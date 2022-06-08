Санкции против РФ: cпасет ли россиян импортозамещение?

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Частичное отключение от SWIFT

ЕС и США отключили ряд банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Она обслуживает около 11 000 учреждений из более чем 200 стран мира. SWIFT не осуществляет переводов и не хранит средства, но позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной форме. Единственными в мире примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР.