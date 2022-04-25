Пропустить боль через себя: священники из Беларуси помогают беженцам

Православный священник из Беларуси Александр Кухта начало войны встретил во Львове. Через какое-то время ему удалось уехать из Украины и добраться до Вильнюса. Когда местные священники решили ехать помогать беженцам на польско-украинской границе, Александр, по его собственным словам, не мог остаться в стороне. "Я напросился к ним, потому что Украина мне близка, я довольно долго жил во Львове, хотел отдать долг этой стране. Так я оказался в Пшемысле. Это первая точка, куда попадают беженцы", - рассказывает священник.

Помощь в волонтерском лагере

В волонтерском лагере Александр пробыл неделю: помогал беженцам с багажом, покупкой билетов, иногда был универсальным переводчиком: с украинского, русского, польского, английского, как-то даже пришлось переводить для французского католического телевидения. "Мы подошли к семье: мама, бабушка и двое детей, старшему - лет пять. Мама вместе с ним вышла прогуляться вокруг вокзала. Ребенок спрашивал, можно ли гулять, не буду ли бомбить, где ближайший подвал, чтобы спрятаться. Я не знаю, как на это реагировать, ты стоишь, переводишь и думаешь, что это за мир?", - вспоминает Александр.

Он признается, что за время волонтерской смены многое переосмыслил, стал по-другому смотреть на себя, на мир, на христианство: "Я не единожды ловил себя на мысли, что я радуюсь. Мы выполняли простую работу: таскали чемоданы, общались с людьми, кормили, поили их - довольно простые действия, которые не требуют каких-то специальных знаний, просто немного внимательности, чуткости и любви. Но я понимал, что там, в том месте, мой человеческий КПД раскрывается на 100%, я там нужен".

По словам Александра, в православной церкви сегодня нет единого мнения о войне в Украине, есть высказывания митрополитов, епископов, отдельных священников. Также, отмечает собеседник DW, есть мнение патриарха, на которое многие ориентируются, считают его голос голосом всей церкви. Между тем, это неверно - общую позицию церкви может озвучить только большой Собор, но соборного суждения о войне в Украине нет, считает Александр. "Голоса, которые сегодня раздаются, этого голоса людей разной степени авторитетности, но это мнения и позиции, в том числе, и мнение патриарха", - обращает внимание Александр.

Он признается, что, как и многие верующие, хотел бы услышать больше слов милосердия и любви от священнослужителей, в тоже время, по его словам, люди молятся не церковным иерархам, а приходят в церковь к Богу.

"Когда зло приходит, кажется, что оно беспросветно и вечно. Оно задевает народы, нации, огромные общности людей. Но я помню, что евангельский призыв тихий и касается каждого в отдельности, где бы человек ни был - в бомбоубежище, в подвале КГБ или у себя дома", - говорит Александр Кухта.

Ксендз, бежавший из Беларуси, помогает украинским беженцам

Центр помощи при костеле св. Александра в Варшаве появился в начале года для поддержки белорусов, вынужденно уехавших в Польшу. Но вот уже два месяца здесь помогают беженцам из Украины - независимо от национальности или вероисповедания. Здесь можно получить материальную помощь, продукты, одежду, переночевать. Также волонтеры рассказывают, куда беженцам обращаться по вопросам легализации. За время войны через центр прошли не менее десяти тысяч человек.

Вячеслав Борок

"Хоть все это происходит на базе костела, феномен центра в том, что здесь заняты не только католики. Есть православные, протестанты, люди, которые не принадлежат ни к одной из конфессий. Нам помогают представители различных общественных инициатив и фондов. Я очень рад, что люди разных взглядов, как политических, так и религиозных, успешно сдают экзамен на человечность", - говорит ксендз Вячеслав Борок.

В прошлом году онбыл вынужден уехать из Беларуси, опасаясь уголовного преследования. До этого священник прошел через административный арест, милицейский "осмотр" по месту прописки, следователи проверяли его публикации в YouTube и Facebook "на наличие экстремизма".

"Первое, что надо человеку, который вынужден покинуть свою страну, неважно Украину и Беларусь, - моральная поддержка. Он хочет, чтобы его услышали, а ты должен выслушать и пропустить его боль через себя, - отмечает ксендз Борок. - В наш центр недавно пришел пожилой мужчина, который вначале ничего не говорил, но было видно, что у него есть какая-то проблема. Позже он рассказал, что русский, в 2014 году бежал с Донбасса, сейчас вынужден бежать снова, потому что русские опять пришли его "спасать". У каждого своя история".

В Беларуси преследуют священников, выступающих против войны

Между тем в Беларуси, в том числе и священникам, за антивоенную риторику грозит административный арест или штраф. По словам Вячеслава Борока, за это уже судили пятерых католических священников, одно греко-католического и двух протестантских.

"Когда я слышу об этом, с одной стороны, я радуюсь, что в Беларуси достаточно священников, католических, протестантских, наверное, есть и православные, но мы не слышали пока об административных процессах в их отношении, которые остаются верными своему призванию и выступают против насилия и войны. В тоже время, общество хотело бы услышать голос иерархов, чтобы костел сказал, что эти священники ни в чем не виноваты", - говорит собеседник DW.

Один из ксендзов, столкнувшихся с преследованием, - настоятель прихода Иисуса Милосердного в Поставах (Витебская область) Анджей Бульчак. Он - гражданин Польши, прослужил в Беларуси 14 лет, за которые успел построить два костела - Чашниках и в Поставах.

"Когда началась война, я говорил прихожанам, что надо думать о своих детях и внуках. Мощными словами, чтобы народ понял, что мы должны жить дружно. Каждый день была молитва за Украину, мы собирали деньги для помощи беженцам, - рассказывает священник. - Народ в Беларуси против войны, люди переживают, но высказываться боятся".

В начале марта на YouTube-канале, который Анджей Бульчак вел вместе с костельной молодежью, вышло видео. В нем девушка из Беларуси пишет письмо полякам и рассказывает, что белорусы против войны. За этот ролик на ксендза завели административное дело - милиция рассмотрела на видео логотип польского телеканала "Белсат" (признан белорусскими властями "экстремистским". - Ред.) и бело-красно-белые флаги. До суда дело не дошло, его отправили на доработку. Анджей Бульчак уехал в Польшу. Здесь он продолжает служение и намерен помогать эмигрантам из Беларуси, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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