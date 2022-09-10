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Самолет авиакомпании Air MoldovaФото: Wolfgang Minich/dpa/picture alliance
ПолитикаМолдова

Молдова запретила Air Moldova возобновлять полеты в Россию

Даниил Сотников
1 ч. назад

Национальный перевозчик Молдовы объявил, что с 1 октября возобновит полеты в Москву. Управление гражданской авиации страны запретило это, ссылаясь на директивы ICAO и EASA.

https://www.dw.com/ru/moldova-zapretila-air-moldova-vozobnovlat-aviasoobsenie-s-rossiej/a-63079604

Управление гражданской авиации Молдовы запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в субботу, 10 сентября.

Решение о запрете полетов было принято властями Молдовы в соответствии с директивами Международной организации гражданской авиации (ICAO) о "значительных проблемах безопасности" и Европейского агентства авиационной безопасности(EASA), говорится в сообщении молдавского регулятора.

Air Moldova объявила о возобновлении полетов в Россию "по многочисленным просьбам"

Молдова приостановила воздушное сообщение с РФ в связи с российским вторжением в Украину. Накануне Air Moldova сообщила, что с 1 октября возобновит полеты в Москву после "многочисленных обращений граждан Республики Молдова, находящихся в Российской Федерации и желающих вернуться домой". "Решение о возобновлении полетов обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале. Возобновление полетов(в Россию. - Ред.) - это ответ на призывы наших соотечественников", - объяснили в компании.

В марте EASA запретило российским авиаперевозчикам или их воздушным судам, независимо от государства регистрации самолета, совершать полеты над территорию ЕС. Кроме того, был введен запрет на предоставление России технической помощи в авиационной отрасли.

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