 ″Война может переброситься и сюда″. Истории белорусов в Молдове | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 24.05.2022

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Беларусь

"Война может переброситься и сюда". Истории белорусов в Молдове

Некоторые белорусы, бежавшие от режима Лукашенко в Украину, после начала войны оказались в Молдове. Как им там живется? Почему кто-то остается, а кто-то уезжает из этой страны?

Беженцы из Украины пересекают ее границу с Молдовой

Беженцы из Украины пересекают ее границу с Молдовой

Среди 430 тысяч украинских беженцев, которые прошли через Молдову с начала вторжения России в Украину, были и граждане Беларуси. В том числе, и те, кто бежал от режима Лукашенко в украинские города, а потом был вынужден из-за войны покинуть и их. По словам Андрея Стрижака, руководителя Фонда солидарности BYSOL, который сейчас оказывает консультационные услуги по выезду из Беларуси, Украины и России, Молдова стала основным направлением для эвакуации белорусов из Одессы.

"У нас была налажена системная работа с правозащитниками Молдовы, в частности, организацией PROMO-LEX. Они помогали нам с контактами и правовой экспертизой. Молдова проявила себя как добрый сосед Украины и принимала людей без особых заминок и дополнительных требований", - отмечает Стрижак.

Тем не менее для многих белорусов Молдова стала транзитной страной, где они подавали документы на получение шенгенской визы, а затем двигались дальше в государства Западной Европы. Но кто-то остался и в Молдове.

Молдова в планах не числилась

Геннадию 25 лет. Он перебрался из Минска в Киев в начале февраля. "Это было настоящее бегство, - вспоминает собеседник в интервью DW. - В ноябре 2020 года меня забрали в армию. Вернувшись домой через год, я узнал, что некоторые мои приятели и знакомые из числа тех, чьи взгляды идут вразрез с официальной политикой, под теми или иными предлогами задержаны, сидят в тюрьмах. Большинство из них были наблюдателями на выборах. Я тоже был наблюдателем от Белорусского Хельсинкского комитета (БХК). Меня предупредили друзья, что не стоит активничать в соцсетях, в чатах, ребята из КГБ могут прийти и за мной. Я не стал ждать и уехал в Украину".

Как и многие, Геннадий до последнего не верил, что начнется война. Сомнения закрались у него, когда Госдума РФ проголосовала за признание независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а президент России Путин после подписания соответствующего указа заявил о "геноциде жителей Донбасса и националистическом характере украинских властей". "И все равно не верилось, что все произойдет так быстро", - признается Геннадий, который, по его выражению, еще вечером 23 февраля "сидел с друзьями в баре, пил сидр". А через день все они - 8 человек - выехали в Молдову.

По словам Геннадия, эта страна в их планах не числилась. Хотели попасть в Польшу, но ни таксисты, ни водители-частники не хотели везти их во Львов. Зато нашлись два водителя, которые согласились подбросить молодых людей до молдавской границы. "И то из-за безумных пробок, очередей на заправках не доехали. Добирались на перекладных. А последние 15-20 км вообще шли пешком", - делится собеседник.

В Кишиневе он пробыл почти месяц. Все это время вместе с тремя друзьями жил у родственников одного из них: "Нас очень хорошо встретили, комфортно разместили, несмотря на то, что квартира была маленькой. Я знаю, что многие молдаване вот так брали к себе домой беженцев из Украины. В некоторых заведениях их бесплатно кормили, организовали сбор помощи... Некоторые истории до слез трогают". Но ни Геннадий, ни его друзья в Молдове не остались. По словам парня, в том числе - и из-за опасения, что "война может переброситься и сюда". Сегодня он находится в одной из балтийских стран: "Но когда-нибудь я все-таки снова приеду в Молдову, мне здесь понравилось".

Семья осталась в Кишиневе

Игнат с семьей живет сейчас в Кишиневе. Но в его планах, как и у Геннадия, Молдова не присутствовала. Все произошло из-за стечения обстоятельств. Игнат входил в расширенный состав Координационного совета белорусской оппозиции. В конце 2020 года его предупредили, что за ним могут прийти силовики, лучше на время покинуть страну. И в январе 2021 года он с семьей перебрался в Ирпень под Киевом. Легализоваться в Украине в установленные законом сроки жена не успела, ее с ребенком депортировали. А Игнат, получивший вид на жительство, остался. Здесь его и настигла война.

Беженцы в районе границы Украины и Молдовы

Беженцы в районе границы Украины и Молдовы

В первый же день он сумел перебраться в Житомирскую область, куда рассчитывал вывезти и жену с ребенком, чтобы уже всем вместе двигаться куда-то дальше. Не получилось. "Каким-то чудом удалось найти для жены билет из Минска до Анкары, - рассказывает Игнат. - Вопрос был в том, как мне в Турцию попасть. Только через Польшу. Я несколько дней пытался туда выехать, пешком ходил по несколько километров на трассу, ловил попутки. Все было безуспешно, пока мой приятель не собрался ехать в Варшаву на своем транспорте. Ну и меня захватил. Оттуда я вылетел в Турцию".

В Анкаре не удалось оформить визу в Польшу для жены, необходим был вид на жительство в Турции. Тогда и решили поехать в Молдову. Во-первых, туда летают самолеты. Во-вторых, там у Игната есть друзья. Так во второй половине апреля семья и попала в Кишинев. Сейчас, по словам Игната, его семья снимает квартиру "за нормальные деньги", ни в чем не нуждается. Игнат как IT-специалист работает удаленно, его жена учится онлайн на маркетолога. Возникающие мелкие проблемы решают своими силами. Игнат очень удивился, узнав, что власти Молдовы оказывают помощь беженцам, и он как обладатель украинского вида на жительство имеет на нее право.

Белорусы за помощью не обращались

По словам правозащитницы, адвоката Алины Палий, в Молдове право на получение помощи от государства и международных структур имеют беженцы-граждане Украины, обладатели вида на жительство в этой стране, а также те лица, чьи документы находятся там в процессе легализации.

"Гражданам Беларуси такая помощь не положена, но они могут обратиться за ней в неправительственные структуры", - уточнила Палий в интервью DW. Правда, как пояснили в Правовом центре адвокатов, который предоставляет бесплатную юридическую помощь беженцам, белорусы за ней пока не обращались, "возможно, потому что не знают, где искать информацию".

Сегодня в Молдове осталось 82 тысячи беженцев с Украины. 18 мая Кабмин принял решение продлить на неопределенное время срок пребывания граждан этой страны в Молдове. Белорусы же по-прежнему имеют право находиться здесь без визы 90 дней. По состоянию на начало текущего года 255 граждан Беларуси имели в Молдове постоянный или временный вид на жительство.

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    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Елена

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  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

  • Дочь Татьяны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Инна из Одессы

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    Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

  • Ксения и Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

  • Ксения и ее семья

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

  • Рюкзак и сумка Инны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

  • Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу".  

    Автор: Дарина Мелетина


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