Санкции против РФ: cпасет ли россиян импортозамещение?

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В условиях беспрецедентных санкций в отношении России власти возлагают большие надежды на импортозамещение. Этим объясняется и повышение Дениса Мантурова, который станет вице-премьером. Сработает ли план?
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