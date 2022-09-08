Мовчан: "На агрессивные аппетиты России санкции не повлияют"

Из-за войны России против Украины и связанных с ней санкций Запада в экономике РФ может начаться долгая рецессия, сообщило 5 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства России. Согласно этому прогнозу, экономика РФ вряд ли вернется к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия. DW поговорила с экономистом Андреем Мовчаном о том, насколько реалистичен подобный сценарий, и почему, по его мнению, от западных санкций страдает в первую очередь российская оппозиция.

DW: Андрей Андреевич, согласны ли вы с оценками экспертов, которые предрекают российской экономике рецессию?

Андрей Мовчан: Я согласен. По той простой причине, что спектр оценок так широк, что не согласиться с ним невозможно. Самая оптимистичная - это официальная, кремлевская оценка, по которой в этом году (рост экономики. - Ред.) будет -3 или -2,5 процента, а в следующем году будет рост, который покроет отставание от уровня 2021 года.

Самые пессимистичные оценки сегодня звучат, наверное, из уст анонимных источников в правительстве РФ, которые цитирует Bloomberg. Они говорят, что выход на уровень 2021 года в России возможен в базовом сценарии в районе 2028 года. Все понимают, что в этом году рецессия будет, так или иначе. Поскольку весь позитивный вклад в ВВП вносят только нефть и газ, за счет своих цен, а все остальное падает достаточно резко. А вот что будет в следующем году?

Тут мы с вами можем выбирать оценки: они разные, и они очень быстро меняются, потому что меняются обстоятельства. Мы не понимаем, как будет идти война и сколько она продлится. Как будут развиваться санкции? Как будет вести себя экономика внутри страны? Тут столько факторов, что очень сложно что-то предсказывать. Можно говорить только об ощущениях.

"Российская экономика расти не умеет"

Исходя из ощущений, ситуация в России тяжелая. Российская экономика и политика очень хорошо умеют выживать на грани бедствия, они в этом смысле очень эластичные. То есть люди могут меньше зарабатывать, жить хуже, меньше покупать. Предприятия могут работать впроголодь, брать деньги у государства, чтобы поддержать штаны, и так далее. Но они совершенно не умеют расти. И все крупные российские экономисты - которые сейчас в основном стали "иноагентами", - писали об этом последние 20 лет.

Они указывали, что российская экономика в силу многих причин - внутренних рисков, административного устройства, конструкции стимулирования и так далее - расти не умеет. И тем более она не умеет расти в условиях западных санкций, когда меньше возможности продавать за рубеж, меньше возможностей покупать комплектующие. Вообще говоря, Bloomberg приводит довольно страшные цифры. Например, что практически всё бройлерное яйцо, то есть куриные яйца из магазинов, - всё импортное в России. А основной импорт - это, конечно, не Китай. Попробуйте завезти яйца из Китая! Основной импорт - это те страны, которые ввели санкции.

"Для переориентации на Китай России потребуется 5-10 лет"

70% станков производится вне России, и китайская доля очень маленькая. И даже чтобы перестроиться на Китай, скажем, создать такое "китаезамещение", то есть не развить свою экономику (про которую говорить уже бессмысленно: 20 лет могли развивать - не развили), а переориентироваться в экономический придаток Китая - на это все равно уйдет 5-10 лет минимум, а может быть, и больше. И рост экономики при этом не произойдет, потому что добавленная стоимость будет уходить Китаю.

Мы уже сейчас видим, что второе место в списках самых покупаемых машин в России занимает китайская марка. АвтоВАЗ занимает первое место просто "по инерции", потихоньку это будет меняться. При этом год к году покупка автомобилей упала на 60%. А покупка автомобилей населением - это хороший индикатор состояния его ожиданий. А состояние ожиданий населения, в свою очередь, представляет собой хороший индикатор состояния экономики на будущий период. Я не рассказываю, как в России будет плохо. Я просто говорю, что есть очень много факторов, которые способствуют затяжной рецессии. Как будет на самом деле, мы пока не знаем.

- Если все-таки реализуется неблагоприятный сценарий, каким образом это почувствует на себе российское население?

- Население плохой сценарий в экономике всегда чувствует одинаково. Это снижение доходов: и в среднем, и в основном в нижних слоях населения. Это изменение потребляемого ассортимента, снижение возможности устроиться на работу... Хотя, опять же, здесь есть очень много вариантов. То же самое снижение доходов в каких-то точках можно митигировать (смягчить, от англ. mitigate. - Ред.) государственными выплатами. Пока нефть и газ продаются, пока есть какие-то резервы, пусть в юанях, когда есть surplus (избыток, англ. - Ред.) государственного бюджета (в этом году его не будет; мы знаем, что бюджет сильно дефицитный), но если все-таки за счет снижения затрат и продажи углеводородов будет удаваться достигать каких-то "сурпласов", или, например, увеличивать внутренние заимствования, то в принципе будет возможно делать точечные выплаты населению, как-то митигировать падение доходов.

"Непроданный газ можно использовать для газификации России"

Можно переформатировать выпускаемую продукцию на внутренний рынок. То есть давать больше субсидий по газу, по нефти, снижать цену на бензин, на отопление. Все равно надо как-то продавать газ, который добывается. Его можно использовать для дальнейшей газификации страны.

Здесь очень сложная игра, и все последствия будут как-то смазаны, они будут выглядеть не совсем, как в учебниках. Все будет сильно зависеть от того, будет ли действовать правительство как обычно - а оно, скорее всего, будет действовать как обычно - административными методами, раздачей своим и попыткой субсидировать напрямую с высокой долей коррупционной составляющей. Или вдруг оно начнет действовать по-другому? Если бы оно начало действовать по-другому, то ситуация могла бы измениться достаточно сильно.

- Некоторые СМИ сообщают, что рубль сейчас достаточно стабилен, цены в магазинах выросли не сильно, а дефицита люди, по крайней мере в крупных городах, не испытывают. Это временное явление? И чем его можно объяснить?

- Во-первых, это "дефицита не испытывают" очень сильно зависит от номенклатуры. Понятно, что, например, какие-нибудь компьютеры Apple уже в большом дефиците. Другой вопрос, что можно перейти на китайские компьютеры, - и люди переходят на китайское компьютеры. И в этом смысле дефицита вообще - то есть дефицита товаров народного потребления - некоторое время люди точно испытывать не будут. Потому что просто идет замещение - тем, что более низкого качества. Да и стоимость несколько выросла.

Похоже, что за последний год стоимость логистики выросла в России в среднем где-то в три раза. И она будет расти дальше, потому что из строя будут выходить и импортные самолеты, и локомотивы. И будет все тяжелее возить.

"Многим россиянам придется рационировать свое потребление"

Магазин "Пятерочка" в Москве Фото: Artyom Geodakyan/TASS/picture alliance

Конечно, цены будут расти, они никуда не денутся. И дефициты, конечно, будут. Но при этом ждать от страны, которая имеет столько ресурсов, и такие пахотные площади, и настолько развитое и, кстати говоря, активно субсидируемое сельское хозяйство, что людям будет нечего есть, я бы не стал. Еда будет, ее качество будет ниже. Очень многим людям, кстати, придется рационировать свое потребление просто потому, что их доходы упали. И это, в том числе, будет работать против дефицита. Потому что если люди меньше потребляют, то вероятность дефицита меньше. Потребление в целом по товарам народного потребления станет проще - номенклатура станет уже. Но я не ждал бы катастрофы.

- Bloomberg пишет, что санкционное давление будет увеличиваться. Учитывается ли при этом, что Россия будет искать новых поставщиков, например, на китайском рынке или на рынках Южной Америки?

- Мне кажется, что вся санкционная политика Запада крайне неэффективна. Изначально. Мы говорили об этом еще в 2014-2015 году, в рамках моей работы руководителем экономической программы в "Центре Карнеги". Тогда санкции были крайне недостаточными. Их значение изначально было очень переоценено. К сожалению, до сегодняшнего дня у большинства чиновников Европы и Америки сохранялось мнение, что санкции будут значительно действеннее, чем они на самом деле могли бы быть.

"На продолжение войны в Украине санкции не повлияют"

В конечном счете на сегодняшний день санкционная политика западных стран свелась к попытке сделать то, что сделать просто, удобно и можно, вне зависимости от эффективности этого действия. В итоге больше всего стал страдать российский оппозиционный класс - люди, которые пытаются продолжать взаимодействовать с Европой, пытаются уезжать или переводить из Европы средства. И в этом смысле Европа и США стреляют себе в ногу, в том числе с точки зрения доверия к ним многомиллионного российского оппозиционного класса и тех людей, которые могли бы очень сильно обогатить мир и Запад.

Что касается фундаментальных санкций, скажем, против металлургии или против высокоточной промышленности, попытки ущемить российскую оборонную промышленность, - в принципе, они работают. Работают они с точки зрения эффективности умеренно, как мы можем видеть. Россия, конечно, будет отставать, и она будет лишена возможности конкурировать с развитыми странами, с членами НАТО, с точки зрения вооружения, боеспособности, и с ЕС и Штатами с точки зрения своей экономики. Но на продолжение войны в Украине, например, или на какие-то другие агрессивные аппетиты типа Кавказа это никак не повлияет.

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