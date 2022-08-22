Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?

Россия уже несколько месяцев ввозит товары без согласия их западных производителей. Это часть схемы, направленной на то, чтобы помочь стране преодолеть ограничения на поставки, введенные западными странами и компаниями в ответ на российское вторжение в Украину. Как сообщил 15 августа министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, параллельный импорт в Россию с мая по июль 2022 года составил 6,5 млрд долларов (6,45 млрд евро).

Россия 30 марта легализовала параллельный импорт более 50 групп товаров, включая товары широкого потребления, оборудование и технические устройства, в ответ на резкое падение импорта как в результате западных санкций, так и вследствие добровольного ухода из РФ сотен иностранных компаний в знак протеста против войны в Украине. Механизм параллельного импорта начал действовать с 6 мая по постановлению правительства.

"Россия не собирается сидеть сложа руки в ответ на санкции Запада. Очевидно, она выработала процедуры, с помощью которых рассчитывает получить большое количество критически важных товаров, необходимых ей для поддержания экономики и ведения войны", - заявил DW Тимоти Эш, эксперт по развивающимся рынкам крупнейшей в Европе компании по кредитованию с фиксированным доходом и альтернативным стратегиям BlueBay Asset Management со штаб-квартирой в Лондоне. По его словам, главным вопросом пока является то, будет ли Запад ужесточать санкции, чтобы остановить параллельный импорт в РФ.

Что такое параллельный импорт?

Параллельным импортом считается ввоз оригинальных товаров в страну без согласия их производителей и в обход официальных дистрибьюторов и дилеров. Например, если пара джинсов Levi's, произведенная для индийского рынка, импортируется торговым посредником для продажи в России за пределами сертифицированных каналов сбыта производителя одежды, то это параллельный импорт. Поскольку владельцы брендов не контролируют распространение этих товаров, на них не распространяется их гарантия.

Товары идут в РФ через Беларусь, Казахстан и Армению

В мае Россия опубликовала список западных товаров, допущенных к ввозу по схеме параллельного импорта. Он включал критически важные товары, такие как военные корабли, запасные части, необходимые для железных дорог, автокомплектующие, а также потребительские товары: электронику и бытовую технику, одежду, обувь и косметику, - которые, по данным Москвы, их западные производители "отказались поставлять напрямую".

Торговая сеть re:Store продолжает продавать новейшие iPhone 13, несмотря на уход Apple из России

Среди брендов в списке были 23 автомобильных, включая Mercedes-Benz, VW, Toyota, General Motors, а также Continental, Apple, Samsung, Microsoft, Siemens, Duracell, Canon и PlayStation.

Российские власти пообещали импортерам защиту от гражданских исков за обход официальных каналов сбыта. Большая часть параллельного импорта в Россию идет через постсоветские страны: Казахстан, Армению и Беларусь.

Параллельный импорт не является нелегальным

Параллельный импорт, как правило, не является незаконным. Это оригинальные лицензированные изделия, полученные по параллельным каналам сбыта, которые часто являются более дорогими. "Серыми и загадочными могут быть только каналы сбыта, по которым эти товары попадают в страну-импортера", - говорится в документе, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В нем также отмечается, что "продажа или импорт продукции третьими лицами обычно считается нарушением, если она подпадает под действие патентов, товарных знаков или авторских прав, действующих в этой конкретной стране".

Как сообщал "Интерфакс", российская схема параллельного импорта включает в себя международный принцип исчерпания исключительных авторских прав, который позволяет российской компании ввозить продукт без согласия производителя, как только он начинает продаваться в любой стране мира. Это означает, что когда компания Apple, которая находится в списке брендов российского параллельного импорта, начнет в конце этого года продавать iPhone 14, российские компании, такие как re:Store, смогут импортировать смартфоны в РФ, хотя американский концерн покинул Россию несколько месяцев назад.

Насколько параллельный импорт помогает российской экономике?

Российские власти ожидают, что в 2022 году параллельный импорт достигнет 16 миллиардов долларов из расчета, что в месяц он в среднем составляет 2-2,5 млрд долларов. Это соответствует примерно 4% от общего объема импорта годом ранее. Также ожидается, что весь импорт в Россию в этом году сократится на треть.

"Самой большой проблемой для Путина будет оснащение российской армии, которая потеряла в Украине большое количество техники. Если производство автомобилей в России остановилось, потому что нет электронных компонентов, то представьте, как сложно в таких условиях отремонтировать подбитый танк, или построить новый танк или самолет", - сказал Тимоти Эш.

По мнению экспертов, Кремль ожидает, что параллельный импорт послужит еще одной цели. Различные потребительские товары и предметы роскоши в списке разрешенных для ввоза в Россию без согласия производителей предназначены для того, чтобы россияне продолжали вести свою повседневную жизнь без особых лишений в условиях западных санкций.

Так, в начале августа правительство РФ разрешило параллельный импорт косметики и парфюмерии таких производителей, как Lancome, Yves Saint Laurent, Valentino и Giorgio Armani, а также одежды и обуви дорогих брендов, среди которых Moncler, Dsquared и Christian Louboutin. 18 августа российские ретейлеры призвали правительство разрешить серый импорт 20 иностранных брендов алкоголя.

По мнению Тимоти Эша, это может быть своеобразной "PR-акцией российских властей, направленной на внутреннюю аудиторию, которой посылают сообщение о том, что санкции не работают и что мы побеждаем".

Странам Запада придется ужесточить санкции?

С тех пор как Россия применяет международное правило исчерпания авторских прав, у западных компаний практически нет возможностей предотвратить параллельный импорт своих товаров. По словам Эша, страны Запада могли бы призвать другие государства и компании не помогать России обходить штрафные меры или даже пригрозить им вторичными санкциями. Чем больше Россия публично сообщает о параллельном импорте, тем больше вероятность того, что Запад ужесточит санкции, чтобы прекратить его, считает эксперт.

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