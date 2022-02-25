Белорусско-украинские семьи - о войне и отношениях с близкими

Многих белорусов и украинцев связывают семейные узы. Как изменились отношения между людьми, когда в Украину с территории Беларуси полетели российские ракеты, а за украинский флаг на минском балконе могут составить административный протокол?

"Вечерами смотрим украинские новости"

"Несколько раз в день муж созванивается со всеми родственниками, которые остались в Украине. Очень переживаем. Вечерами теперь смотрим не кино, а украинские новости", - рассказывает минчанка Марина. Ее муж Сергей - украинец, пара живет в Беларуси. После начала войны, по словам женщины, некоторые друзья мужа писали ему сообщения, "осуждающие белорусов".

"Он был очень зол и даже одному написал ответ, но не отправил. Понимаем, что люди, чьи жизни в опасности прямо сейчас, порой не могут критически смотреть на вещи. Белорусы сейчас для многих украинцев стали врагами"- с сожалением отмечает собеседница.

Что касается родных самой Марины, то, по ее словам, к войне в Украине они относятся по-разному. Есть те, кто резко осуждает российскую агрессию, и те, кто занимает нейтральную позицию: "я не читаю новости, чтобы не огорчаться, и вы не читайте, вы же в безопасности и ничего не можете изменить". А вот людей с открыто пророссийскими взглядами среди родственников Марины нет.

"Мой двоюродный брат служит во внутренних войсках, но он очень инфантильный и, как мне кажется, вообще ни по какому вопросу собственного мнения не имеет. Муж хотел поговорить с его отцом, моим дядей, но тот не снял трубку. Хотя мне потом перезванивал, узнавал как муж, как украинские родственники, говорил, что не хочет, чтобы сын шел воевать, если "сами знаете кто" поддержит друга Путина и введет войска в Украину", - рассказывает Марина.

Белоруска говорит, что ее семья верит в скорую победу Украины. "Муж после войны хочет вернуться на родину, я в принципе тоже не возражаю", - делится планами Марина.

Протокол за украинский флаг на балконе

"Очень горько, что и с территории Беларуси осуществляется агрессия в виде обстрелов, вылетов самолетов, захода российских войск. Слава Богу, пока хоть вроде белорусских военных в Украине нет", - говорит Валентина. Она украинка, но 47 лет прожила в Беларуси. Все родные женщины, кроме сына, живут в Украине.

"Родственники в Чернигове были под обстрелами и бомбежками. Сестра с дочерью жили в Харькове, сейчас эвакуировались в Днепр, потому что в Харькове тоже были ракетные обстрелы, бомбежки, пострадали дома, больницы, школы", - рассказывает Валентина.

Что касается реакции на происходящее в Украине белорусов, то, по словам женщины, в ее окружении все понимают, кто на кого напал: "Если идут боевые действия на чужой территории, то это называется войной, тот, кто ее ведет - оккупант. Среди соседей, очевидно, есть те, кто этого не понимает. Когда в первый день войны я вывесила на балконе украинский флаг, кто-то позвонил в милицию. Ко мне приезжали, флаг конфисковали, угрожали, что, как они выразились, проведут "ператрус" (обыск. - Ред.)".

За украинский флаг на Валентину составили административный протокол за незаконное пикетирование, женщину ждет суд.

"В Беларуси ты ничего не можешь делать свободно"

Андрей и Ольга (имена изменены по просьбе собеседников) и двое их детей переехали в Украину из Беларуси за два месяца до войны.

"Я украинка, родом из Донецка, переехала к мужу в Беларусь в 2013 году, но всегда ощущала, что не хочу там жить. Я никогда не занималась политикой, но на уровне интуиции чувствовала, что в условиях белорусского режима ты ничего не можешь делать свободно, - говорит Ольга. - Когда над Минском начали летать вертолеты, муж говорил, что это ежегодные учения, но мне так не казалось. Я поняла, что больше не могу там находиться, мы приняли решение на какое-то время переехать в Украину".

По словам Андрея, за два месяца жизнь в Украине начала налаживаться, он успел устроиться на работу и признается, что не верил в возможную войну.

"24 февраля в пять утра мы подскочили, потому что услышали взрыв в Броварах (пригород Киева). Обстреливали какую-то воинскую часть", - рассказывает Ольга. Практически сразу семья решила эвакуироваться из Украины, выехали на второй день войны, через трое суток оказались в Варшаве. Там у Андрея живет брат. Под Киевом остались родители Ольги и двое ее племянников.

"Мои родители переехали из Донецка, они слушают по телевизору российскую пропаганду и на стороне России. Такой парадокс", - делится Ольга. Родственники Андрея в Беларуси придерживаются другой точки зрения. "Все давно понимают белорусскую реальность, с чем это связано, почему так происходит, адекватно оценивают происходящее в Украине, доверяют не тому, что показывают по телевизору, а нашим рассказам", - говорит мужчина.

Россия "спасает украинцев"?

Екатерина - белоруска, родом из Гомеля, ее муж Юрий - украинец, до недавнего времени семья жила в Одессе. Екатерина говорит, что они не ожидали войны и происходящее до сих пор кажется дурным сном.

"У нас почти все соседи уехали. Три ночи вообще не спали, сидели на полу в коридоре подальше от окон, вздрагивали от каждого звука. Постоянно слышны звуки стрельбы, видели, как прямо перед окнами проезжала танковая колонна", - вспоминает белоруска. В результате семья решила эвакуироваться. Как признается женщина, когда ехали к границе, очень боялись, что где-то по дороге начнется перестрелка.

Сейчас Екатерина с семьей направляются в Германию, ее мужу, поскольку он работает в Европе, также удалось выехать из Украины. Женщина говорит, что возвращаться в Беларусь пока не планирует.

"В Беларуси родные сострадают и боятся, что к ним это (война. - Ред.) тоже придет. Они не поддерживают власть и войну. Хотя люди старшего поколения, те, кто только телевизор смотрит, считают, что Россия нас спасает", - говорит Екатерина.

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