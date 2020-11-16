 Майя Санду: ″Если меня пригласят в Россию, поеду″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.12.2020

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Европа

Майя Санду: "Если меня пригласят в Россию, поеду"

Новый президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью DW о том, как ее поздравил с победой Владимир Путин, о предстоящем визите в Украину и своем отношении к выдаче российских паспортов жителям Приднестровья.

Майя Санду на церемонии инаугурации 24 декабря целует флаг

Майя Санду на церемонии инаугурации 24 декабря

На президентских выборах в Молдове, второй тур которых прошел 15 ноября, уверенную победу одержала бывшая премьер-министр страны, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. 24 декабря на скромной из-за коронавируса церемонии инаугурации она официально вступила в должность главы государства. В эксклюзивном интервью DW Майя Санду рассказала о том, как она собирается выстраивать отношения с Россией, почему с первым визитом поедет в Украину и как планирует решать проблему Приднестровья.

DW: Президент Владимир Путин до последнего не поздравлял Джо Байдена, победившего в США на президентскихвыборах. А вот вас он поздравил с победой одним из первых - еще до того, как ваш оппонент Игорь Додон признал предварительные результаты выборов. Это говорит об особом расположении к вам?

Майя Санду

Майя Санду

Майя Санду: У Республики Молдова достаточно серьезная повестка по отношению к Российской Федерации, то есть, у нас есть много вопросов, над которыми мы должны работать. Например, торговля. Мы хотим полностью восстановить наш экспорт в Россию. Это и проблемы людей, которые работают в России. Нам нужно создать хорошие условия для них, решить вопросы социального обеспечения. И, конечно, есть проблема приднестровского конфликта. Я буду работать, для того, чтобы помочь решить эти вопросы.

- И все-таки. Жест Владимира Путина вас порадовал или напротив?

- Мне кажется, что это нормально для двух стран, которые хотят, чтобы между ними были нормальные отношения.

- Вы считаете, что он протянул вам руку?

- Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения - между Республикой Молдова и Россией. И я с моей стороны сделаю все возможное, чтобы мы могли решить те проблемы, о которых я говорила.

- Сразу после оглашения предварительных результатов выборов вы получили приглашение совершить визиты в Украину и Румынию. Кто для вас на первом месте, а кто на втором?

 - Я не могу сказать, что это более важно, а это менее важно. Я говорила, что одна из первых задач для меня - это восстановление хороших отношений с нашими соседями. На днях состоится визит в Молдову президента Румынии Клауса Йоханниса, а в январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским. И это только начало. Мы очень рады, что визит господина Йоханниса состоится уже очень скоро.

- Вы пригласили господина Йоханниса?

- Да, когда он меня поздравлял сразу после выборов.

- А Владимира Зеленского почему не пригласили?

- Потому что он меня пригласил.

- Какие вопросы будут на повестке вашего визита в Украину в январе?

- Мы хотим восстановить отношения в полном формате. Кое-какая работа была на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за эти четыре года. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти решения. Это и вопрос безопасности в регионе, и вопросы нашего пути к Европейскому Союзу, те реформы, которые мы должны проводить, чтобы приблизить наши страны к ЕС, и, конечно, вопросы по делимитации границ, по гидроэлектростанции.

- А в Россию вас пригласили?

- Пока, что такого приглашения не было.

- А если будет - поедете?

- Поеду, если будет такое приглашение.

- Вы почувствовали российское вмешательство в предвыборную кампанию в Молдове?

- Из прессы мы знаем, что у господина Додона были консультанты, я так понимаю, из России. Вопрос в том, были ли в отчетах все расходы на этих консультантов. Это, я надеюсь, выяснят наши органы государственной власти. Мы (для этого. - Ред.) обратились в суд.

- Министр иностранных дел Венгрии, который недавно посетил Молдову с визитом, обвинил главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко во вмешательстве во внутренние дела республики. Известно, что и посол Румынии встречался с кандидатом, занявшим третье место на выборах в первом туре, чтобы, скорее всего, убедить его выступить в вашу поддержку. Считаете ли вы, что поддержка ЕС помогла вам выиграть выборы?

- Я смогла победить, потому что меня поддержали люди нашей страны. В то же время, все эти годы, когда мы боролись за свободные и честные выборы, Европейский Союз всегда был рядом с гражданами Молдовы. И когда власти пытались сделать так, чтобы выбор не был свободным, от ЕС были четкие сигналы о том, что органы власти должны соблюдать демократический порядок. Мы благодарны Евросоюзу и другим внешним партнерам, которые помогли гражданам нашей страны, чтобы у нас были соблюдены эти демократические устои.

- Уже почти 30 лет Молдова пытается с помощью других стран-посредников разрешить приднестровский конфликт. Продвинуться в этом вопросе не удалось и вашему предшественнику. Почему?

- Это вы должны спросить у него.

- А какие конкретные шаги собираетесь предпринять вы?

- Во-первых, для нас граждане Приднестровья - это граждане нашей страны, и мы должны удостовериться, что их права соблюдаются, это самое важное. Мы хотим продолжить меры по сближению людей с обоих берегов Днестра. Мы должны сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра в один прекрасный день увидели, что качество жизни на правом берегу лучше. Надо, чтобы все люди захотели решения этого вопроса. И, конечно, мы должны бороться с контрабандой и коррупцией.

- Сразу после выборов вы заявили о необходимости вывести российские войска из Приднестровья. Заявление, откровенно говоря, не новое. Об этом говорили и ваши предшественники, но именно на ваши слова так остро и быстро отреагировала Москва, назвав предложение безответственным. Почему была такая реакция?

- Это всегда так происходит. Есть позиция Республики Молдова и есть позиция России. Меня спросили, какая позиция нашей страны - я ответила, они ответили своей позицией. Сейчас нужно сесть (за стол переговоров. - Ред.) и найти решение этого вопроса.

- Если предположить, что российских миротворцев там не будет, то кто может их заменить?

- По поводу ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровье. - Ред.) нет никакого согласия со стороны правительства Республики Молдова. Это первый вопрос. И второй вопрос - это вооружения, которые находятся на территории Республики Молдова и которые нужно вывезти. Мы говорили в прошлом году об этом, и со стороны Москвы было согласие с тем, что нужно утилизировать и вывезти боеприпасы.

- Предположим, что конфликт удалось урегулировать, что делать с российскими паспортами, которые выдали на незаконных основаниях. Вы лишите людей российского гражданства?

- Жители Приднестровья - это граждане Республики Молдова. Это их страна, и, конечно, процесс будет сложным, по всем вопросам, но это единственный путь, другого - нет. Мы должны работать, чтобы сблизить людей, чтобы, в конце концов, мы смогли найти и внедрить политическое решение.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев (+ Тирасполь)


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