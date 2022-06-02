Интерес ЕС к Молдове растет. Как Кишинев хочет этим воспользоваться?

Молдова рассматривает возможность получения вооружения из дружественных стран, заявил спикер парламента Игорь Гросу на пресс-конференции в Кишиневе 31 мая. Ее Гросу провел вместе с коллегами из стран Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic 8, NB 8) - председателями парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции.

Их двухдневный официальный визит в молдавскую столицу включал встречи с премьер-министром Натальей Гаврилицэ, представителями парламентских фракций и гражданского общества, а также посещение центра временного размещения украинских беженцев. Эксперты поделились с DW мнением о том, чего Кишинев сейчас ждет от ЕС и в чем причины возросшего интереса европейских политиков к Молдове.

Сигнал поддержки Молдовы со стороны Европы

Как пояснила на пресс-конференции председатель сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, визит глав парламентов стран NB 8 - это четкий сигнал поддержки Молдовы на фоне вызовов, связанных с войной в Украине. Она уверена, что развитие стран региона "зависит от победы Украины в войне, поэтому нужно сконцентрировать усилия на достижении этой цели".

Андреас Норлен, шведский коллега Чмилите-Нильсен, отметил, что война России против Украины представляет угрозу для всех стран Европы, "но меры, которые принимает каждая страна", определяются только ею самой. Норлен также напомнил, что "Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО", а "решения, которые примет Молдова, зависят от парламента и правительства республики".

Игорь Гросу (фото из архива)

И хотя, по выражению Игоря Гросу, власти в Кишиневе пока не видят угрозы эскалации конфликта и распространения его на территорию Молдовы, они будут укреплять обороноспособность страны и вкладывать деньги в армию. "Мы будем делать это не только в рамках существующих договоров о партнерстве, но и рассмотрим возможности, которые предложат дружественные страны", - добавил Гросу.

Европейские партнеры, в свою очередь, заявили о поддержке территориальной целостности, суверенитета и евроинтеграционных устремлений Молдовы. Желание "реформировать страну, систему правосудия, создать стабильные демократические институты, развивать экономику, добиться энергетической независимости - все это дает надежду на будущее", указал спикер шведского риксдага Андреас Норлен.

Визит солидарности

По мнению политического обозревателя Стеллы Жантуан, "Европа испытывает не столько интерес к Молдове, сколько оказывает ей поддержку, ведь наша страна находится практически на линии огня". Кроме того, в последние годы республика, заявила Жантуан в интервью DW, переходит из кризиса в кризис: пандемия, спад в экономике, рост цен на энергоносители и продукты питания, снижение качества жизни населения - все эти вопросы власти самостоятельно решить не в состоянии, и любая поддержка для них много значит.

И главное, напоминает обозреватель, Молдова подала заявку на вступление в ЕС и уже в этом месяце надеется получить статус кандидата. Таким образом, визиты европейских политиков высокого ранга "рассматриваются здесь как знак солидарности с нашей страной и в вопросе евроинтеграции".

Политический аналитик Корнелий Чуря в беседе с DW высказал иную точку зрения: "Молдова, конечно, хочет вместе с Украиной получить статус кандидата на вступление в ЕС, но вряд ли получит". По его мнению, руководство страны это понимает, поэтому его позиция такая: "Если не статус, то дайте хотя бы денег. Молдова сохраняет надежду на финансирование, которое даст возможность решить большинство наших внутренних проблем, но эта надежда тает".

На саммите ЕС в конце июня будут обсуждаться и выводы Еврокомиссии, связанные с выраженным Молдовой желанием вступить в Евросоюз. Это следует из заключения по заявке Украины, принятого Европейским советом 30 мая.

От Молдовы требуют большей решительности?

В интервью DW историк и политолог, один из учредителей партии "Гражданский конгресс" Зураб Тодуа напомнил, что после начала войны в Украине в Кишинев постоянно приезжают европейские политики и чиновники разного уровня. "Их интересует позиция Молдовы как пограничной страны, ее планы на будущее, ее сегодняшний геополитический вектор", - считает Тодуа.

И не исключает, что нейтральный статус Молдовы может кого-то раздражать - как и то, что она не присоединяется к антироссийским санкциям: "Возможно, европейцы хотят повлиять на руководство страны, чтобы оно решительнее себя вело". По мнению Тодуа, столь частые визиты официальных лиц из Европы создают напряжение в молдавском обществе: "Люди опасаются, что они повлияют на позицию руководства, и Молдова будет втянута в войну. А воевать никто не хочет".

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