорят, что у них общие вкусы, интересы, чувство юмора, ценности и планы на жизнь: Полина и Паша хотят учиться, путешествовать, завести семью и детей.

"Я ей намекал, что хочу дочку, она очень умилялась этому. Пока это очень отдаленные планы, и звучит просто как флирт в отношениях, но это помогает нам чувствовать наше единство", - говорит Паша. "Это все растет до определенной точки, но однажды нужно сделать действие, отношения должны развиваться, - считает он, - Терпение не бесконечно, мы не хотим откладывать встречу, но сейчас это так трудно сделать". Полина верит, что у них все получится, ее молодой человек тоже.

*Все имена изменены

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