Эксперты по Беларуси обратились с заявлением к политикам Германии

Рабочая группа по Беларуси (Arbeitskreis Belarus), в которую входят более 120 человек, включая представителей белорусской диаспоры, правозащитников, политологов и экспертов из Беларуси и Германии, выступила с заявлением в поддержку Украины. Авторы заявления также разработали ряд рекомендаций о том, какую стратегию следует избрать официальному Берлину в отношении режима Александра Лукашенко в связи с участием в войне против Украины. Заявление направили в ведомство канцлера ФРГ, в МИД Германии, депутатам бундестага, а также политикам в Брюсселе. Аналогичные меры обсуждала лидер белорусской оппозиции Светалана Тихановская на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок 7 марта.

Удар санкциями по режиму Лукашенко

Первым пунктом в заявлении белорусского и немецкого экспертного сообщества указано введение против режима Лукашенко таких же санкций, как и против режима Путина. "Только если санкции одинаково сильно ударят по обоим режимам, они будут наиболее эффективными", - говорится в документе.

"Введение жестких санкций даст режиму возможность задуматься, стоит ли отправлять белорусскую армию воевать в Украину", - добавляет Ольга Дрындова, редактор издания Belarus-Analysen и член Рабочей группы по Беларуси.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 7 марта в Берлине

Вторым пунктом идет предоставление гуманитарного убежища гражданам Беларуси. Многие белорусы в Украине имели ВНЖ или находились в стране по безвизовому соглашению. Значительная часть этих людей вынуждена была бежать второй раз - в первый раз они бежали в Украину от репрессий режима Лукашенко после выборов 2020 года. Согласно решению немецких властей, все люди, которые находились в Украине, могут легально оставаться в Германии до 23 мая.

"Белорусы также имеют право подать документы на получение статуса, но мы не знаем, кто какой статус получит, - говорит Элизабет Чигрин из белорусской диаспоры Razam. - Для нас важно, чтобы все белорусы, находившиеся 24 февраля в Украине, были приняты в ЕС по такой же упрощенной процедуре, что и украинцы и граждане с украинским ПМЖ, которым предоставляется социальная защита и возможность работать".

Беларусь - не режим Лукашенко

Сотни белорусских добровольцев воюют на стороне Украины

Авторы заявления также призывают СМИ, гражданское общество и широкую общественность в Европе и Украине не отождествлять граждан Беларуси и режим Лукашенко. Подавляющее большинство белорусов не поддерживает ни Лукашенко, ни участие страны в войне против Украины. Согласно последнему опросу Chatham House, проведенному в конце января-начале февраля 2022 года, большинство белорусов выступают против войны (79%). На антивоенных протестах в Минске были задержаны около 1000 человек.

Эксперты напоминают и о недопущении предрассудков или ненависти по национальному и языковому признаку. "Во время войны одной из целей автократов является использование пропаганды и лжи, чтобы поляризовать общество и привязать его к себе", - говорится в заявлении. Авторы призывают воспринимать и защищать Беларусь как суверенное государство, которое "находится под угрозой из-за нелегитимных действий режимов Лукашенко и Путина", и в котором "сценарий "ползучей аннексии" Россией в скором времени становится все более вероятным".

Предыдущие рекомендации рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus) легли в основу проекта резолюции немецких депутатов, которые призывали правительство ФРГ поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ, а также пострадавших от репрессий граждан после протестов в 2020 году.

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