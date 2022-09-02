Угрозы РФ из-за Приднестровья. Как реагирует Кишинев

Как в Молдове отреагировали на заявления главы МИД РФ Лаврова по поводу российских военных в Приднестровье и его угрозы военной конфронтации с Москвой на фоне войны РФ против Украины?

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Молдову о том, что "создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье может вызвать военную конфронтацию с Москвой". "Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", - сказал Лавров 31 августа, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Что сказал Лавров

Он также обвинил президента Молдовы Майю Санду в том, что она блокирует переговоры об урегулировании конфликта в Приднестровье: "Сейчас и приднестровское руководство, и мы выступаем за прямой диалог. К этому мы призываем Кишинев. Но судя по всему, судя по публичным заявлениям президента Санду и ее команды, они под диктовку Соединенных Штатов и Европейского Союза такого прямого диалога не хотят, видимо, рассчитывая на какой-то недипломатический вариант решения этой проблемы".

Сергей Лавров Фото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

Глава МИД РФ сказал, что Россия сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения в Молдове никоим образом не пострадали и напомнил, что, "кроме Приднестровья, существует еще Гагаузия, которая тоже претендует на особый статус. Я думаю, что молдавское руководство поступит правильно, если бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры и задумается об интересах тех людей, которые живут бок о бок". В июне 2022 года Лавров обвинил руководство в Кишиневе в попытке "аннулировать все русское, как в Украине".

Повторная вербальная атака Лаврова на проевропейское политическое руководство Молдовы последовала спустя несколько дней после того, как глава правительства самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") Вадим Красносельский направил письмо главе молдавского государства, в котором прямо потребовал от нее проведения переговоров о "принципах мирного политического урегулирования". Руководство Молдовы поддерживает контакт с правительством самопровозглашенной "ПМР" только через Бюро по реинтеграции Молдовы - правительственную структуру под руководством вице-премьера Олега Серебряна, бывшего посла Молдовы в Берлине.

Реакция Кишинева

На слова Сергея Лаврова первым отреагировало Бюро по реинтеграции Молдовы. В публичном заявлении ведомство отрицает ущемление прав русскоязычных граждан, добавляя, что Молдова не уклоняется от переговоров по урегулированию конфликта в Приднестровье. При этом ведомство упоминает о "преднамеренном ограничении в регионе Приднестровья прав румыноязычных граждан и граждан Молдовы", которые имея молдавские паспорта, считаются там иностранцами.

Майя Санду Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

В конце августа Майя Санду во время видеовыступления на Стратегическом форуме в Словении упомянула о том, что все чаще слышит из Москвы необоснованные и порой неуважительные высказывания в отношении суверенитета Молдовы. "Ситуация сложная , потому что мы находимся по соседству с регионом, где идет война", - сказала она.

В ответ на зявления Лаврова Санду в в передаче În Profunzime на канале PRO TV подчеркнула: "Речь идет не о какой-либо атаке, это заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью. Почему он сделал такое заявление, следует спросить у министра. Мы со своей стороны придерживаемся тех же принципов, по которым шли до сих пор. Повторяю, приднестровский конфликт может быть решен только мирным и дипломатическим путем".

Далее президент Молдовы отметила, что "с начала войны России против Украины, мы являемся свидетелями, мы слышим много провокационных заявлений, и важно оставаться едиными и солидарными, не позволять собой манипулировать с помощью этих провокационных заявлений. Мы мирная страна. И, повторяю, все эти заявления - это заявления, которые манипулируют людьми и, вероятно, хотят дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова".

Она подтвердила, что получает много писем от руководства самопровозглашенной "ПМР", но коммуникация должна осуществляться через Бюро по реинтгерации по конкретным темам, среди которых и то, как сохранить мир и спокойствие. "Мы будем и дальше делать все, что в нашей власти, включаю коммуникацию с режимом в Тирасполе, даже чаще, чем до этого, чтобы сохранить мир", - сказала Санду.

По ее словам, "диалог между Кишиневом и Тирасполем после вторжения России в Украину стал происходить чащеиз-за угрозы безопасности, чтобы избежать любых попыток дестабилизации и существенно уменьшить риск втягивания Молдовы в эту войну".

"Фактор языка"

Это не первый раз, когда Россия пытается использовать аргумент "языка", чтобы дестабилизировать Молдову. В марте 2022 года вскоре после вторжения России в Украину, российское посольство в Кишиневе призвало русских в Молдове сообщать сотрудникам дипслужбы по электронной почте о случаях, когда они подвергаются дискриминации по национальному, культурному, языковому, религиозному или любому другому признаку. В ответ на это русскоязычные граждане Молдовы в онлайн-петиции призвали Москву оставить страну в покое, потому что они не подвергаются дискриминации и их не нужно "спасать". Тогда глава МИД Молдовы Николай Попеску призвал российских дипломатов оставить жесты, которые не способствуют атмосфере спокойствия в молдавском обществе. А Майя Санду заверила, что все жители страны независимо от их языка находятся в Молдове в безопасности.

В ответ на последнее заявление Лаврова министр иностранных дел Молдовы вызвал 1 сентября временного поверенного в делах России. Он подчеркнул, что "права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Что касается русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав". Также Попеску добавил, что Кишинев по-прежнему привержен "мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны (возвращением контроля над Приднестровьем), так в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории Молдовы".

С 1992 года, после вооруженного конфликта, на территории самопровозглашенной республики "ПМР", которая находится под контролем пророссийских сепаратистов, находится так называемый российский миротворческий контингент, в настоящее время насчитывающий примерно 1500 военнослужащих. Кишинев требует его вывода и ввода гражданской миссии наблюдателей под эгидой ООН.

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