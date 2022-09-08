От войны в Украине ничего не потерял только сам Путин

Президента РФ волнуют лишь территории. Ни гибель российских военных в Украине, ни падающий уровень жизни населения, ни сами россияне Путину не интересны, пишет Иван Преображенский.

Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 7 сентября 2022 года Фото: Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/REUTERS

"Мы ничего не потеряли. И ничего не потеряем. Главное приобретение - укрепление нашего суверенитета", - заявил Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября, отвечая на вопрос, что Россия как государство с 24 февраля приобрела и что потеряла. И вновь подчеркнул, что в Украине российская армия еще ничего серьезного не предпринимала с точки зрения военных действий. Можно ли верить оптимистическим речам президента РФ?

Прощай, благосостояние

Россиян, большинство которых делают вид, что не замечают идущей войны, традиционно сильнее всего волнует экономика и их благосостояние. И тут, если почитать кремлевские медиа, все обстоит очень неплохо. Экономика России оказалась якобы гораздо устойчивее, чем ожидалось, доходы от торговли энергоносителями, благодаря росту цен в разы, остались на высоком уровне. И даже на Западе некоторые придерживаются той же точки зрения.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Буквально на следующий день Владимира Путина внезапно поддержал его старый друг, итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони , активно, кстати, участвующий в предвыборной кампании в Италии и потому, возможно, так стремящийся быть замеченным. Политик, на вилле которого Путин когда-то ночевал, сообщил, что пока не видит экономических потерь для российского лидера. "Мне кажется, что он абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ", - сказал Берлускони, предложив назначить его самого и Ангелу Меркель (Angela Merkel) посредниками на переговорах с Кремлем.

Однако итальянского экс-премьера вряд ли пошлют от ЕС переговорщиком в Россию, где он раньше так любил бывать. Между тем достаточно посмотреть вместо победоносных пресс-релизов реальные прогнозы российского правительства и Центробанка, чтобы понять, что потери для российской экономики от войны и санкций гигантские и положение будет в ближайшие годы только ухудшаться. Накопленных до войны денег хватит примерно года на два, и уже совсем скоро россиянам, например, придется попрощаться с Фондом национального благосостояния России - он будет проеден.

Независимые эксперты также пишут о том, что в России глубокий, хотя и неявный, банковский кризис и финансовая система близка к анабиозу, Минфин отчитывается о рекордном снижении нефтегазовых доходов российского бюджета в августе, а Bloomberg, ссылаясь на закрытый отчет российского правительства, прогнозирует длительную и глубокую рецессию в экономике России.

Все это, безусловно, отразится и на жизни рядовых россиян, которые, в отличие от победной реляции Владимира Путина, уже немало потеряли: многие работу, некоторые, у кого они были, полноценный доступ к своим валютным счетам и все - в качестве жизни в результате исчезновения целых категорий импортных товаров. Глупцы радостно заявляют, что обойдутся без "Кока-Колы", но те, кто поумнее, еще весной запаслись иностранными лекарствами.

Убитых Путин не считает

Прямые военные потери России в ее войне против Украины исчисляются, судя по всему, десятками тысяч. Украинское командование говорит о более чем 50 тыс. только убитых. Журналисты, изучающие российские документы, касающиеся выплат погибшим, с этой цифрой, в целом, соглашаются. Но даже если потеряли немного меньше, надо ведь учитывать и десятки тысяч раненых, среди которых немало пожизненных инвалидов, с которыми так любят фотографироваться в госпиталях политики из путинского окружения.

Почему же российский президент тогда гордо заявляет, что страна "ничего не потеряла"? Первая мотивация понятна - убедить всех, что Россия твердо стоит на ногах. В первую очередь, наверное, даже не врагов, а немногочисленных союзников. Недаром заявление было сделано во Владивостоке.

Пусть слышит Китай, а то он что-то особо не рвется помогать оказавшейся под санкциями России и не начал ли он теряеть веру в ее армию, которая раньше была важна для Пекина на случай военного конфликта за Тайвань? Кстати, говоря об укреплении суверенитета, Путин тоже лукавит, потому что более независимой Россия с 24 февраля точно не стала, напротив, она по многим позициям оказалась в положении критической зависимости от Китая.

Президент параллельного измерения

Впрочем, у Путина главная мотивация, кажется, все же состоит в том, что сам он верит в свои слова. Он - человек лишенный эмпатии, живущий в параллельном обычным людям измерении. Для него страна - это территория, незаселенная пустыня, где неведомо кем добываются полезные ископаемые. И тут налицо явный прирост, примерно полторы области у Украины отжали.

А на то, что погибли десятки тысяч, миллионы обеднели или вовсе потеряли работу и средства к существованию, президенту России практически наплевать, если это не сильно пока мешает реализации его наполеоновских планов. Человеческое измерение жизни не проникает в путинскую вселенную. Там все заполнено желанием власти, а Путин и правда пока ее не потерял, несмотря на все свои ошибки и военные преступления.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: