Беженцы из Украины и немецкая бюрократия: как справляются госслужбы?

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Политики в Берлине практически не упускают возможности поблагодарить волонтеров, взявших на себя основной груз по помощи беженцам. Добровольцы призывают ведомства действовать небюрократично.
Ганновер - один из крупных городов Германии, куда хлынул поток беженцев из Украины и откуда происходит их дальнейшее распределение по федеральным землям. Каждый день на станцию Латцен прибывают два поезда с беженцами из Франкфурта-на-Одере плюс три раза в неделю - специальный поезд из Кракова. Ганновер должен помочь разгрузить Берлин, который до сих пор был основным пунктом назначения для украинских беженцев. Еще одним пунктом распределения украинских беженцев стал Котбус.
На станции Латцен в Ганновере 285 человек, только что вышедших из поезда, прибывшего из Франкфурта-на -Одере, получают от первых волонтеров маску FFP2, другие помощники выдают воду и булочки. В трех импровизированных кассах сотрудники Deutsche Bahn оформляют бесплатные билеты на дальнейшую дорогу. На привокзальной парковке фирма Vodafone раздает бесплатные sim-карты для мобильных телефонов. Каждый из волонтеров делает свое дело. Через 20 минут платформа вокзала в Латцене пуста.
У тех, кто прибывает в Ганновер, есть три варианта: добираться до места назначения самостоятельно на поезде, отдохнуть в зале, расположенного тут же выставочного центра, или отправиться дальше на автобусе. Поездка на поезде организуется железной дорогой, первичный центр приема, где можно отдохнуть, - земельными властями Нижней Саксонии. Те, кто не знает, куда ехать дальше, отправляются на автобусах, предоставленных Федеральным управлением грузовых перевозок в те области Германии, где еще есть места для размещения украинцев, бежавших от войны. Этим вопросом занимается созданный 5 марта при министерстве транспорта ФРГ кризисный штаб с 30 сотрудниками. Через него осуществляется координация с МВД и земельными властями, чтобы установить где еще есть места для беженцев. Уже 149 таких автобусов вывезли из Ганновера беженцев в дальнейшие места их временного проживания.
За месяц с начала войны России против Украины немецкая федеральная полиция установила 238 932 человека, бежавших в Германию от войны в Украине. Гражданам Украины в ЕС не нужно регистрироваться. Они могут въезжать без визы по биометрическому паспорту и свободно путешествовать. Это создает определенные проблемы для государства. Вот здесь-то и приходят на помощь волонтеры.
Кристина Вержбицкая работает в лаборатории. С начала войны она вместе с украинскими беженцами заполняет анкеты в Кельне и стоит в очередях в различные ведомства. На прошлой неделе, например, она и три женщины из Львова хотели подать заявление на получение временного вида на жительство в миграционную службу. Прождав шесть часов после ночной смены, они так и не смогли зарегистрироваться - чиновники строго по графику прекратили работу. 54-летняя Вержбицкая не может понять, почему в чрезвычайной ситуации сохраняются обычные часы работы ведомства.
Кристина Вержбицкая входит в ассоциацию "Sei Stark e.V." в Кёльне, которая оказывает поддержку женщинам-беженкам. Эмитис Поль основала ее всего месяц назад. Сейчас она координирует работу 15 добровольцев. "Sei Stark e.V." организует жилье, переводит документы на немецкий язык и сопровождает беженцев на встречи. Волонтерам также приходится частенько залезать в собственные кошельки - чтобы платить за продукты, потому что запись на прием в отдел социального обеспечения иногда занимает две недели, и за лекарства - потому что карточки медицинского страхования не выдаются вовремя.
"Государство функционирует, когда не только государственные органы, но и гражданское общество вовлечено в решение основных вопросов. Это хорошо, это радует", - заявил на прошлой неделе журналистам Веде Бюхнер (Wede Büchner), государственный секретарь из министерства внутренних дел ФРГ.
Политики в Берлине сегодня практически не упускают возможностей поблагодарить муниципалитеты и волонтеров. Но эта похвала лишь раздражает Эмитис Поль. Основательница "Sei Stark e.V." получает звонки от агентств недвижимости, предлагающих свободные квартиры. Однако город не взял вопросы аренды в свои руки. "В органах власти должны мыслить гуманно, а не административно", - говорит Поль и добавляет: "Наши партнеры ценят нас, потому что мы действуем быстро и небюрократично".
По данным УВКБ ООН, с начала войны Украину покинули в общей сложности около 3,6 млн человек. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что их число может возрасти до восьми миллионов. "На данный момент получается так, что примерно одна треть перемещенных лиц отправляется в ЕС, а две трети остаются в Украине", - рассказал DW исследователь миграции Франк Дювель (Frank Düvell). Он также ожидает увеличения числа беженцев: "В центральных областях Украины множество внутренне перемещенных лиц. Если во второй или третьей фазе войны именно эти области подвергнутся агрессии, нам придется считаться еще как минимум с семью миллионами перемещенных лиц", - считает эксперт.
Политики пытаются подготовиться к этому сценарию. Многое еще неясно. Например, кто оплачивает расходы. Рабочая группа, созданная конференцией премьер-министров федеральных земель, должна подготовить предложение к 7 апреля. Потому что расходы огромны: массовое размещение, социальные льготы и новые центры регистрации, такой как в бывшем берлинском аэропорту Тегель, помощь в работе которого оказывают 80 военнослужащих бундесвера - это только одна часть.
К этому стоит прибавить расходы, например, за сверхурочную работу на железной дороге, а также на жилье. По словам бургомистра Берлина Франциски Гиффай (Franziska Giffey), около двух третей всех беженцев из Украины размещаютсяв частном порядке. Ответственные федеральные министерства при этом ничего не говорят о планируемом перераспределении расходов на эти вопросы или о финансовых льготах для волонтеров.
В течение последних двух недель для распределения беженцев используется специальный механизм: беженцы могут быть распределены между федеральными землями в соответствии с их доходами и численностью населения, но возможности местных органов власти постепенно исчерпываются. Поэтому сейчас все громче звучат призывы о необходимости рассмотрения европейского механизма перераспределения украинских беженцев.
В начале марта была принята директива ЕС о временной защите. Она обеспечивает - фактически - свободу передвижения беженцев в пределах Европейского Союза. Поэтому перераспределение на европейском уровне может происходить только на добровольной основе.
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