 Интерес ЕС к Молдове растет. Как Кишинев хочет этим воспользоваться? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 02.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Интерес ЕС к Молдове растет. Как Кишинев хочет этим воспользоваться?

Кишинев с двухдневным визитом посетила делегация спикеров парламентов восьми стран Балтии и Скандинавии. Почему политики из Европы зачастили в Молдову, и чего она сама ждет от ЕС - у DW.

Флаги ЕС, Молдовы и Кишинева

Молдова взяла курс на ЕС

Молдова рассматривает возможность получения вооружения из дружественных стран, заявил спикер парламента Игорь Гросу на пресс-конференции в Кишиневе 31 мая. Ее Гросу провел вместе с коллегами из стран Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic 8, NB 8) - председателями парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции.

Их двухдневный официальный визит в молдавскую столицу включал встречи с премьер-министром Натальей Гаврилицэ, представителями парламентских фракций и гражданского общества, а также посещение центра временного размещения украинских беженцев. Эксперты поделились с DW мнением о том, чего Кишинев сейчас ждет от ЕС и в чем причины возросшего интереса европейских политиков к Молдове.

Сигнал поддержки Молдовы со стороны Европы

Как пояснила на пресс-конференции председатель сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, визит глав парламентов стран NB 8 - это четкий сигнал поддержки Молдовы на фоне вызовов, связанных с войной в Украине. Она уверена, что развитие стран региона "зависит от победы Украины в войне, поэтому нужно сконцентрировать усилия на достижении этой цели".

Андреас Норлен, шведский коллега Чмилите-Нильсен, отметил, что война России против Украины представляет угрозу для всех стран Европы, "но меры, которые принимает каждая страна", определяются только ею самой. Норлен также напомнил, что "Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО", а "решения, которые примет Молдова, зависят от парламента и правительства республики".

Игорь Гросу (фото из архива)

Игорь Гросу (фото из архива)

И хотя, по выражению Игоря Гросу, власти в Кишиневе пока не видят угрозы эскалации конфликта и распространения его на территорию Молдовы, они будут укреплять обороноспособность страны и вкладывать деньги в армию. "Мы будем делать это не только в рамках существующих договоров о партнерстве, но и рассмотрим возможности, которые предложат дружественные страны", - добавил Гросу.

Европейские партнеры, в свою очередь, заявили о поддержке территориальной целостности, суверенитета и евроинтеграционных устремлений Молдовы. Желание "реформировать страну, систему правосудия, создать стабильные демократические институты, развивать экономику, добиться энергетической независимости - все это дает надежду на будущее", указал спикер шведского риксдага Андреас Норлен.

Визит солидарности

По мнению политического обозревателя Стеллы Жантуан, "Европа испытывает не столько интерес к Молдове, сколько оказывает ей поддержку, ведь наша страна находится практически на линии огня". Кроме того, в последние годы республика, заявила Жантуан в интервью DW, переходит из кризиса в кризис: пандемия, спад в экономике, рост цен на энергоносители и продукты питания, снижение качества жизни населения - все эти вопросы власти самостоятельно решить не в состоянии, и любая поддержка для них много значит.

И главное, напоминает обозреватель, Молдова подала заявку на вступление в ЕС и уже в этом месяце надеется получить статус кандидата. Таким образом, визиты европейских политиков высокого ранга "рассматриваются здесь как знак солидарности с нашей страной и в вопросе евроинтеграции".

Политический аналитик Корнелий Чуря в беседе с DW высказал иную точку зрения: "Молдова, конечно, хочет вместе с Украиной получить статус кандидата на вступление в ЕС, но вряд ли получит". По его мнению, руководство страны это понимает, поэтому его позиция такая: "Если не статус, то дайте хотя бы денег. Молдова сохраняет надежду на финансирование, которое даст возможность решить большинство наших внутренних проблем, но эта надежда тает".

На саммите ЕС в конце июня будут обсуждаться и выводы Еврокомиссии, связанные с выраженным Молдовой желанием вступить в Евросоюз. Это следует из заключения по заявке Украины, принятого Европейским советом 30 мая.

От Молдовы требуют большей решительности?

В интервью DW историк и политолог, один из учредителей партии "Гражданский конгресс" Зураб Тодуа напомнил, что после начала войны в Украине в Кишинев постоянно приезжают европейские политики и чиновники разного уровня. "Их интересует позиция Молдовы как пограничной страны, ее планы на будущее, ее сегодняшний геополитический вектор", - считает Тодуа.

И не исключает, что нейтральный статус Молдовы может кого-то раздражать - как и то, что она не присоединяется к антироссийским санкциям: "Возможно, европейцы хотят повлиять на руководство страны, чтобы оно решительнее себя вело". По мнению Тодуа, столь частые визиты официальных лиц из Европы создают напряжение в молдавском обществе: "Люди опасаются, что они повлияют на позицию руководства, и Молдова будет втянута в войну. А воевать никто не хочет".

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдове. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    Посылки детям в Молдову.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 58:35

Что грозит за символы Z и V в Германии и кто в Молдове запретил георгиевскую ленточку. DW Новости (18.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам (15.04.2022)  

Война в Украине: слезы украинских детей и женщин, страх в Молдове и Литве, протесты в России. Европа в фокусе  

Реклама