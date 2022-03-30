Бежавшие от Лукашенко и войны: на что могут рассчитывать белорусы в Германии

После начала войны в Украине многие белорусы, бежавшие в эту страну от политических преследований на родине, лишились дома во второй раз. Кто-то из них получил временное пристанище в Германии. Могут ли здесь граждане Беларуси рассчитывать на защитный статус и другую помощь?

Беларусь-Украина-Польша: кошмарная дорога до границы

Белорусский правозащитник, поэт и публицист Сяржук Сыс прошел без документов две границы. В первый раз в 2021 году - в Украину из Беларуси, где на оппонента режима Лукашенко, сотрудника правозащитного центра "Весна" заведено два уголовных дела по статьям 342 и 243. Его паспорт забрал Следственный комитет РБ. "Я полтора месяца добирался до Украины, мне помогали люди, я нелегально перешел границу и сдался миграционным властям в Чернигове", - рассказывает Сяржук Сыс в интервью DW (разговор состоялся на белорусском языке и был переведен на русский. - Ред.). В Украине он провел восемь месяцев, прошел все необходимые процедуры для получения статуса беженца. На руках уже было положительное заключение, оставалось подождать до марта, чтобы окончательно оформиться - но началось российское вторжение.

Сяржук Сыс

"Я предполагал, что оно будет, поэтому уехал в западную Украину, в Моршин, еще до 24 февраля. Там 24 февраля в 6:40 утра я видел первые ракеты, которые летели на Ивано-Франковск, и понял, что домой, в Чернигов, я не вернусь", - говорит правозащитник и поэт. В Чернигове осталась арендованная квартира, все вещи, деньги. Спустя два дня он уехал в Ивано-Франковск к друзьям, дальше путь пролегал в Польшу.

"И тут началась кошмарная дорога до границы. Мы попробовали подъехать как можно ближе, но 17 километров нужно было идти пешком. Двое с половиной суток я стоял в очереди. На вторые сутки я волонтерил - мы охраняли очередь. 27 февраля, в то время, когда я был на погранпереходе, там находилось около 4000 человек. Я боялся второй ночи на границе, не знал, выживу ли, потому что в первую ночь мне было очень холодно, не было теплой одежды - только брюки и легкая куртка. Я видел, как лежали накрытые мертвые тела - или людей задушили в давке, или сердце не выдержало, их потом убирали. Скорая помощь не могла подъехать, потому что очень много было людей", - вспоминает Сяржук Сыс. Несмотря на отсутствие документов, ему удалось пройти и эту границу.

Помощь волонтеров и временное жилье в немецком замке

Дальше помогли чужие люди: "Ночью на третьи сутки в Польше ждали бесплатные автобусы до города Пшемысля. Там стояло несколько десятков легковых автомобилей, готовых бесплатно отвезти в любой город Польши. Я хаотично выбрал Краков, где прожил пять дней. Волонтеры дали сим-карту. Меня одели, помыли, дали переночевать". А потом поступило предложение бесплатно провести три месяца на северо-востоке Германии - в культурной резиденции Брёллин, где работает Международный центр исследований в области искусства. "Здесь я нахожусь уже три недели, начинаю адаптироваться, вспоминаю немецкий язык, которым 40 лет не пользовался", - улыбается Сяржук.

Замок Брёллин недалеко от границы с Польшей - арт-резиденция и временное убежище для белорусов

Сейчас он готовит документы для получения статуса беженца в Германии. Ему и еще двоим белорусам помогают в Брёллине. "Мы получили консультации. Приезжали юристы, представители организации Caritas, - рассказывает DW правозащитник. - Здесь делают все, чтобы нам было комфортно. У нас отдельные комнаты, хорошая кухня. Тут лес, журавли, поля. Нас возили на море. И пусть нас приняли на три месяца, но это важно, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и сделать правильный шаг в дальнейшем".

Кто может претендовать на временную защиту в ФРГ

Как указывают в обществе белорусской диаспоры Razam, статус беженца не для всех является оптимальным вариантом. Все, кто вынужден был покинуть Украину незадолго до или после 24 февраля, могут легально без визы оставаться в Германии до 23 мая 2022 года. Есть и возможность получить временную защиту по упрощенной процедуре, что позволяет находиться в ФРГ в течение года (с перспективой продления до трех лет) без подачи прошения об убежище - причем не только у граждан Украины, но и у граждан третьих стран, в частности, белорусов. При этом важно выполнение определенных условий.

Первое - если они находились в Украине в рамках международной защиты или равноценной национальной защиты. Второе - если они могут доказать свое законное пребывание в Украине перед 24 февраля и планы оставаться там на долгий срок и если им небезопасно возвращаться на родину. Правда, как отмечают в Razam, механизм подтверждения того, что человеку опасно возвращаться в Беларусь, до конца не выяснен. Поэтому белорусам советуют все возможные варианты доказательства - фотографии, видео- и аудиозаписи. Временное краткосрочное пребывание в Украине (будь то туризм или деловая поездка) не является основанием для получения временной защиты, в отличие от украинского ПМЖ, студенческого статуса или долгосрочной работы. Более подробную информацию о правилах пребывания в Германии можно найти на сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) или на сайте Razam.

Для получения временной защиты до 23 мая 2022 года необходимо подать заявку в местное ведомство по делам иностранцев и зарегистрироваться. Адреса ведомств можно найти на специальной интерактивной карте. Зарегистрировавшись, беженец из Украины получает право на работу в Германии, а также социальные выплаты и оказание бесплатной медицинской помощи.

Белорусское чувство вины перед украинцами

Находясь в Германии, Сяржук Сыс помогает выехать из Украины своим хорошим знакомым, а также по-прежнему занимается правозащитной деятельностью и журналистикой. Войну в Украине и допуск на белорусскую территорию российских войск он считает большим ударом по самой Беларуси даже не столько в экономическом, сколько в социальном плане. Но он надеется, что время все расставит по своим местам.

"Я не думаю, что между нашими людьми в Украине и Беларуси возникнет большая преграда, потому что большинство белорусов поддерживают народ Украины. Все разберутся, кто что делал. Но должно пройти время - для осмысления, прощения. Конечно, Беларуси лучше не станет от того, что с ее территории на Украину летят ракеты", - рассуждает правозащитник. Он, в свою очередь, из чувства ответственности старается делать максимально возможное для поддержки Украины, которую считает своим вторым домом: "Потому что я в любом случае хочу вернуться в Украину и не боюсь этого. Там есть люди, которые меня знают. А если придется слышать проклятия, то я это перенесу, потому что я тоже чувствую свою вину".



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