 Церковь с народом: как священники в Беларуси пострадали от репрессий | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.09.2021

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Беларусь

Церковь с народом: как священники в Беларуси пострадали от репрессий

Белорусские священники, поддержавшие участников мирных протестов в 2020 году, пострадали за свои убеждения. Кого-то уволили или понизили в должности. Кто-то вынужден был уехать. Истории некоторых из них - у DW.

Здание лютеранской церкви в Гродно

Лютеранская церковь в Гродно

Отстранение от должности, административные аресты, вынужденная эмиграция - белорусские священники, выступившие в августе 2020 года против насилия в отношении участников мирных протестов, испытали на себе давление со стороны властей или церковного руководства. Значения не имели ни сан, ни многолетнее служение. 

Главу епархии и настоятеля храма в Гродно уволили

"Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни - на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду", - так глава Гродненской епархии Белорусской православной церкви Архиепископ Артемий (Кищенко) в августе 2020 года осудил насилие в отношении мирных жителей Беларуси. В июне 2021 года Священный синод РПЦ освободил его от занимаемой должности. Официальная причина - возраст: Кищенко 69 лет. Архиепископу было предписано уехать в Минск. В беседе с журналистами он говорил о том, что его отстранение произошло по указке государства.

После смены руководства епархии от должности настоятеля Покровского собора Гродно по собственному желанию был освобожден и протоиерей Георгий Рой. Еще до президентских выборов он открыто заявлял о недопустимости фальсификаций и лжи, после неоднократно призывал остановить репрессии и насилие.

Демонстрация в Минске 18 октября 2020 года, фото из архива

Многие священники в Беларуси поддержали мирных демонстрантов

10 августа 2020 года во время разгона мирной акции двери собора открыли, чтобы люди могли укрыться от силовиков. В течение нескольких дней в храме в дневное время каждый час звонил колокол - в знак призыва к миру, прекращения насилия, солидарности с пострадавшими и семьями погибших.

"Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия!", - написал тогда Георгий Рой на своей странице в Facebook. Настоятель главного православного храма Гродно также организовал помощь задержанным на акциях протеста, им отвозили еду и средства гигиены.

В последующие месяцы протоирей не раз сталкивался с угрозами, провокациями ангажированных активистов и казаков. После освобождения от должности Георгий Рой, отец четверых детей, был назначен в приход Иоанна Кормянского в деревне Квасовка в 15 км от Гродно.

Священник из Гомеля: 25 суток в ИВС - и отъезд из страны

Священника Гомельской и Жлобинской епархии Белорусской православной церкви, отца шестерых детей Владимира Дробышевского уволили 1 августа 2020 года. Официальная причина - прогул, но священник убежден, что настоящая причина увольнения - это его позиция, которая не совпадала с мнением церковного начальства.

"Я стал свободным человеком. Будучи гражданином Беларуси, наблюдая за ситуацией с коронавирусом, отношением властей к этой проблеме, а также видя задержания и аресты во время президентской компании, я еще до выборов стал выходить на улицу", - рассказывает Владимир Дробышевский. После выборов он тоже участвовал в цепях солидарности, маршах, студенческих акциях. Выходил на протесты в облачении с плакатом "Спыніце гвалт!" ("Остановите насилие!" - Ред).

Владимир Дробышевский с детьми

Владимир Дробышевский с детьми

Священника задержали 18 сентября, вызвав его повесткой в милицию. Вначале ему присудили 10 суток административного ареста, потом, не отпуская домой, добавили еще 15. После нескольких дней в изоляторе временного содержания (ИВС) отняли подрясник, в котором он выходил из камеры во время проверок, - якобы для дезинфекции.

Перед освобождением Владимиру Дробышевскому сказали, что повезут в РОВД для профилактической беседы, посадили в душный "стакан" в автозаке, долго возили по городу и выбросили в незнакомом районе. "Привезли, бросили на траву, сказали, что я свободен. Несколько минут пытался сообразить, где я вообще нахожусь", - вспоминает Дробышевский.

Он говорит, что перед административным арестом с ним много раз пытались связаться представители епархии по поручению митрополита Вениамина (главы БПЦ - Ред.), чтобы убедить больше не выходить на протесты. Осенью 2020 года Владимир Дробышевский уехал из Беларуси вначале в Литву, затем - во Францию. После отъезда священник узнал, что Следственный комитет вызывал его в качестве свидетеля по какому-то уголовному делу, а его родным несколько раз звонили из милиции.

Ксендз из Россон: арест, процесс, бегство из Беларуси

Ксендза Вячеслава Борока из городского поселка Россоны Витебской области впервые вызвали в Следственный комитет 12 ноября 2020 года - внимание местной прокуратуры привлекла деятельность Борока в соцсетях, в частности, его аккаунт в YouTube. В одной из публикаций следствие усмотрело "пропаганду и распространение нацистской символики или атрибутики", и 3 декабря ксендзу присудили десять суток административного ареста.

Вячеслав Борок

Вячеславу Бороку пришлось уехать из Беларуси

"Я разместил в Facebook и Indtagram фотографию с плакатом дизайнера Владимира Цеслера, под ней был текст, в котором я написал, что я против всех тоталитарных режимов, потому что я верующий человек, цитировал документы католического костела", - рассказывает священник.

Административный арест Вячеслав Борок отбывал в витебском СИЗО. Физическую силу к нему там не применяли, говорит ксендз, но давили психологически. "Когда принимали в СИЗО, устроили целый спектакль: меня поставили к стенке, на меня кричали, натравливали собак, унижали. А в день освобождения, ничего не объясняя, вывезли на железнодорожный вокзал, и последние минуты неволи я провел в местном милицейском участке. Это сделали, чтобы я не увиделся с друзьями, которые приехали встречать меня из СИЗО", - вспоминает Вячеслав Борок.

После освобождения священника Следственный комитет начал проверку его публикаций в YouTube и Facebook на наличие в них экстремизма. Она длилась полгода и ничего не выявила. Но по инициативе Витебского областного УВД против Вячеслава Борка в начале лета был начат новый административный процесс.

"В материалах указывалось, что следствие просматривало соцсети и нашло фото, которое было сочтено подозрительным. В это же время я получил официальное предупреждение из Витебской областной прокуратуры. Это обычно делается перед тем, как завести против человека уголовное дело", - вспоминает Борок.

В июле 2021 года в костел, где служил ксендз, пришли с осмотром, чтобы "изъять для экспертизы все цифровые носители информации". Но попасть в храм силовикам не удалось - в санкции прокурора был указан неверный адрес, и осмотр прошел по месту прописки священника. "После этого я решил спасти свой аккаунт на YouTube, вывез всю технику в Польшу, - говорит Вячеслав Борок. - Я временно покинул Беларусь, чтобы иметь возможность дальше вести свой канал и проповедовать через социальные сети. Вот уже два месяца я нахожусь в Варшаве".

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    Автор: Галина Петровская


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